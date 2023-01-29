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Новини Агресія Росії проти України Війна
10 092 20

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 126 160 осіб (+650 за добу), 3197 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2195 артсистем, 6366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 126 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 126 160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем - 2195 (+7) од,
  • РСЗВ - 453 (+0) од,
  • засоби ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі / катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 199 (+0).

Також дивіться: Військові контррозвідники СБУ знищили групу окупантів на східному фронті. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 126 160 осіб (+650 за добу), 3197 танків, 284 гелікоптери, 293 літаки, 2195 артсистем, 6366 броньованих машин 01


"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161) техніка (1822) втрати (4387)


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Топ коментарі
+11
47 одиниць техніки і 650 чумардосів! Слава ЗСУ!!!
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29.01.2023 08:48
+4
28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. ...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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29.01.2023 08:37
+1
якшо так линейно считати, то ни, у них в запасах бронемусора старого може бути ще 5000 яке може якось ихати на двингуни В-2 вид т34. У них танки для обстрела окопив и домив, у Украины для прорыва. 50 леопардов могут прорвать фронт и он посыпется.
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29.01.2023 10:37
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Помітив цікаву деталь, ми приблизно за місяць знищили близько 150 танків кацапні, так от навіть якщо русня знищили наших в два рази менше тобто 70-80, чи встигаємо ми поповнювати втрати і чи буде достатньо для наступу чи хоча б стримання орди тієї допомоги, яку надають нам партнери?🙄
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29.01.2023 08:31 Відповісти
якшо так линейно считати, то ни, у них в запасах бронемусора старого може бути ще 5000 яке може якось ихати на двингуни В-2 вид т34. У них танки для обстрела окопив и домив, у Украины для прорыва. 50 леопардов могут прорвать фронт и он посыпется.
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29.01.2023 10:37 Відповісти
Та нема в них того сміття багато, особливо на ходу, скільки там моторесурс в того Т-34, 100 годин?
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29.01.2023 12:46 Відповісти
28.01.2023 18:29 https://t.me/generalsvr2/423 сообщение
Суббота 28.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 126567 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 января это 44012 погибших. ...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6284 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 126567 + 44012 + 6284= 176863 (+7978 у порівнянні з 21.01.2023, +32834 з 31.12.2022,+50044 з 3.12.2022, +70747 з 05.11.2022, +95291 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 176863 + (176863 * 2)= 530589 (+23934 у порівнянні з 21.01.2023,+98502 з 31.12.2022,+150132 з 3.12.2022,+212241 з 05.11.2022, +285873 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 530589 + 75 000 = 605589
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 807452
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29.01.2023 08:37 Відповісти
"Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
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29.01.2023 11:07 Відповісти
Наш Генштаб занижує втрати кацапів їх неможливо підрахувати наприклад вагнерівці масово розстрілюють своїх відмовників.регулярні війська добивають своїх тяжко поранених,багато дружнього вогню через застарілу техніку тощо.
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29.01.2023 11:46 Відповісти
А за моїми спостереженнями, це джерело входить до тих, інсайдам яким можна довіряти.
До речі, цьому джерелу довіряє і Піонтковський - про що він публічно казав.
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29.01.2023 16:15 Відповісти
Тролятину та дебіла ти бачишь у дзеркалі.
Хто обзивається, той сам так і називається.
Нецензурні прокляття свідчать про дебілізм того, хто їх використовує та про провокацію на таку ж відповідь.
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29.01.2023 16:17 Відповісти
Тут https://www.dialog.ua/war/266910_1674982775 це саме написано

Больше, чем в сводках ВСУ: из Кремля утекли данные о безвозвратных потерях российской армии в Украине РФ за 11 месяцев войны против Украины, предположительно, потеряла уже более 176 тысяч человек личного состава.
​Больше, чем в сводках ВСУ: из Кремля утекли данные о безвозвратных потерях российской армии в Украине Захватническая война против Украины дорого обходится России.
Безвозвратные потери ВС РФ могли уже превысить 176 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Такие цифры опубликовал вечером 28 января российский влиятельный Telegram-канал "Генерал СВР", ссылаясь на источники в высшем руководстве РФ.
Подтверждения на сегодня нет.
По данным ресурса, утром в субботу российскому диктатору Владимиру Путину положили на стол отчет о военных потерях с такими цифрами: - 126 567 военнослужащих кадровой армии РФ; - 44 012 наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина; - 6 284 силовиков Росгвардии.
Отметим, что Генштаб ВСУ публикует более скромные цифры потерь российской армии. Согласно официальным данным украинской стороны, на утро 29 января общие потери оккупантов убитыми составили 126 160, из которых 650 лишились жизни за последние сутки. Такие высокие суточные потери российской армии в последние дни связаны с их активизацией на Восточном фронте. Россияне штурмуют линию обороны Донбасса в попытке прорваться вперед. Серьезных успехов не имеют.
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29.01.2023 16:31 Відповісти
Ти мабуть не читаєшь вишенаписані коментарі, в тому числі ті, на які відповідаешь сам. Нагадую:
1. у топ коментарі є пряме посилання на першоджерело -телеграм-канал Генерал СВР,
2. у відповіді на твій висер було: у тексті коментаря наведено посилання. А маячню ти пишеш, якщо не бачиш цього.
3.А за моїми спостереженнями, це джерело входить до тих, інсайдам яким можна довіряти.
До речі, цьому джерелу довіряє і Піонтковський - про що він публічно казав.
4. "Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
Не думаю, що ти більше розбираєшься в надійності першоджерел, тип паче на фоні рашистських ІПСО по дискредитації всіх небажаних для них першоджерел.
Тому свої ділетантські висери про "зливний бачок дези" розказуй у себе на кухні.
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29.01.2023 17:23 Відповісти
47 одиниць техніки і 650 чумардосів! Слава ЗСУ!!!
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29.01.2023 08:48 Відповісти
Яка сумна новина... вчора було більше вбитих козломордих.
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29.01.2023 11:40 Відповісти
 
 