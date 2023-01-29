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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські спортсмени не можуть брати участі в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров’ю українців, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спортсмени з РФ не можуть брати участі в Олімпіаді.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Улюблені види спорту в Росії: стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера "Москва". Їм не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав він.

Також читайте: Зеленський закликав міжнародні спортивні федерації відреагувати на рішення МОК про допуск до Олімпіади спортсменів із Росії та Білорусі

Автор: 

МОК (173) спорт (1614) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+21
***, та лиса голова скоро буде коментувати про нові методи лікування гемороя лиш би перебити інфу про кілограм яєць
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29.01.2023 08:02
+19
спочатку скажи, почим сьогодні калорія яєць?
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29.01.2023 08:02
+16
Яйцеголового не можна називати корупціонером. Під час війни це диверсант і зрадник.
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29.01.2023 08:08
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спочатку скажи, почим сьогодні калорія яєць?
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29.01.2023 08:02 Відповісти
***, та лиса голова скоро буде коментувати про нові методи лікування гемороя лиш би перебити інфу про кілограм яєць
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29.01.2023 08:02 Відповісти
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29.01.2023 10:37 Відповісти
Яйцеголового не можна називати корупціонером. Під час війни це диверсант і зрадник.
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29.01.2023 08:08 Відповісти
Резніков яким боком до спортсменів -- підпільно тренується на яицях .
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29.01.2023 08:08 Відповісти
він в МОК входить?
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29.01.2023 08:09 Відповісти
Скоріше виходить через задній прохід.
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29.01.2023 08:11 Відповісти
Оце так...Яка "багатогранна діяльнісна особистість" наш пан міністр- Веселі яйця....Ну просто дивуєшся - ненамилуєшся....
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29.01.2023 08:12 Відповісти
*****, займайся харчами для військових. Залиш ту олімпіаду, туди яйця по 17 грн/шт продати не вийде...
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29.01.2023 08:12 Відповісти
А ти яйцями уже заплямований.
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29.01.2023 08:13 Відповісти
Фахівець по яйцях, виявляється, і у спорті розбирається?!
Золото, а не людина!
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29.01.2023 08:18 Відповісти
Правильно казати раССєйські поЦмени..
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29.01.2023 08:21 Відповісти
Неможна критикувати-бо звинуватять в спецоперації кацапській
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29.01.2023 08:38 Відповісти
Резніков вже в МОК ?
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29.01.2023 08:44 Відповісти
Йди яйця важ. Хай цім займаються ті хто отримує акуїтєльну зарплату в нок.
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29.01.2023 08:50 Відповісти
Його часом із МОУ у НОК не перевели на час аудиту, я нічого не пропустив?
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29.01.2023 09:01 Відповісти
Тіки боневтік так казав, зараз яйценосний, про спорт. Лизнув. Мабуть перейде у міністри спорту.
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29.01.2023 09:12 Відповісти
Паталогическим убийцам (оркам) не место среди цивилизованных людей. Их надлежит истреблять везде, где они появляются, в профилактических целях.
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29.01.2023 09:13 Відповісти
резніков досі міністр? після такого зашквара з яйцями США відправила аудит, а воно при владі. у зеленського є яйця і вони золоті, тільки в офшорах.
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29.01.2023 09:18 Відповісти
Рєзнікову зайнятися нічим?
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29.01.2023 09:21 Відповісти
А як нам поступити з тими хто заплямований в розкрадані в МО України.
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29.01.2023 10:43 Відповісти
відставка та послом у теплу капіталістичну країну
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30.01.2023 12:49 Відповісти
Улюблений вид спорту оезніклва - рахувати яйця кілограмами. Думав вже його приберуть, а він все дивує новими рекодами, тепер в раціонах.
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29.01.2023 11:13 Відповісти
Цьому б ШалтайБолтаю за діяльністю свого відомства слідкувати. Війна всеж.
Хоча, якщо не відповідати за діяльність підлеглих загалом, то часу на розсилання відосіков, пост всілякої маячні та запарювання мівіни має стати.
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29.01.2023 11:54 Відповісти
 
 