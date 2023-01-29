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Кремль використав сили ПВК "Вагнер" у важкий період війни в Україні, і тепер вирішив "позбутися" Пригожина, - ISW

пригожин,євген

Зниження залежності російських військових від сил "Вагнера" навколо Бахмуту, ймовірно, знижує вплив Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль звернувся до нерегулярних сил Пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських звичайних сил у Луганській області влітку 2022 року, що ввело Пригожина в оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері.

Кремлю, однак, не доведеться заспокоювати Пригожина, якщо російські звичайні сили продовжать брати на себе відповідальність за лінію фронту в Бахмуті.

Кремль, певно, вже поступово позбавляє його привілеїв. Міністерство оборони Росії також здійснило нові зусилля з професіоналізації армії, зусилля, які у разі успіху призведуть до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК "Вагнер", вважають аналітики.

Пригожин, імовірно, відчуває та компенсує зниження свого впливу, і тому почав нападати на націоналістичну фракцію ветеранів.

Пригожину також висунули звинувачення у хабарництві, які можуть ще більше підірвати його репутацію незалежно від їхньої обґрунтованості.

Також читайте: Пригожин не керує штабом вагнерівців, його функція медійна, - розвідка

Автор: 

кремль (521) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
"Мавр зробив свою справу - мавр може йти!" Цікаво - якщо на Пригожина склепають кримінальну справу і запхнуть в тюрму - скільки він там проживе? Йому ж там пригадають скільки зеків полягло заради його амбіцій! А ФСБшники "допоможуть" в цьому - бо "слишком много знает"!
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29.01.2023 08:01
+7
Хаи гіркін иого замоче .
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29.01.2023 07:49
+7
Важкий період у війні для Кремля скінчився?
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29.01.2023 08:10
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Хаи гіркін иого замоче .
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29.01.2023 07:49 Відповісти
"Мавр зробив свою справу - мавр може йти!" Цікаво - якщо на Пригожина склепають кримінальну справу і запхнуть в тюрму - скільки він там проживе? Йому ж там пригадають скільки зеків полягло заради його амбіцій! А ФСБшники "допоможуть" в цьому - бо "слишком много знает"!
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29.01.2023 08:01 Відповісти
Нічого з ним не станеться. Він там герой, бо кацапи живуть за правилом - б'є - значить любить. І сила тієї кацапської любові тим більша, чим дужче б' ють.
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29.01.2023 09:03 Відповісти
Хрєново ти знаєш кацапську психологію!Він, в їх очах, тоді буде "розкоронованим" - таким собі "лжепророком" А нема нічого жорстокішого від людини, що розчарована в тому, кому поклонялася І найбільш яскраво це проявляється в тих соціальних групах чи суспільствах, люди в яких не звикли вирішувать свої проблеми самостійно, перекладаючи їх вирішення на "вождів"!
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29.01.2023 09:14 Відповісти
Повар путіна ? Він шо парпшу їм варив?
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29.01.2023 08:02 Відповісти
все варив, він жеж кухар
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29.01.2023 09:12 Відповісти
Важкий період у війні для Кремля скінчився?
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29.01.2023 08:10 Відповісти
А какашкадировца десь вже закопали?? Давненько воно не випливало...
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29.01.2023 08:16 Відповісти
Він тепер зачаївся. Тихій Дон...
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29.01.2023 13:20 Відповісти
У разі успіху?))Якого успіху?Чи регулярні чи найманці вже крупно всралися,і успіхом для обох буде втеча за кордони України і уникнення міжнародного трибуналу.Все решта вони вже програли.
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29.01.2023 08:19 Відповісти
"У важний період війни". Дораз у них такий собі "легкий". Зрозуміло.
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29.01.2023 08:53 Відповісти
Початок ориг.статті: "російські війська, ймовірно, замінять виснажені сили Групи Вагнера.. Мін.оборони РФ все частіше повідомляє, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що звичайні російські сили нарощуються, якщо не замінюють, ймовірно, кульмінаційні сили Вагнера в цьому районі.. ISW раніше оцінювало, що російський наступ на Бахмут досяг кульмінації. Ми продовжуємо оцінювати, що наступ Вагнера досяг кульмінації, але тепер оцінюємо, що росіяни направляють звичайні підрозділи для продовження боротьби. Таким чином, більші російські зусилля проти Бахмута, ймовірно, не завершилися.."

ISW про все - "ймовірно". Та коли помилилися - "ну то таке, ми не помилилися, але тепер..." Егеж, ймовірно.

Analysts ISW: 20-30 років, ніхто не служив в армії, дипломи переважно "міжнародні відносини", з "middle class". Тобто гарний старт у кар'єрі у політиці.

Така ось "аналітика". Та у NV: "о, цеж US - то файно!"
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29.01.2023 09:05 Відповісти
З чого ти цю маячню вигадав?) В тебе немов би прапорець американський, а хто такі think tanks - не знаєш.
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29.01.2023 09:14 Відповісти
Тож бо і воно, "експерти" 20-30 рокiв: "Ми зараз вам розповімо, що й чому відбувається. А якщо помилимося, то розкажемо нову версію. Але ж ми не помилялися, то таке."
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29.01.2023 09:33 Відповісти
Так де ти там побачив вигадану тобою маячню про "коли помилилися"?
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29.01.2023 09:57 Відповісти
Чи ти просто мабуть не знаєш значення слова "кульмінація"?
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29.01.2023 09:58 Відповісти
А чи ти просто мабуть не знаєш значення слова "сарказм"? То погана ознака. Спробуй ще раз.
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29.01.2023 10:10 Відповісти
Коли ти брешеш про те, чого не знаєш, наприклад про вік і досвід співробітників ISW, то це не "сарказм", а "висер".
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29.01.2023 11:23 Відповісти
Вірно написав. Бо припущення у освітленні війни то е не дуже корисно. А вигадки то злочин. Всі ці "вирішуеться туй", "слідуючий тиждень (місяць, рік) буде вирішальним" та таке подібне.
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29.01.2023 13:11 Відповісти
"брешеш", на відміну від деяких, я перевіряю джерела. а не кидаю гучні слова на вітер https://www.understandingwar.org/who-we-are
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29.01.2023 19:55 Відповісти
А как же теперь атаковать то будут. Что то не сходится.
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29.01.2023 12:20 Відповісти
Бред всё это ... ничего этого не будет... Пригожин ещё нужен Путлеру в Африке и т.д...
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29.01.2023 15:02 Відповісти
Пригожин не пропаде. Поміняє ампулуа; поїде в Голлівуд і буде грати кіллерів у американських фільмах. Ви подивіться на це щире відкрите лице, на цей добрий ласкавий погляд. Успіх йому гарантований.
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29.01.2023 15:40 Відповісти
Кремль, может, и пытался использовать…,но! Посмотрим… Пригожин тоже не пальцем…. В любом случае: грызня между врагами- нам в пользу
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29.01.2023 16:23 Відповісти
Кацапи зробили дуже гарний хід,допомогли на фронті,позбулися бандюків і грошей про загибель не платять,бо для них---це було М*ЯСО!!!!!
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29.01.2023 16:58 Відповісти
 
 