Група військових чиновників підштовхує Пентагон до відправки винищувачів F16 Україні, - Politico
Кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів F-16 у складі одного з пакетів військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами трьох представників Міноборони США, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.
"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міноборони з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.
За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Він також зазначив, що Пентагон зосереджений на надсиланні ЗСУ коштів, необхідних для бойових дій "на землі".
Високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть "прискорені" переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.
Представник Білого дому зазначив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть питання передачі Україні винищувачів.
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Буде Ф-16, будем ми без тями.
Коли в одній з країн НАТО поважний генерал стає президентом, то це означає, що нація цінує безпеку і розуміє, що війна в Європі, яку розпочала росія - це серйозний виклик і нові часи потребують щоб люди, які мають стратегічне мислення і військовий досвід, були на найвищих державних посадах. (Роман Бурко)
Це важливо для українціа, бо Петр Павел активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню. Він робив усе від нього залежне для поразки Росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступу України в НАТО.
Крім підтримки на міжнародній арені та допомоги зброєю, Чехія (після Польщі та Німеччини) посідає третє місце серед європейських країн за кількістю українських біженців, які знайшли в країні тимчасовий притулок.