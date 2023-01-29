Цьогоріч абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно та без складання мультипредметного тесту, - Мінреінтеграції
Цьогоріч абітурієнти з ТОТ вступатимуть до вишів дистанційно.
Про це інформує Міністерство реінтеграції України, передає Цензор.НЕТ.
"Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.
Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.
Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні", - йдеться у повідомленні.
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Видно, ненависть до українства у них записана в генах.
Вы или идиоты, или сознательно работаете на врага.
Среди перебежчиков - Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская - уроженцы Донбасса. Они поступили в вуз в 2013 году. Учились за бюджетные деньги по специальности "Гражданская защита". После окончания вуза решили вернуться домой и поступить на службу в "МЧС ДНР"