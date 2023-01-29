Сьогодні ми гідно продовжуємо справу Героїв Крут. Ціна боротьби висока, але ціна поразки значно вища, - Залужний
Пам’ять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.
Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
показати весь коментар29.01.2023 08:12
+21 Валентин Коваль #550884
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+13 Александр Чуднивец #474549
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Так до чого ******* ОПГ порівнювати з національно-визвольною війною?
Медведчук що засадив Стапана Хмару - поніс покарання, чи за підрив складів, чи за Оленівку?
Манкурти
НІХТО НІ ЗА ЩО НЕ ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
АКТОРИ НЕ ВИННІ В П'ЄСІ В ЯКУ ВОНИ ГРАЮТЬ.
Їх будуть охороняти ще краще.
Героям Крут Слава!
"Миротворці" Грушевський і Вінниченко розпустили 4-млн армію загартовану у Першій світовій(раша завжди воювала українцями), яка повернулась на захист Держави. Непокорних офіцерів - розстріляли. І протистояти навалі Муравйова на заклання відправили 300 кадетів. Київ було вирізано - за мову, зи вишиванку загинуло 100т. Зроблені чи з того були уроки? "Просто пєрєстать стрєлять"...
Нічого визначного в цієй події немає. Навіть кількість жертв спірна. Просто тодішня влада, яка просрала всі полімери, вирішила створити символ і гучні похорони загиблим.
Але ніхто не акцентує так уваги, що потім в результаті дій всяких Вінниченок, Грушевських і багато багато інших жертви були колосальні і окрім Крут. Це як відокремлювати трагедію Маріуполя чи Бучі, з якими влада зараз носиться і використовує як аргумент, але умовчувати хто до неї довів.