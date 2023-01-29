УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4231 відвідувач онлайн
Новини Вступна кампанія
1 798 45

Цьогоріч абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно та без складання мультипредметного тесту, - Мінреінтеграції

абітурієнти

Цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів дистанційно.

Про це інформує Міністерство реінтеграції України, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.

Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абітурієнти зможуть вступити до вишу з результатами тестів минулих років, - МОН

Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вступна кампанія (228) окупація (6671) абітурієнт (117) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
....я помню как закончили институт молодые люди в Харькове (с днр кажись), и когда у них взяли интервью, они с гордостью сказали что уедут к себе на Долбасс и будут помогать молодой республике своей.....................нахера учить потенциальных врагов? когда собаке не хер делать, то она лижет яйца.
показати весь коментар
29.01.2023 00:16
+19
Та давайте вже зразу диплом
показати весь коментар
29.01.2023 00:26
+17
а может им еще памятник поставить?
показати весь коментар
29.01.2023 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а может им еще памятник поставить?
показати весь коментар
29.01.2023 00:15 Відповісти
....я помню как закончили институт молодые люди в Харькове (с днр кажись), и когда у них взяли интервью, они с гордостью сказали что уедут к себе на Долбасс и будут помогать молодой республике своей.....................нахера учить потенциальных врагов? когда собаке не хер делать, то она лижет яйца.
показати весь коментар
29.01.2023 00:16 Відповісти
Ваше питання не має сенсу, якщо взяти за факт що теперішня влада є анти-Українська за своєю суттю.
показати весь коментар
29.01.2023 00:59 Відповісти
А ты предлагаешь записывать во враги всех, кто побывал на оккупированной территории? Так запиши и тех, кто выжил в Ирпене и Буче. Это уже было в СССР: побывал в плену, был интернирован, имел родственников на оккупированных территориях - значит неблагонадежен. То, что для тебя дети из моего родного Мелитополя, закончившие школу с углубленным изучением украинского языка и культуры, являются потенциальными врагами, меня не удивляет. Удивляет меня количество лайков, которые тебе поставили.
показати весь коментар
29.01.2023 05:33 Відповісти
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що майже всі ті школярики підросли і воюють проти України.
Видно, ненависть до українства у них записана в генах.
показати весь коментар
29.01.2023 06:00 Відповісти
Я все помню А вы помните, что сотни бойцов "русского легиона" сегодня кладут жизни за свободу Украины в то время, как тысячи хитросделанных ментов и таможенников, вполне себе украиноязычных, с настоящими и правильными украинскими генами, родившиеся на на западе страны паразитируют на войне? Может все-таки не будем превращать Украину в копию мордора, где есть правильная национальность в центре и второсортные на периферии? Мой дед - учитель украинского языка и истории в 50х-80х годах на юго-востоке, отец в 90е снимал в окрестных селах документальные фильмы о голодоморе. В Мелитополе тысячи молодых людей выступали за свободную Украину, выходили на демонстрации в начале вторжения орков, а сегодня, рискуя своей жизнью, ведут партизанскую войну. И вы нам, родившимся на юго-востоке, во враждебном окружении, кто всегда любил Украину, будете рассказывать, что мы неправильные украинцы? Для чего? Чтобы разделить украинцев еще сильнее, и чтобы нас по частям побыстрее сожрали кацапы?
Вы или идиоты, или сознательно работаете на врага.
показати весь коментар
29.01.2023 16:35 Відповісти
Recap, не плутай винятки і системність.
показати весь коментар
30.01.2023 03:47 Відповісти
Ага, давай заодно и своих расстреляем, раз они оказались среди врагов. Узнаю советские методы работы с людьми.
показати весь коментар
02.02.2023 16:34 Відповісти
Recap, вибач, я не думав, що ти не знаєш значення слів "системність" і "виняток."
показати весь коментар
02.02.2023 18:17 Відповісти
родился на Юго Востоке? теперь понятно что такие как янукович и Азаров ваши кумиры
показати весь коментар
30.01.2023 18:58 Відповісти
С уровнем твоего мышления все понятно. Вопрос закрыт.
показати весь коментар
02.02.2023 16:35 Відповісти
ты про Ирпень не чиши мне...я рядом живу.....я писал о детях Моторылы и других которые проживают в ДНРе...просто почитай мой пост внимательно откуда детки эти..
показати весь коментар
29.01.2023 09:21 Відповісти
Я живу в Киеве уже 30 лет, в Ирпене живут родные. Если бы ты написал о конкретных людях, не было бы проблем. Но твои обобщения касаются всех, кто сейчас выживает на оккупированных территориях, многие ждут Украину. А ты тут паришь, что они враги, а следовательно, работаешь на разделение страны. Ты сепаратист?
показати весь коментар
29.01.2023 16:26 Відповісти
еще раз прочитай о ком пишу....а ниже выставил информацию о детках из ДНР...ты случайно не на Верещук работаешь или на Ермака?
показати весь коментар
30.01.2023 18:53 Відповісти
мне ваши детки Моторолл и Гиви и нахер не нужны здесь
показати весь коментар
30.01.2023 18:55 Відповісти
Та давайте вже зразу диплом
показати весь коментар
29.01.2023 00:26 Відповісти
Таким чином зелена пошесть на радість кремлю влаштовує українцям інтелектуальний геноцид, а заодне вирощує собі на заміну тупуваті кадри з "какаяразьніца" у макітрі.
показати весь коментар
29.01.2023 00:27 Відповісти
Згода, але з паралельним записом на військовий облік
показати весь коментар
29.01.2023 00:32 Відповісти
ні !!! спочатку 2 роки на передку за Україну, проти кацапського окупаційного лайна нехай відвоюють - доведуть свою відданість Україні, а потім вже можна і у ВУЗ !!!
показати весь коментар
29.01.2023 01:39 Відповісти
Воно то може й правильно але є одне але. Через таких от пільговиків минулого року на бюджет з класу моєї доньки вдалося вступити тільки медалістам, усім іншим - зась, навіть тим, хто при тестуванні набрав біля 200 балів
показати весь коментар
29.01.2023 01:09 Відповісти
ну так !!! ідіотизм ще той !!! ************ різне малограмотне лайно з т.о.т, а українським дітям зась !!! ця влада працює на кацапів !!!
показати весь коментар
29.01.2023 01:40 Відповісти
Еге ж. Проводиться постійний поділ людей на сорти: при вступі, при наданні гуманітарки...
показати весь коментар
29.01.2023 07:36 Відповісти
Ідіотизм. А взагалі, не повинно бути жодних пільговиків - потрібно набирати найрозумніших, які можуть і хочуть навчатися. Відбирати місце у розумнішого, бо потрібно аби пройшов якийсь пільговик це несправедливість, дурість та марнотратство.
показати весь коментар
29.01.2023 01:13 Відповісти
министерство микроинтеграции - это верещучка, ставленница практически медведчука... чего это чмо хочет добиться - поступления в вузы Украины абсолютно антиукрански настроенных людей... они выросли при кацапии и мозги у них набекрень... пусть поступают из тех регионов Украины, откуда больше всего людей пошло на защиту Украины... а верещучке лично хочу пожелать стать презренной навсегда...
показати весь коментар
29.01.2023 01:15 Відповісти
ну так - що є то є !!! і таких колоборантів-запроданців у зе банди 90% !!!





