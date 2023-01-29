Військові об’єкти Ірану атакували безпілотники. ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі у низці міст. ВIДЕО
На військовому заводі в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників.
Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об'єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Про інцидент на заводі повідомляє державна телерадіокомпанія Ірану IRIB.
"Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою - один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших "потрапили до оборонних пасток і вибухнули".
"Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу", - зазначили в міністерстві.
Як повідомляє IRIB News із посиланням на інформаційне агентство Sedavasima, також вибух пролунав на підприємстві з виробництва моторних мастил у промисловому районі Шахід Салімі на північному заході країни.
Після вибуху на підприємстві почалася пожежа. Влада стверджує, що причиною інциденту стала сильна спека. Раніше повідомлялося, що в регіоні стався землетрус магнітудою 5,9 бала, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.
За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
Близько другої ночі за київським часом вибухи було чути у столиці Ірану - Тегерані.
"Вночі відбулась атака дронів-камікадзе на військові об'єкти на території Ірану. Невідомі безпілотники раптово уразили кілька військових об'єктів та нафтопереробний завод", - пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, повідомляється про вибухи та масштабні пожежі у містах Тегеран, Исфахан, Хой, Салімі, Хамадан, Джаванруд, Рашт.
З'являється відео значних уражень та великих пожеж в іранських містах.
"Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад. Атака в Ірані почалась одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Газа, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян. Тільки Ізраїль зміг би завдати такий потужний удар дронами. Цікаво, що Іран, озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, не зміг відбити атаку. Іран є зараз головним військовим союзником РФ, обидві терористичні країни обмінюються військовими технологіями та озброєнням, проводять спільні військові операції", - зазначає Бутусов.
"Дуже справедлива кара для Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох країн світу, в тому числі проти України. Дрони стали основним видом ударного озброєння 21-го сторіччя. Їхня перевага - низька вартість та анонімність. Дрони дозволяють вести війни без оголошення війни", - резюмує журналіст.
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Українцям не лише однаково - іранські дрони і так уже на нас летять Вони ще й задоволення отримають - "Ми вже й "отвєтку" посилаємо!"
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
шикарную бавовну устроили МОССАД и ЦАХАЛ на следующих объектах фашистского Ирана:
Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.
Слава доблестным воинам Цахала, бдительно стоящим на страже мира и прогресса, надёжно защищающих созидательный труд израильских трудящихся и счастливое детство арабских и еврейских детей, живущих дружной единой семьей на древней земле Израиля.
Мирного неба всем детям Израиля и Украины!
Позор иранским и московским поджигателям войны !
Та мабуть все зрозуміло і без офіційних заяв..
Слава Ізраїлю....
Слава ЗСУ...
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid0rFovdfct8Ni8LxfomsRzB31ijCUtWEVyUDR7BvFTznYF1YCdA2XKfTsUBjVCv8mAl?__cft__[0]=AZWAFWoIUHwoNR_3r4e3-NiZ_mhpPeDjEAo78ZkJb67yGjGK_gJ1ZaNEs2TEqt9-Qel5F7xRJjIzNro-Na-Rz7zC2d8O0XMyaOEZNymHAbeq1nMqjN5i62S-JqDEg4pDXnmTkbLaUe2skYeKsMPmRehH&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Мої вітання аятолам від жителів України. З магнітудою 5,9.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Израильские самолеты ЛИКВИДИРОВАЛИ заводы и склады с ШАХЕДАМИ в Иране...А я хочу написать вот о чем.Кто нибудь слышал об иранских компьютерах,автомобилях или хотя бы стиральных машинках??НЕТ.Но мы слышим и видим и страдаем от орудий УБИЙСТВ произведенных этой страной,захваченной ТЕРРОРИСТАМИ.А ведь,что поражает,этот самый иранский аятолла,который захватил власть в стране,БЕГАЕТ везде с КОРАНОМ,в котором ПЕРВОЙ заповедью является заповедь НЕ УБЕЙ..Разве не похоже это все на страну,где КАРЛИК стоит со свечками в церкви и отдает там же,перед ИКОНАМИ,приказы УБИВАТЬ ни в чем не повинных людей в Украине.Разве БОГ может допустить,что бы этот САТАНИЗМ процветал в Мире,да еще и использовал имя БОЖЬЕ в своих преступлениях??НЕТ НЕ МОЖЕТ.Эти ЛЮДОЕДСКИЕ режимы не производят НИЧЕГО для БЛАГА человека,а лишь существуют для порабощения в РАБСТВО и для УБИЙСТВА людей....И ДА,в Украине появятся Ф-16 и в ПУЙЛЯНДИИ точно так де будут гореть и взрываться заводы по изготовлению ракет и прочей МЕРЗОСТИ,которая предназначена для УБИЙСТВА людей.Перемога близка.Мы воины СВЕТА,а ВАТНАЯ ТЬМА уйдет в АД...
За попередньою інформацією, на підприємств, же пролунав перший потужний вибух, виробляють безпілотники.
Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.
Що відомо на зараз.
Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.
1.Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).
2.Іранська опозиція закликає іранців скасувати всі свої рейси на літаках, оскільки є велика ймовірність, що КВІР, щоб помститися за нібито удари Ізраїлю по військових об'єктах в Ірані, можуть почати збивати цивільні літаки.
3. У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.
4.Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.
5. Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.
6 і найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.
7. Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.
Звісно, нас бракує інформації аби роботи якісні висновки, але наразі точно зрозуміло, що партнерство з Росією в тому числі й у військовій сфері є не лише токсичним, але й небезпечним.
Добрий ранок, незламні.
https://t.me/nusspavlo/7496 https://t.me/nusspavlo/7496
Это не землетрясение. Несколько ракет как будто куда-то попали, звук волны был отчетливым, потом земля начала трястись, и послышался странный звук. -Пишут иранцы в соцсетях.
https://twitter.com/Islamicfront1/status/1619594733134966789?ref_src=twsrc%5Etfw
Красота офігітєльна - бумеранг шахедний Ірану повертається з України
Звісно всі здогадуються що у недалекому майбутньому будуть ядерні удари між Ізраілем і іраном,
це тільки початок, але все ж красиво.
Це попередження , мовляв - якщо ці мутні оборудки будуть продовжуватись , Ізраіль залишає за собою право на будь які дії , і готовий розпочати навіть повномасштабну війну з Іраном .
Президент Макрон , как обычно, поддержит резолюцию осуждения Израиля.
Интересно, как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля.
Резолюцию о нераспространении ядерного оружия вряд ли можно назвать "против Израиля", тк у Израиля это оружия уже есть.
Особенно хорошо, если будет подорвана на какое-то время способность производить беспилотники и ракеты.
Это если смотреть локально на ситуацию. А если смотреть глобально - международное сообщество сошло с ума. Когда же этот дурдом закончится и будет длительный и прочный мир на земле ? Риторический вопрос, конечно, цель практически из сферы фантастики . . .
https://www.jpost.com/middle-east/article-730010