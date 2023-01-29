Кремль використав сили ПВК "Вагнер" у важкий період війни в Україні, і тепер вирішив "позбутися" Пригожина, - ISW
Зниження залежності російських військових від сил "Вагнера" навколо Бахмуту, ймовірно, знижує вплив Євгена Пригожина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, Кремль звернувся до нерегулярних сил Пригожина, щоб пережити важкий період після кульмінації наступу російських звичайних сил у Луганській області влітку 2022 року, що ввело Пригожина в оману, змусивши переоцінити своє значення у російській армії та політичній сфері.
Кремлю, однак, не доведеться заспокоювати Пригожина, якщо російські звичайні сили продовжать брати на себе відповідальність за лінію фронту в Бахмуті.
Кремль, певно, вже поступово позбавляє його привілеїв. Міністерство оборони Росії також здійснило нові зусилля з професіоналізації армії, зусилля, які у разі успіху призведуть до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як ПВК "Вагнер", вважають аналітики.
Пригожин, імовірно, відчуває та компенсує зниження свого впливу, і тому почав нападати на націоналістичну фракцію ветеранів.
Пригожину також висунули звинувачення у хабарництві, які можуть ще більше підірвати його репутацію незалежно від їхньої обґрунтованості.
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ISW про все - "ймовірно". Та коли помилилися - "ну то таке, ми не помилилися, але тепер..." Егеж, ймовірно.
Analysts ISW: 20-30 років, ніхто не служив в армії, дипломи переважно "міжнародні відносини", з "middle class". Тобто гарний старт у кар'єрі у політиці.
Така ось "аналітика". Та у NV: "о, цеж US - то файно!"