Група військових чиновників підштовхує Пентагон до відправки винищувачів F16 Україні, - Politico

Кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів F-16 у складі одного з пакетів військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох представників Міноборони США, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.

"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міноборони з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

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За його словами, Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Він також зазначив, що Пентагон зосереджений на надсиланні ЗСУ коштів, необхідних для бойових дій "на землі".

Високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть "прискорені" переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.

Представник Білого дому зазначив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть питання передачі Україні винищувачів.

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