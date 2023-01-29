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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 28 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах зосередження військ, 2 позиціях ППО та 2 пунктах управління, - Генштаб

артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по противнику.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 січня завдали 9 ударів по скупченню окупантів та 1 позиції ЗРК, - Генштаб

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авіація (4116) артилерія (784) ЗСУ (7507)


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29.01.2023 02:03 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.01.2023 02:16 Відповісти
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29.01.2023 03:18 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1619538860740083713 2 мин
Не встановленими БПЛА нанесені удари по території Ірану. Цілями стали :
Штаб-квартира КВІР (знаходиться в Тегерані в будівлі колишнього посольства США)
База спецназу КСІР "Аль Кудс" (Тегеран)
Центр виробництва *********** та БПЛА (в Ісфахані)
Нафтопереробні заводи в Абадані. Тебризі та Азаршахрі
Завод з виробництва зброї. (Ісфахан)
Військові бази в Хамадані та Кереджі.
Авіабаза в Хамадані,
Всього в атаці приймало участь біля 20 БПЛА. ППО Ірану на атаку не реагувало.
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29.01.2023 05:41 Відповісти
 
 