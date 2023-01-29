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Новини
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Група військових чиновників підштовхує Пентагон до відправки винищувачів F16 Україні, - Politico

f16

Кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів F-16 у складі одного з пакетів військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох представників Міноборони США, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.

"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міноборони з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробник F-16 готовий постачати літаки тим країнам, які передадуть свої винищувачі Україні

За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Він також зазначив, що Пентагон зосереджений на надсиланні ЗСУ коштів, необхідних для бойових дій "на землі".

Високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть "прискорені" переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.

Представник Білого дому зазначив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть питання передачі Україні винищувачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет військової допомоги Україні включатиме додаткові системи ППО NASAMS та Avenger, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1417) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+14
На президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел - колишній генерал і перший генерал зі Східної Європи, який очолив Військовий комітет НАТО.

Це важливо для українціа, бо Петр Павел активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню. Він робив усе від нього залежне для поразки Росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступу України в НАТО.

Крім підтримки на міжнародній арені та допомоги зброєю, Чехія (після Польщі та Німеччини) посідає третє місце серед європейських країн за кількістю українських біженців, які знайшли в країні тимчасовий притулок.
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29.01.2023 01:12
+13
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064591243797&comment_id=Y29tbWVudDo1NjA4NzUyNzk0MDg4NDJfNTczODA1MDU4OTY0NjkyNw%3D%3D&__cft__[0]=AZWlN-zfN7kmj54cPoUGpk2wQIJEMLMSC7a5J9LIJkkg9-3Zkq-2CxE1Rx17vFyHmpO9dYC-boz01YTKP7DUN2auIV7K974Hdf6mSg-UgVWfH0Rnrs4ylUTO16PSLrx1uWJGoD4AkG3N7icZ3512ygREb1-fjoUQPVf8ziXigt043QPsPxpe5tns-IWFvbiMiOg&__tn__=R]-R Брати Грім

Коли в одній з країн НАТО поважний генерал стає президентом, то це означає, що нація цінує безпеку і розуміє, що війна в Європі, яку розпочала росія - це серйозний виклик і нові часи потребують щоб люди, які мають стратегічне мислення і військовий досвід, були на найвищих державних посадах. (Роман Бурко)
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29.01.2023 01:11
+12
Чем меньше в прессе будут трепать языками по этой теме ( вечно посылая некие сигналы бункерному фюреру) тем лучше. Серьёзное оружие должно стать сюрпризом и нанести значительные потери противнику, а не его просто передача в виде гавно-шоу демонстрироваться онлайн на весь мир
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29.01.2023 00:54
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Чем меньше в прессе будут трепать языками по этой теме ( вечно посылая некие сигналы бункерному фюреру) тем лучше. Серьёзное оружие должно стать сюрпризом и нанести значительные потери противнику, а не его просто передача в виде гавно-шоу демонстрироваться онлайн на весь мир
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29.01.2023 00:54 Відповісти
До того моменту як будуть гавношоу з передачею, в мордорі місцеві гавношоу вже будуть гавношоу буквально.
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29.01.2023 02:13 Відповісти
Гуд! Давайте уже много
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29.01.2023 00:54 Відповісти
Mam nadzieję że wasi piloci kończą już szkolenie na zachodnim sprzęcie.
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29.01.2023 00:56 Відповісти
Все вірно. Пдже 100 міоьйонів баксів вже потрачено на навчання українських пілотів. І буде зовсім негарно, якщо потрачено даремно. Так що тут ніякої політики, а лише здоровий прагматизм. 😊
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29.01.2023 00:58 Відповісти
************, та не копняками.
Буде Ф-16, будем ми без тями.
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29.01.2023 01:01 Відповісти
Ukraine is waiting for F16,
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29.01.2023 01:07 Відповісти
Літаків в найближчому майбутньому не буде,це ж не танки,чи якісь інші броньовики,до них потрібні не тільки льотчики.
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29.01.2023 01:09 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064591243797&comment_id=Y29tbWVudDo1NjA4NzUyNzk0MDg4NDJfNTczODA1MDU4OTY0NjkyNw%3D%3D&__cft__[0]=AZWlN-zfN7kmj54cPoUGpk2wQIJEMLMSC7a5J9LIJkkg9-3Zkq-2CxE1Rx17vFyHmpO9dYC-boz01YTKP7DUN2auIV7K974Hdf6mSg-UgVWfH0Rnrs4ylUTO16PSLrx1uWJGoD4AkG3N7icZ3512ygREb1-fjoUQPVf8ziXigt043QPsPxpe5tns-IWFvbiMiOg&__tn__=R]-R Брати Грім

Коли в одній з країн НАТО поважний генерал стає президентом, то це означає, що нація цінує безпеку і розуміє, що війна в Європі, яку розпочала росія - це серйозний виклик і нові часи потребують щоб люди, які мають стратегічне мислення і військовий досвід, були на найвищих державних посадах. (Роман Бурко)
показати весь коментар
29.01.2023 01:11 Відповісти
На президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел - колишній генерал і перший генерал зі Східної Європи, який очолив Військовий комітет НАТО.

Це важливо для українціа, бо Петр Павел активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню. Він робив усе від нього залежне для поразки Росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступу України в НАТО.

Крім підтримки на міжнародній арені та допомоги зброєю, Чехія (після Польщі та Німеччини) посідає третє місце серед європейських країн за кількістю українських біженців, які знайшли в країні тимчасовий притулок.
показати весь коментар
29.01.2023 01:12 Відповісти
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29.01.2023 01:24 Відповісти
Схоже на те, що доки Україна чекатиме на оці невловимі F-и, до нас навідуються спостережливі інопланетяни та чемно презентують кілька ескадрилій своїх летючих тарілок.
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29.01.2023 02:15 Відповісти
💯
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29.01.2023 02:42 Відповісти
"За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом." - ми розвіємо йому усі сумніви, повертатимемо наш Крим не блискавично, а для руських зробимо його островом від усього відрізавши (тікатимуть по головах один одного), нам чужого не треба, нам треба щоб тут російського не літало і людей не вбивало
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29.01.2023 03:14 Відповісти
Меньше бла бла, больше дела
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29.01.2023 03:20 Відповісти
Сегодня в магазине встретил человека кепке с гербом Украины. Думал наш, но на всякий случай сказал по-английски "Классная шапка". Оказалось нет, не наш, местный. Пообщались. Сказал, что будь он моложе и без семьи - поехал бы защищать Украину. Попенял на бесхребетность современной Америки и НАТО. Посокрушался о недостаточности помощи оружием Украине. В конце лекции пожал руку и сказал что я "сделал его день".
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29.01.2023 03:44 Відповісти
 
 