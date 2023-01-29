Російські спортсмени не можуть брати участі в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров’ю українців, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спортсмени з РФ не можуть брати участі в Олімпіаді.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Улюблені види спорту в Росії: стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера "Москва". Їм не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав він.
Топ коментарі
+21 Микола Джеря
показати весь коментар29.01.2023 08:02
+19 alexey prus
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+16 Игорь Москаленко #529824
показати весь коментар29.01.2023 08:08
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Хоча, якщо не відповідати за діяльність підлеглих загалом, то часу на розсилання відосіков, пост всілякої маячні та запарювання мівіни має стати.