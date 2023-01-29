Військові об’єкти Ірану атакували безпілотники. ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі у низці міст. ВIДЕО

На військовому заводі в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників.

Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об'єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про інцидент на заводі повідомляє державна телерадіокомпанія Ірану IRIB.

"Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою - один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших "потрапили до оборонних пасток і вибухнули".

"Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляє IRIB News із посиланням на інформаційне агентство Sedavasima, також вибух пролунав на підприємстві з виробництва моторних мастил у промисловому районі Шахід Салімі на північному заході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО

Після вибуху на підприємстві почалася пожежа. Влада стверджує, що причиною інциденту стала сильна спека. Раніше повідомлялося, що в регіоні стався землетрус магнітудою 5,9 бала, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об'єктах:

- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

- у місті Кередж, провінція Альборз.

Близько другої ночі за київським часом вибухи було чути у столиці Ірану - Тегерані.

"Вночі відбулась атака дронів-камікадзе на військові об'єкти на території Ірану. Невідомі безпілотники раптово уразили кілька військових об'єктів та нафтопереробний завод", - пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, повідомляється про вибухи та масштабні пожежі у містах Тегеран, Исфахан, Хой, Салімі, Хамадан, Джаванруд, Рашт.

З'являється відео значних уражень та великих пожеж в іранських містах.

"Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад. Атака в Ірані почалась одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Газа, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян. Тільки Ізраїль зміг би завдати такий потужний удар дронами. Цікаво, що Іран, озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, не зміг відбити атаку. Іран є зараз головним військовим союзником РФ, обидві терористичні країни обмінюються військовими технологіями та озброєнням, проводять спільні військові операції", - зазначає Бутусов.

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"Дуже справедлива кара для Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох країн світу, в тому числі проти України. Дрони стали основним видом ударного озброєння 21-го сторіччя. Їхня перевага - низька вартість та анонімність. Дрони дозволяють вести війни без оголошення війни", - резюмує журналіст.