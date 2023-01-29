УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4028 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
28 766 68

ЗСУ завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли там розвантажувалась жива сила та техніка росіян

вибух,іловайськ

У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал з терористами використавши РСЗВ. Відомо про 7 випущених ракет.

"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - зазначив Штефан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Іловайськ (269) Штефан Анатолій (120) РСЗВ (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+67
показати весь коментар
29.01.2023 02:02
+52
Тримаємо кулаки за "хороших росіян" - побільше би їх було.
показати весь коментар
29.01.2023 01:28
+49
завтра знов 900
показати весь коментар
29.01.2023 01:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
завтра знов 900
показати весь коментар
29.01.2023 01:27 Відповісти
Що пишуть москалі - в https://lenta.ru/tags/organizations/minoborony-rossii/ Минобороны России https://lenta.ru/news/2023/01/23/himars/ сообщили , что российские военнослужащие за сутки перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и ЛНР. Перехват был осуществлен в районах https://lenta.ru/tags/geo/donetsk/ Донецка , https://lenta.ru/tags/geo/avdeevka/ Авдеевки и Пилипчатино в ДНР
Зубами перехватили чи що?
показати весь коментар
29.01.2023 05:05 Відповісти
Прийняли на груди.
показати весь коментар
29.01.2023 05:45 Відповісти
Напевно вічком хватали
показати весь коментар
29.01.2023 08:06 Відповісти
Ай молодці.
показати весь коментар
29.01.2023 01:27 Відповісти
Тримаємо кулаки за "хороших росіян" - побільше би їх було.
показати весь коментар
29.01.2023 01:28 Відповісти
ГОЙДА!!!
показати весь коментар
29.01.2023 01:28 Відповісти
Я тільки кілька днів тому дивувався і писав "чому HIMARS не завдає ударів по потягах і вагонах".

Чекаємо на подробиці
показати весь коментар
29.01.2023 01:32 Відповісти
писали что это технически сложно и нерезультативно по движущимся и/или длинным целям
показати весь коментар
29.01.2023 01:34 Відповісти
Бог услышал Вас
показати весь коментар
29.01.2023 02:03 Відповісти
по стоячим можно, но нужно или БПЛА с лазерным дальномером (соответственно - погода), или "глаза на земле", что надёжнее с технической стороны (работа по указанному геотегу). А в движущийся состав - нужно "висеть" беспилотником возле состава, и осуществлять пуски с рассчитанным врукопашную упреждением в точки между рельсами полотна с угловым разбросом (состав же не едет четко в сторону ПУ). Поэтому такие пуски могут быть просто неэффективны. Вот когда у нас будут авиаплатформы с AGM-114 с полуактивным лазерным наведением от стороннего целеуказания, БПЛА например, вот тогда это задача упрощается безмерно.
показати весь коментар
29.01.2023 02:16 Відповісти
Дякую за пояснення! 👍
показати весь коментар
29.01.2023 02:22 Відповісти
звертайтесь )
показати весь коментар
29.01.2023 02:35 Відповісти
Hellfire does not have a payload for mass casualties. It's rather a precision strike weapon for the high value targets.
показати весь коментар
29.01.2023 04:28 Відповісти
Хеллфаер - в локомотив, а дальше по остановившемуся эшелону артиллерия отработает.
показати весь коментар
29.01.2023 08:42 Відповісти
Дякуємо. Тільки хто цим керувати буде..
показати весь коментар
29.01.2023 06:49 Відповісти
"цим" - це чим? конкретизуйте.
показати весь коментар
29.01.2023 19:01 Відповісти
Це відповідь на Ваші слова "Вот когда у нас будут авиаплатформы с AGM-114 с полуактивным лазерным наведением от стороннего целеуказания, БПЛА например"
показати весь коментар
30.01.2023 03:19 Відповісти
ну так відповідаю вам: керувати цим добром будуть громадяни України, які вже влітку закінчують навчання керуванням та обслуговуванню цих авіаплатформ.
показати весь коментар
30.01.2023 03:32 Відповісти
Влітку? Та, навіть, якщо й раніше, то навчання не робить їх безсмертними. І де ж їх набратися, з інженерними навиками, якщо і звичайних рядових "ловлять".
показати весь коментар
30.01.2023 11:06 Відповісти
Навчання нікого ніколи не робило безсмертними. Рівно як і тупість.
З інженерними навиками їх не "ловлять" біля кафе Darmoid у Коломиї або на вокзалі у Стрию. Вони самі приходять із своїми україно-англійськими словниками по аеротехніці та авіоніці на 50 тисяч слів.
показати весь коментар
30.01.2023 11:42 Відповісти
У Коломиї, чи Стрию може й приходять... Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.01.2023 13:49 Відповісти
Судячи по лозунгам - аргументи скінчилися.
показати весь коментар
30.01.2023 13:57 Відповісти
Які аргументи, на що, на очевидні речі? Які аргументи потрібні для однодумця? Прийдіть до тями. Підтримка нашого війська і, зокрема, добровольців з Коломиї і Стрию, захват ними - це лозунг? То Ви кацапура. Прощавайте.
показати весь коментар
30.01.2023 14:54 Відповісти
The geo-location points should be known.