показати весь коментар
29.01.2023 02:00 Відповісти
Непонятно, как они смогут учиться в украинских вузах, проживая на оккупированной территории.
показати весь коментар
29.01.2023 01:19 Відповісти
а как бабки-пенсионерки ездили и получали пенсии и там и тут
показати весь коментар
29.01.2023 01:56 Відповісти
их переправят сюда
показати весь коментар
29.01.2023 01:57 Відповісти
Для чого ? щоб здавали позиції ЗСУ, координати ТЕЦ та інших об'єктів ? До звільнення цих територій ЗСУ від кацапської окупації вони нам не потрібні ні у ВУЗах і на вільній території. Далі фільтраційні табори, перевірки на співпрацю з окупантами і тільки потім: кому у ВУЗ на загальних підставах, а кому в буцегарню за зраду України ...
показати весь коментар
29.01.2023 05:15 Відповісти
Зможуть. Вони ж ВПО усі, тобто переселенці. Тільки за словами доньки особливого бажання навчатися не мають. З її групи двох таких навіть не допустили до зимової сесії. Отака от х...ня малята
показати весь коментар
29.01.2023 07:41 Відповісти
ну і навіщо такі "студенти" потрібні українським ВУЗам, хіба тільки місце зайняти, на якому моглаб вчитися нормальна, патріотична українська дитина, а не це сепаратиське, кацапське лайно з т.о.т !!! в мон явно щось не те !!!
показати весь коментар
29.01.2023 09:45 Відповісти
тобто достатньо бути з окупованих територій(навіть якщо вступник школу тупо закінчив,бо по рокам уже всьо),і тебе уже взяли? питання а яка тоді цінність такої освіти? Тобто виші будуть забиті студентами з хз якими перспективами на випуск,бо половину з них відчислять ще на першому курсі,а тих по результатам тестування заслужив,в сторону,******* зелені комуняки придумали,прям як їх червоні попередники,коли бидло зарахавувалось поперед інтелігенції,не тому що чогось варте,а тому що ***** "пралєтарій"...
показати весь коментар
29.01.2023 04:30 Відповісти
А у них там выбор - или тайно продолжать учиться в украинском учебном заведении или перейти на обучение к преподам-оркам, которые за несколько лет сделают из ребенка образцового орка.
показати весь коментар
29.01.2023 05:36 Відповісти
https://censor.net/ua/user/76140
показати весь коментар
30.01.2023 19:00 Відповісти
Я не говорю що усі, але досить часто такі от студенти навчаючись та живучи в гуртожитку безкоштовно, отримуючи всі виплати, качають права та хають Україну аж гай шумить
показати весь коментар
29.01.2023 07:45 Відповісти
Багато тих так званих студентів які вчилися з гроші наших платників податків зараз воюють проти України ,схаменітся з цими так званими студентами, таке враження що в цьому міністерстві сидять вороги.
показати весь коментар
29.01.2023 07:33 Відповісти
А чего мелочиться. Принимайте по прописке, без всяких экзаменов, и сразу выдавайте дипломы, дистанцийно.
показати весь коментар
29.01.2023 07:39 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2023 09:29 Відповісти
https://2day.kh.ua/ru/news/kursanty-kharkovskogo-universiteta-narushili-prisyagu-i-pereshli-na-storonu-dnr
показати весь коментар
29.01.2023 09:31 Відповісти
Трое курсантов Харьковского национального университета гражданской защиты, которые закончили вуз в 2017 году, перешли на сторону так называемой "ДНР".

