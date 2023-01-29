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Німеччина більше не співпрацює з РФ і швидко адаптувалася до цієї нової реальності, - Шольц

шольц

Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомили у пресслужбі уряду Німеччини.

"24 лютого 2022 року ми зіткнулися зі зміною епох, і Німеччина швидко адаптувалася до цієї нової реальності. Реальності, де ми вже не співпрацюємо з Росією", - заявив Шольц журналістам напередодні своєї поїздки Латинською Америкою.

Канцлер Німеччини також наголосив, що країна більше не залежить від російського газу, нафти та вугілля. За його словами, країна змогла трансформувати енергетику протягом кількох місяців, але вона й надалі продовжує працювати над скороченням односторонньої залежності економіки.

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Автор: 

Німеччина (7327) росія (64969) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+19
Досить обсирати Шольца! Саме за його правління, Німеччина стала найбільшим постачальником Україні військової техніки, фінансової допомоги, а також підтримки українських біженців серед усіх європейських країн. Так що досить зрад! Німцям дуже не просто після 2 світової війни, фактично бути стороною конфлікту, постачаючи наступальну зброю проти тих хто вважається одним із переможців нацизму.
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29.01.2023 08:45
+6
Так скажіть велике дякую тим українцям, що вибирали то комуняк, то слуг Бені. Одні віддали кацапам всю ядерну зброю і тягнули нас в тюрму народів в той час, коли нормальні країни вступили в ЄС. А сьогоднішні грабуючи народ і армію під час війни є агентами і посібниками ворога. А Шольцу і уряду Німеччини подяка.
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29.01.2023 10:00
+5
В принципе согласен, хотя Украина была тоже одним из победителей во 2МВ в составе совка. Шольц раздуплился и это уже хорошо.
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29.01.2023 08:52
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Really? No shit!!
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29.01.2023 08:35 Відповісти
Яка трагедія.
Яка перемога.
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29.01.2023 08:37 Відповісти
Досить обсирати Шольца! Саме за його правління, Німеччина стала найбільшим постачальником Україні військової техніки, фінансової допомоги, а також підтримки українських біженців серед усіх європейських країн. Так що досить зрад! Німцям дуже не просто після 2 світової війни, фактично бути стороною конфлікту, постачаючи наступальну зброю проти тих хто вважається одним із переможців нацизму.
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29.01.2023 08:45 Відповісти
В принципе согласен, хотя Украина была тоже одним из победителей во 2МВ в составе совка. Шольц раздуплился и это уже хорошо.
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29.01.2023 08:52 Відповісти
Так скажіть велике дякую тим українцям, що вибирали то комуняк, то слуг Бені. Одні віддали кацапам всю ядерну зброю і тягнули нас в тюрму народів в той час, коли нормальні країни вступили в ЄС. А сьогоднішні грабуючи народ і армію під час війни є агентами і посібниками ворога. А Шольцу і уряду Німеччини подяка.
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29.01.2023 10:00 Відповісти
Еще надо не забывать, что она пошла на огромные издержки, что бы перестроить свой энергетический комплекс и избавиться от рашистских энергоресурсов, что лишило орков поступления гигантских финансовых средств, которые обязательно тратились бы на войну!
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29.01.2023 10:49 Відповісти
зеленский, кулеба, данилов и другие опэшные, давно поливали грязью Шольца, нравилось?
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29.01.2023 08:50 Відповісти
Йой, а шо сі стресло?
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29.01.2023 08:51 Відповісти
Ну то ще й слухавку Макрону віддай, а!
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29.01.2023 09:05 Відповісти
Шольц-Німеччина більше не співпрацює з РФ і швидко адаптувалася до цієї нової реальності... тому Шольц хоче розмовляти із путлером?)) О це справжня реальність.
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29.01.2023 09:10 Відповісти
Шольц є Канцлером Німеччини, а не України. Ви собі вибрали, то і контролюйте щоб не розмовляв з путлєром. Фактично половина німців за співробітницство з кацапами, а більше половини за мирні переговори. У них своя країна і свої проблеми і немає війни з кацапами. Краще подякуйте за величезну допомогу.
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29.01.2023 10:02 Відповісти
Що це за брехлива статистика про німців?
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29.01.2023 12:03 Відповісти
Якщо будеш дивитися на публікаціі навіть тільки на Цензорі із цього приводу, то це дійсно так. Плюс -мінус 50 відсотків. У Німеччині завдяки масованій присутності роспропаганди(особливо непрямої) і майже повної відсутньості української, це ще добрий результат.
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29.01.2023 12:33 Відповісти
На німецьких форумах, наприклад, в коментарях на zeit.de абсолютна більшість за передачу всієї можливої зброї.
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29.01.2023 12:36 Відповісти
Щоб не казали про Шольця він для України все одно краще від меркель.
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29.01.2023 09:34 Відповісти
Та пiхуй вже про що ти там. Тілько не гальмуй танки, Олафе.
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29.01.2023 10:45 Відповісти
Дякуємо усім нашим союзникам, що підтримують Україну! Дійсно ніхто не прогнозукав, що Европа і Німеччина протягом декількох місяців змогла відмовитися від росенергрносіїв. Хіба що витрати виросли.
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29.01.2023 12:36 Відповісти
Тобто кацапи повторити вже не зможуть?
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29.01.2023 14:00 Відповісти
 
 