Кремль використав сили ПВК "Вагнер" у важкий період війни в Україні, і тепер вирішив "позбутися" Пригожина, - ISW

Зниження залежності російських військових від сил "Вагнера" навколо Бахмуту, ймовірно, знижує вплив Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль звернувся до нерегулярних сил Пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських звичайних сил у Луганській області влітку 2022 року, що ввело Пригожина в оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері.

Кремлю, однак, не доведеться заспокоювати Пригожина, якщо російські звичайні сили продовжать брати на себе відповідальність за лінію фронту в Бахмуті.

Кремль, певно, вже поступово позбавляє його привілеїв. Міністерство оборони Росії також здійснило нові зусилля з професіоналізації армії, зусилля, які у разі успіху призведуть до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК "Вагнер", вважають аналітики.

Пригожин, імовірно, відчуває та компенсує зниження свого впливу, і тому почав нападати на націоналістичну фракцію ветеранів.

Пригожину також висунули звинувачення у хабарництві, які можуть ще більше підірвати його репутацію незалежно від їхньої обґрунтованості.

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