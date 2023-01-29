Німеччина більше не співпрацює з РФ і швидко адаптувалася до цієї нової реальності, - Шольц

Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомили у пресслужбі уряду Німеччини.

"24 лютого 2022 року ми зіткнулися зі зміною епох, і Німеччина швидко адаптувалася до цієї нової реальності. Реальності, де ми вже не співпрацюємо з Росією", - заявив Шольц журналістам напередодні своєї поїздки Латинською Америкою.

Канцлер Німеччини також наголосив, що країна більше не залежить від російського газу, нафти та вугілля. За його словами, країна змогла трансформувати енергетику протягом кількох місяців, але вона й надалі продовжує працювати над скороченням односторонньої залежності економіки.

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