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ЗСУ завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли там розвантажувалась жива сила та техніка росіян
У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал з терористами використавши РСЗВ. Відомо про 7 випущених ракет.
"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - зазначив Штефан.
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+67 Ярослав Іванович #542747
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+52 Alex Dev #551606
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Зубами перехватили чи що?
Чекаємо на подробиці
З інженерними навиками їх не "ловлять" біля кафе Darmoid у Коломиї або на вокзалі у Стрию. Вони самі приходять із своїми україно-англійськими словниками по аеротехніці та авіоніці на 50 тисяч слів.
Railroad Mariupol - Melitopol
Train station X
Train station Y
.....
Exel sheet with 6 - 12 co-ordinates per row
for each train station,
which gets a target number like 4/X, 4/Y.
Real-time reconnaissance,
phone call.
One day likely wholly automated,
and even no crew needed (autonomic driving).
Дата публикации: 14 Февраль 2015
Время публикации: 20:01 146411
В результате ракетногоудара высокой мощности в Иловайске по месту первичной выгрузки подразделений 268-й артиллерийской бригады ЗВО и 95-й отдельной бригады управления ЗВО ВС России были уничтожены 12 российских военных, еще 82 солдата РФ пропали без вести.
Вчера в результате ракетного удара с применением комплекса точка-У в Иловайске был уничтожен эшелон с рашистами.
Сообщает на своей странице в facebook Игорь Савчук, передает OnPress.info.
«Вчера в 3.35 ночи в Иловайск зашел эшелон из 6 вагонов. Три вагона русских молодых,сами не знают куда приехали,3 вагона БК и оружия. Так вот это был конечный пункт. Точка-прилетела к ним», - написал военнослужащий.
Об этом в своем блоге также сообщил Олег Ярчук.
«Р-н н.п. Иловайск Уточненые потери подразделений 268-й гв. артиллерийской бригады ЗВО (*ЗВО , Пушкин) и 95-я обру ( *отдельная бригада управления,ЗВО, Горелово) «200″ -12, ТМН - 82.
Р-н н.п. Иловайск Срочно. На ваш запрос. В части эшелона проследовавшего до н.п. Иловайск находились 60 вс 268-й гв. артиллерийской бригады ЗВО и 34 вс 95-я обру ( *отдельная бригада управления,ЗВО, Горелово). Просим срочно уточнить потери лс», говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию
http://oyblogg.blogspot.com http://oyblogg.blogspot.com
Реальные потери регулярных войск РФ в войне на Украине
На вагоні гойдаєтьмя і вже не матюгається?))
https://t.me/itsdonetsk/54411
Ото такі там наші люди.
Оце одне HIMARS-SHOW ми обговорюємо... а що то було на друге?