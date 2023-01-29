До лікарні у Ювілейному на Луганщині доставили до 300 "вагнерівців", більшість із них - із захворюваннями на ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонію, - Генштаб

До лікарні у Ювілейному на Луганщині привезли сотні найманців, більшість із них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, тому лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк "вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Лікарні окупованої території Запорізької області переповненні російськими пораненими, - Генштаб