Railroad Mariupol - Melitopol

Train station X
Train station Y
.....

Exel sheet with 6 - 12 co-ordinates per row
for each train station,
which gets a target number like 4/X, 4/Y.

Real-time reconnaissance,
phone call.

One day likely wholly automated,
and even no crew needed (autonomic driving).
показати весь коментар
29.01.2023 02:59 Відповісти
Потрібні диверсійні групи в тилу ворога, щоб порушували логістику🤔
показати весь коментар
29.01.2023 08:39 Відповісти
хорошая новость... намного лучше новости о верещучке...
показати весь коментар
29.01.2023 01:33 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2023 02:02 Відповісти
ruzka kurwa !
показати весь коментар
29.01.2023 02:36 Відповісти
я знаю ще одну таку: ганна герман-адептка руSSкого міра....
показати весь коментар
29.01.2023 11:08 Відповісти
Яке гарне фото!
показати весь коментар
29.01.2023 08:35 Відповісти
Їх навздогнала карма.
показати весь коментар
29.01.2023 11:48 Відповісти
Жива сила русскіх))). Ахахах, вже та сила мертва, запакують у смітт'ві мішки і з повротем на родіну.
показати весь коментар
29.01.2023 01:34 Відповісти
Тимчасово жива на тимчасово окупованій території.
показати весь коментар
29.01.2023 02:52 Відповісти
Таке вже було в 2014 році, тоді в ешелон з живой силой та технікой влучили дві точки У. Більше 100 рашистів просто іспарились. Закон парних чисел, кацапи невиліковні імбецели.
показати весь коментар
29.01.2023 01:42 Відповісти
Подробности удара высокой мощности в Иловайске

Дата публикации: 14 Февраль 2015

Время публикации: 20:01 146411

В результате ракетногоудара высокой мощности в Иловайске по месту первичной выгрузки подразделений 268-й артиллерийской бригады ЗВО и 95-й отдельной бригады управления ЗВО ВС России были уничтожены 12 российских военных, еще 82 солдата РФ пропали без вести.
Вчера в результате ракетного удара с применением комплекса точка-У в Иловайске был уничтожен эшелон с рашистами.
Сообщает на своей странице в facebook Игорь Савчук, передает OnPress.info.

«Вчера в 3.35 ночи в Иловайск зашел эшелон из 6 вагонов. Три вагона русских молодых,сами не знают куда приехали,3 вагона БК и оружия. Так вот это был конечный пункт. Точка-прилетела к ним», - написал военнослужащий.

Об этом в своем блоге также сообщил Олег Ярчук.

«Р-н н.п. Иловайск Уточненые потери подразделений 268-й гв. артиллерийской бригады ЗВО (*ЗВО , Пушкин) и 95-я обру ( *отдельная бригада управления,ЗВО, Горелово) «200″ -12, ТМН - 82.
Р-н н.п. Иловайск Срочно. На ваш запрос. В части эшелона проследовавшего до н.п. Иловайск находились 60 вс 268-й гв. артиллерийской бригады ЗВО и 34 вс 95-я обру ( *отдельная бригада управления,ЗВО, Горелово). Просим срочно уточнить потери лс», говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию
показати весь коментар
29.01.2023 02:12 Відповісти
А хто був той Олег Ярчук?
показати весь коментар
29.01.2023 08:11 Відповісти
Блогер, який вів втрати росіян під час АТО на підставі перехватів їх переписки. Зараз він не веде свій блог.
показати весь коментар
29.01.2023 11:22 Відповісти
Так я тоді перший раз його тут на Цензорі прочитав Хтось скидав Потім пропав десь
показати весь коментар
29.01.2023 14:00 Відповісти
Ось посилка на блогОлега Ярчука. там з 2014 /не з самого початку/ по 2016 р.р.
http://oyblogg.blogspot.com http://oyblogg.blogspot.com

