ЗСУ завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли там розвантажувалась жива сила та техніка росіян

У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал з терористами використавши РСЗВ. Відомо про 7 випущених ракет.

"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - зазначив Штефан.

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