До лікарні у Ювілейному на Луганщині доставили до 300 "вагнерівців", більшість із них - із захворюваннями на ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонію, - Генштаб
До лікарні у Ювілейному на Луганщині привезли сотні найманців, більшість із них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, тому лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк "вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Olga Boggart #514211
показати весь коментар29.01.2023 07:38
+10 govtva
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+10 Ян Сапега #552919
показати весь коментар29.01.2023 07:35
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Остальные заболевания, высосаны из пальца.
Кстати ВИЧ у них - который не передается дальше. Толи от постоянной терапии, толи он сам уже мутировал.
Їхали здорові рожевощокі "мальчікі у бєлих трусіках", а потім зустрілися з комарами з біолабораторій НАТО і відразу спід, сіфіліс, тріпер.
Така трагедія
гОйда, свинособаки! плазуйте хробаками до своїх могил !
всiх в шахти. не забувайте посипати дустом це бiосмiття.