Реальные потери регулярных войск РФ в войне на Украине

показати весь коментар
29.01.2023 15:32 Відповісти
Загадка:

На вагоні гойдаєтьмя і вже не матюгається?))
показати весь коментар
29.01.2023 01:47 Відповісти
**********.
показати весь коментар
29.01.2023 05:48 Відповісти
Ну типу того. Гарний рашист, - здохлий рашист.
показати весь коментар
29.01.2023 11:47 Відповісти
Супер новина від наших Воінів , дякуємо Вам і молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
29.01.2023 01:50 Відповісти
Новый набор в ПТУ номер 19 начался
показати весь коментар
29.01.2023 01:54 Відповісти
это второй поток.
показати весь коментар
29.01.2023 02:38 Відповісти
Шо ж такоє, чмобіки ще навіть не встигли селфі викласти зі свого сафарі на хохлів.
показати весь коментар
29.01.2023 01:59 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2023 02:01 Відповісти
Ну що ? У ЗСУ прибули нові БАНДЕРІВЦІ

показати весь коментар
29.01.2023 02:03 Відповісти
Під Іловайськом, треба буде мінімум 10.000 касапів покласти..
показати весь коментар
29.01.2023 02:05 Відповісти
Допомогли розвантажитись
показати весь коментар
29.01.2023 02:07 Відповісти
Відео (звук) одного з тих "хлопків" 😁
https://t.me/itsdonetsk/54411
показати весь коментар
29.01.2023 02:13 Відповісти
а з ракетами більшої дальності могли б привітати на завантаженні терористів
показати весь коментар
29.01.2023 03:02 Відповісти
До кобзона нелюдей
показати весь коментар
29.01.2023 03:22 Відповісти
Отмечаем
показати весь коментар
29.01.2023 03:35 Відповісти
Суперово )
показати весь коментар
29.01.2023 03:43 Відповісти
Слово "Іловайськ" для нас отримало в черговий раз позитивне значення Ми потороху повертаємося! І не треба "декому" скиглить що "Там же ш наши люди!" "Люди" вже давно звідти виїхали А залишилась "аморфна маса" з характеристикою: "А какая разница? Лишь-бы зарплаты и пенсии вовремя платили!" Саме за їх мовчазної (а то й активної) підтримки "русский мир" прийшов на Донбас! З його війною смертями та розрухою
показати весь коментар
29.01.2023 05:28 Відповісти
По Іловайську розказував знайомий,якому вдалось вийти з того котла тільки пораненим в руку-заходили в село якесь-так там зразу якісь вишкребки зразу звонили кудись і бігли за ними,поки по ним не стрельнули
Ото такі там наші люди.
показати весь коментар
29.01.2023 10:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/26998 Борислав Береза пише : "добрі новини з Іловайська. Там пройшло HIMARS-SHOW. А потім ще одне. І обидва влучні. Подробиці зранку".
Оце одне HIMARS-SHOW ми обговорюємо... а що то було на друге?
показати весь коментар
29.01.2023 06:32 Відповісти
"Ранок" почнеться в Україні через 20 хвилин! Зачекай ще трохи
показати весь коментар
29.01.2023 06:35 Відповісти
Вокзал, бавовнятко, пакет, на Московію. Чмобіки підтримують "атечественньій автопром".
показати весь коментар
29.01.2023 07:37 Відповісти
Знову свята бавовна прийшла до кацапів!
показати весь коментар
29.01.2023 07:49 Відповісти
Розпаковка відбулася
показати весь коментар
29.01.2023 08:16 Відповісти
Hi Mars!!!
показати весь коментар
29.01.2023 08:53 Відповісти
Блискуче! Не забуваємо донатити на ЗСУ. На важкі ділянки ДУЖЕ потрібні дрони і позашляховики.
показати весь коментар
29.01.2023 10:19 Відповісти
Шкода пожежних, бо логічно завершувати подібний обстріл контрольним залпом через хвилин 20-30, якраз коли вони приходять до тями та відбувається спроба гасіння пожежі.
показати весь коментар
30.01.2023 02:51 Відповісти
 
 