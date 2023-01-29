Сьогодні ми гідно продовжуємо справу Героїв Крут. Ціна боротьби висока, але ціна поразки значно вища, - Залужний

Пам’ять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. ФОТО