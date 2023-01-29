Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 126 160 осіб (+650 за добу), 3197 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2195 артсистем, 6366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 126 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 126 160 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3197 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6366 (+22) од,

артилерійських систем - 2195 (+7) од,

РСЗВ - 453 (+0) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі / катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10) од,

спеціальна техніка - 199 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.