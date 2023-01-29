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Новини Війна
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Сьогодні ми гідно продовжуємо справу Героїв Крут. Ціна боротьби висока, але ціна поразки значно вища, - Залужний

крути

Пам’ять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. ФОТО

Автор: 

Крути (51) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+23
Аби ще українці вивчали досконально свою історію, щоб могли зрозуміти про що говорить Залужний. Сов'єцька епоха це не автомати з газіроквою за 10 коп, не ковбаса, не пломбір і не колінці змащені зельонкою.
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29.01.2023 08:12
+21
Поразка тоді -- аукнулась сьогодні . Героям Слава .
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29.01.2023 08:11
+13
Залужному як справжньому воїну та патріоту-респект...
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29.01.2023 08:23
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Поразка тоді -- аукнулась сьогодні . Героям Слава .
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29.01.2023 08:11 Відповісти
То було проти початку Більшовиків... а Ермак - це один з наслідників штирліців...

Так до чого ******* ОПГ порівнювати з національно-визвольною війною?

Медведчук що засадив Стапана Хмару - поніс покарання, чи за підрив складів, чи за Оленівку?

Манкурти

НІХТО НІ ЗА ЩО НЕ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

АКТОРИ НЕ ВИННІ В П'ЄСІ В ЯКУ ВОНИ ГРАЮТЬ.
 Їх будуть охороняти ще краще.
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29.01.2023 09:32 Відповісти
не він один !!! у партії зе 90% таких включаючи "найвеличнішого..." ...







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29.01.2023 09:56 Відповісти
Аби ще українці вивчали досконально свою історію, щоб могли зрозуміти про що говорить Залужний. Сов'єцька епоха це не автомати з газіроквою за 10 коп, не ковбаса, не пломбір і не колінці змащені зельонкою.
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29.01.2023 08:12 Відповісти
Аби хоча б не відвертались від неї..
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29.01.2023 08:19 Відповісти
На жаль у дебілів зі сходу і півдня своя історія де брацкі народи і самий вкусний пломбір
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29.01.2023 08:24 Відповісти
На жаль такі ж дебіли є на заході і на півночі.
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29.01.2023 08:37 Відповісти
Нажаль ви праві обоє.
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29.01.2023 09:03 Відповісти
є !!! але значно, приблизно на порядок (в 10 раз) менше !!!
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29.01.2023 09:58 Відповісти
Ти спецом зареєструвався щоб «срати» тут? Шанувальники шарія найшли нового «поводиря» -арестовича?
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29.01.2023 09:40 Відповісти
А де ті українці будуть витвчати історію, коли навіть під час війни риг шкарлєт прибрав іспити по історії із ЗНО. А їх батьки вчили радянську історію, то вони їм будуть розповідати про "28 панфіловців", "Зою космодемянськую" "Сашу матросова" і "злого Бандеру та УПА".
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29.01.2023 10:18 Відповісти
Українці - це нація Героїв..завжди так було і завжди так буде..
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29.01.2023 08:20 Відповісти
Залужному як справжньому воїну та патріоту-респект...
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29.01.2023 08:23 Відповісти
...хвала.
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29.01.2023 08:46 Відповісти
А за те щ о він захищає рєзнікова,підтримує закон про покарання для військовослужбовців,вихваляє зеленського - теж респект?
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29.01.2023 09:06 Відповісти
хіба незрозуміло написано за що респект...
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29.01.2023 09:16 Відповісти
Патріот не може захищати корупціонера.
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29.01.2023 09:46 Відповісти
цей патріот захищає батьківщину на відміну від декого...
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29.01.2023 09:48 Відповісти
Так і що він по вашому повинен зробити?Прибити зе з рєзніком,плюватися на них,крутити дулі?Один його начальник а інший рівнозначний,що він їм зробе?Це ж ми їх навибирали,а йому ще й з цим ї..сь...Хвалить,не хвалить...просто військові по іншому міркують :є мета,задача і є сили й засоби для її виконання,ось їх і використовують максимально ефективно.Ви ж йому замість цих інших "гетьманів" не даєте і не дасте,тому використовує цих,так як вони є.А зерно відділяти від полови і у вас самого часу було достатньо,ви навіщо понастягували злодіїв з брехунами до влади?
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29.01.2023 10:31 Відповісти
Залужний міг НЕ КОМЕНТУВАТИ скандал з рєзніковим,законопроект про кримінальну відповідальність військових.Схоже що зекодла використовує його для відбілювання своїх зашкварів,рятують свій рейтинг з допомогою авторитету Залежного.
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29.01.2023 11:26 Відповісти
Ви не зрозуміли що я писав,не потрібен йому той авторитет,потрібно щоб резнік діяв в інтересах перемоги,а те що він злодій,то іншого в нього немає а коли з'явиться - побачимо,але цілком можливо рєзнік проти нього буде невинним ягням.
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29.01.2023 11:39 Відповісти
Вы видимо не читали ответ
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29.01.2023 12:56 Відповісти
вибачте" Залужного"
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29.01.2023 13:22 Відповісти
Перемога Ураїни - це слава і воля. Перемозі України допоможе доля. Перемога! Перемога!
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29.01.2023 08:26 Відповісти
Залужному Хвала!
Героям Крут Слава!
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29.01.2023 08:48 Відповісти
Не розумію, чому всі так носяться з тими Крутами?
"Миротворці" Грушевський і Вінниченко розпустили 4-млн армію загартовану у Першій світовій(раша завжди воювала українцями), яка повернулась на захист Держави. Непокорних офіцерів - розстріляли. І протистояти навалі Муравйова на заклання відправили 300 кадетів. Київ було вирізано - за мову, зи вишиванку загинуло 100т. Зроблені чи з того були уроки? "Просто пєрєстать стрєлять"...
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29.01.2023 09:36 Відповісти
Ти хворе?
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29.01.2023 09:50 Відповісти
Точно. Є розбір Крут на одному історичному українському каналі.
Нічого визначного в цієй події немає. Навіть кількість жертв спірна. Просто тодішня влада, яка просрала всі полімери, вирішила створити символ і гучні похорони загиблим.

Але ніхто не акцентує так уваги, що потім в результаті дій всяких Вінниченок, Грушевських і багато багато інших жертви були колосальні і окрім Крут. Це як відокремлювати трагедію Маріуполя чи Бучі, з якими влада зараз носиться і використовує як аргумент, але умовчувати хто до неї довів.
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29.01.2023 09:58 Відповісти
Звісно головотяпство доводить до таких ситуацій, але сміливість студентів і юнкерів які стримували кацапський наступ чогось вартує, стриманий наступ кацапів на Київ дав змогу провести евакуацію державних установ та отримати додатковий час для переговорів з Центральними державами у Брест-Литовську.
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29.01.2023 13:23 Відповісти
Кадети (а їх було десь 300-400) були нормальною військовою силою. Дисциплінованою і вмотивованою. Багато з них були взагалі ветеранами ПСВ, які просто на офіцера вчилися. На "заклання" їх ніхто не посилав. У бою їх було вбито всього 10 (ДЕСЯТЬ!!!).
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29.01.2023 11:11 Відповісти
А кацапи скількох розтріляли
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29.01.2023 13:16 Відповісти
Бій під Крутами ще не завершився.
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29.01.2023 09:51 Відповісти
Дякуємо Богу, Залужному і ЗСУ!!!
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29.01.2023 10:15 Відповісти
Та да, Крути це коли сотня студентів до 20 років протистояла кацапсько більшовистській орді серед чистого поля. Це як зараз тероборону кинути проти добре навчених кацапських частин.
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29.01.2023 13:15 Відповісти
 
 