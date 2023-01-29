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До лікарні у Ювілейному на Луганщині доставили до 300 "вагнерівців", більшість із них - із захворюваннями на ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонію, - Генштаб

окупанти

До лікарні у Ювілейному на Луганщині привезли сотні найманців, більшість із них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, тому лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк "вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Лікарні окупованої території Запорізької області переповненні російськими пораненими, - Генштаб

Автор: 

лікарня (1357) СНІД (30) туберкульоз (49) ВІЛ (51) ПВК Вагнер (1540) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
От мразота! Та вони навіть дохлі - як чумні! Їх треба тільки спалювати!
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29.01.2023 07:38
+10
Доктор Хаймарс и медбрат Три Топора 777 вылечат всех.
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29.01.2023 07:30
+10
Луганда з кожним днем стає все більш гідною своєї назви.
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29.01.2023 07:35
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оце треновані хлопаки... з таким букетом - і ще живі...
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29.01.2023 07:29 Відповісти
ВИЧ на зонах специально заражаются, легче режим и доп паёк.
Остальные заболевания, высосаны из пальца.

Кстати ВИЧ у них - который не передается дальше. Толи от постоянной терапии, толи он сам уже мутировал.
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29.01.2023 10:35 Відповісти
Доктор Хаймарс и медбрат Три Топора 777 вылечат всех.
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29.01.2023 07:30 Відповісти
Кадыровцы - настолько суровые мужчины, что даже вагнеровцы для них - овцы.
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29.01.2023 07:30 Відповісти
З машингвера велиого Хуго Шмайсера треба їх полікувати...
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29.01.2023 07:34 Відповісти
Луганда з кожним днем стає все більш гідною своєї назви.
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29.01.2023 07:35 Відповісти
От мразота! Та вони навіть дохлі - як чумні! Їх треба тільки спалювати!
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29.01.2023 07:38 Відповісти
Все лайно терорист пуйло привезло в Україну.
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29.01.2023 07:41 Відповісти
Допомогають Лугандону найкращим, що є запоребриком.
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29.01.2023 07:45 Відповісти
російські в'язні-кримінальники, тепер вагнерівці
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29.01.2023 07:48 Відповісти
А нахріна їх лікувати?вони ж одноразові.
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29.01.2023 07:49 Відповісти
Значит швидше поздихають
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29.01.2023 07:51 Відповісти
Бахнуть би чимось,щоб не мучились
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29.01.2023 07:52 Відповісти
В Луганську шахти закінчилися?
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29.01.2023 07:55 Відповісти
А потім їх чистити?
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29.01.2023 10:34 Відповісти
Більше половини шахт себе вже вичерпали - їх все одно закривать треба
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29.01.2023 10:52 Відповісти
Ось воно як!
Їхали здорові рожевощокі "мальчікі у бєлих трусіках", а потім зустрілися з комарами з біолабораторій НАТО і відразу спід, сіфіліс, тріпер.
Така трагедія
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29.01.2023 08:00 Відповісти
.

гОйда, свинособаки! плазуйте хробаками до своїх могил !

всiх в шахти. не забувайте посипати дустом це бiосмiття.
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29.01.2023 08:03 Відповісти
Своїми гнилими тушками вони тільки забруднюють святу Українську землю
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29.01.2023 08:12 Відповісти
Бактериологическое оружие
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29.01.2023 08:46 Відповісти
Зараза заразу розповсюджує по світу, таке враження що тільки бетоном всю територію, як зону відчудження потрібно заливати.
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29.01.2023 08:50 Відповісти
Триста трьохсотих
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29.01.2023 09:16 Відповісти
Москальня пригнала на нашу землю одну срань болотну , бо кращих немає взагалі 😠
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29.01.2023 10:32 Відповісти
Спідозний рузкій мір прийшов, який вони так кликали.
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29.01.2023 11:06 Відповісти
Головний їх діагноз - рускій мир.
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29.01.2023 11:16 Відповісти
 
 