Протягом 28 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах зосередження військ, 2 позиціях ППО та 2 пунктах управління, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по противнику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні.
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Не встановленими БПЛА нанесені удари по території Ірану. Цілями стали :
Штаб-квартира КВІР (знаходиться в Тегерані в будівлі колишнього посольства США)
База спецназу КСІР "Аль Кудс" (Тегеран)
Центр виробництва *********** та БПЛА (в Ісфахані)
Нафтопереробні заводи в Абадані. Тебризі та Азаршахрі
Завод з виробництва зброї. (Ісфахан)
Військові бази в Хамадані та Кереджі.
Авіабаза в Хамадані,
Всього в атаці приймало участь біля 20 БПЛА. ППО Ірану на атаку не реагувало.