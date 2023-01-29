Протягом 28 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах зосередження військ, 2 позиціях ППО та 2 пунктах управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по противнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні.

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