Среди перебежчиков - Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская - уроженцы Донбасса. Они поступили в вуз в 2013 году. Учились за бюджетные деньги по специальности "Гражданская защита". После окончания вуза решили вернуться домой и поступить на службу в "МЧС ДНР"
показати весь коментар
29.01.2023 09:32 Відповісти
Как пояснил Евгений Овчинников, учился он на "временно подконтрольной Украине территории, и решил продолжать работу здесь (в ДНР), на своей земле". Аналогичная мотивация - вернуться в родной город, к родителям - была у Крыжановской и Волошина.
показати весь коментар
29.01.2023 09:34 Відповісти
І невдовзі ми матимемо фахівців - більшість з яких будуть або москвоязиколяпами і можливо прихильниками московії. Спочатку боневтік створює проблему з якою потім доведеться боротися українцям. Воно вже стільки створило проблем для України що гіляка може не втримати.
показати весь коментар
29.01.2023 10:31 Відповісти
У 2014 році до нашого села в Одеській області приїхала дівчинка-підліток з непідконтрольної частини Донецької області. Вона навчалась в місцевій школі потім вступила до Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Звісно постійно відвідувала свою домівку, де залишались її батьки. По закінченні університету працювала в Харкові. Після повномасштабного рашистського вторгнення мешкає як біженка в одній з європейських країн. Постійно спілкуючись з нею, я зрозумів просту річ: вона не поважає Українську державу. Звісно, у спілкуванні зі мною вона відкрито не висловлює своїх думок, але, повірте, її зневага до України дуже відчувається. Я не хочу сказати, що на непідконтрольній території абсолютно всі молоді люди саме такі, але подібних персонажів дуже багато. Перед вступом до українських вишів вкрай необхідно проводити хоча б якісь фільтраційні заходи.
показати весь коментар
29.01.2023 11:15 Відповісти
Цікаво, а вони усі вже з расєйскими паспортами будуть у нас навчатись?
показати весь коментар
29.01.2023 11:20 Відповісти
на уроках он-лайн они присутствуют, контрольные работы по темам сдают? На основании чего эти дети будут зачислены в ВУЗы? - на основании знания таблицы умножения и чтения букваря? Или все же признают российские аттестаты ?
показати весь коментар
29.01.2023 11:57 Відповісти
 
 