США і союзники планують розширити навчання українських військових, щоб змінити динаміку на фронті на користь України, - The New York Times

США та їхні союзники мають намір змінити динаміку бойових дій в Україні шляхом навчання українських військових веденню загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The New York Times.

Через побоювання, що заморожування конфлікту може бути вигідним Росії, США та союзники останніми тижнями почали активніше обговорювати, як змінити динаміку на полі бою на користь України.

Для досягнення цих цілей США та їхні союзники мають не тільки наростити постачання озброєнь, зокрема танків, бойових машин піхоти та артилерії, "але також розширити навчання українських військових", щоб ті мали можливість "використовувати все нове обладнання у зв'язці".

"Це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується у ЗС США місяцями, якщо не роками тренувань", - йдеться у статті.

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