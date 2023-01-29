Російські спортсмени не можуть брати участі в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров’ю українців, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спортсмени з РФ не можуть брати участі в Олімпіаді.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Улюблені види спорту в Росії: стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера "Москва". Їм не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав він.

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