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Військові об’єкти Ірану атакували безпілотники. ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі у низці міст. ВIДЕО

На військовому заводі в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників.

Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об'єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Про інцидент на заводі повідомляє державна телерадіокомпанія Ірану IRIB.

"Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою - один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших "потрапили до оборонних пасток і вибухнули".

"Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляє IRIB News із посиланням на інформаційне агентство Sedavasima, також вибух пролунав на підприємстві з виробництва моторних мастил у промисловому районі Шахід Салімі на північному заході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО

Після вибуху на підприємстві почалася пожежа. Влада стверджує, що причиною інциденту стала сильна спека. Раніше повідомлялося, що в регіоні стався землетрус магнітудою 5,9 бала, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об'єктах:

- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

- у місті Кередж, провінція Альборз.

Близько другої ночі за київським часом вибухи було чути у столиці Ірану - Тегерані.

"Вночі відбулась атака дронів-камікадзе на військові об'єкти на території Ірану. Невідомі безпілотники раптово уразили кілька військових об'єктів та нафтопереробний завод", - пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, повідомляється про вибухи та масштабні пожежі у містах Тегеран, Исфахан, Хой, Салімі, Хамадан, Джаванруд, Рашт.

З'являється відео значних уражень та великих пожеж в іранських містах.

"Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад. Атака в Ірані почалась одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Газа, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян. Тільки Ізраїль зміг би завдати такий потужний удар дронами. Цікаво, що Іран, озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, не зміг відбити атаку. Іран є зараз головним військовим союзником РФ, обидві терористичні країни обмінюються військовими технологіями та озброєнням, проводять спільні військові операції", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тегерані з автомата обстріляли посольство Азербайджану: є загиблий і поранені. Україна засудила збройний напад

"Дуже справедлива кара для Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох країн світу, в тому числі проти України. Дрони стали основним видом ударного озброєння 21-го сторіччя. Їхня перевага - низька вартість та анонімність. Дрони дозволяють вести війни без оголошення війни", - резюмує журналіст.

Автор: 

безпілотник (4110) вибух (4439) Іран (2016) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+63
Невідомим добрим людям-респектище...
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29.01.2023 08:45
+60
Израиль проснулся
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29.01.2023 08:45
+56
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29.01.2023 09:01
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Ну й тупий.чи прикинувся- у "вас"-у засранців які скрізь антисемітами марять,і не важлива їх (засранців)нац та релігійна сутність .
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01.02.2023 23:29 Відповісти
Да, там еще говорят поломался завод по выпуску Шахидов.
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29.01.2023 09:26 Відповісти
Так. Прогнозуються перебої у постачанні шахідів та ракет до рф з Ірану. Приблизно назавжди.
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29.01.2023 09:55 Відповісти
Відомо про три заводу що роблять Шахіди: Сірія, Іран, Таджикистан, але є чутки, що такий завод побудували ще у рашці
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29.01.2023 12:05 Відповісти
Ну что иранские пита расы получили ответку? Какиевашидаказательства? Или как вы там говорили
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29.01.2023 09:27 Відповісти
Палатенцегаловым фсё.
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29.01.2023 09:32 Відповісти
Хай ті, хто запускає безпілотники, пише на їх плоскостях: "ТО НЕ МИ!"
Українцям не лише однаково - іранські дрони і так уже на нас летять Вони ще й задоволення отримають - "Ми вже й "отвєтку" посилаємо!"
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29.01.2023 09:35 Відповісти
На иврите?
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29.01.2023 10:29 Відповісти
А українці пишуть на івриті?
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29.01.2023 10:53 Відповісти
Бг-ггг... спросите у бубочки...ХЕХ...
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29.01.2023 10:57 Відповісти
А він його знає? Він і українською писать не вміє - тільки "на абщепанятнам" (та й то - з помилками!)

В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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29.01.2023 11:04 Відповісти
Блин, блазень ранты попутал. Ему нужно копипастить цыдулу к народу...типо,
Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!

P.S. Ой, ся Боже, дай наснаги,
Дай нам розуму завжди,
Як беремо отамана
Ми до куреню собi.
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29.01.2023 14:19 Відповісти
Нарешті бавовна прийшла і в Іран.
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29.01.2023 09:37 Відповісти
На видеороликах, снятых мобильными телефонами, слышен очень такой неблагозвучный, типично восточный, визгливо-поросячий крик охреневшей толпы, очумело вылупившей глаза на хирургически точные сокрушительные ракетные удары по "особо священным" объектам азиатско-фашистского режима мракобесов-изуверов, вешающих тысячи людей только лишь за неугодные режиму фразы из 4-5 слов:

шикарную бавовну устроили МОССАД и ЦАХАЛ на следующих объектах фашистского Ирана:

Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.

Слава доблестным воинам Цахала, бдительно стоящим на страже мира и прогресса, надёжно защищающих созидательный труд израильских трудящихся и счастливое детство арабских и еврейских детей, живущих дружной единой семьей на древней земле Израиля.

Мирного неба всем детям Израиля и Украины!

Позор иранским и московским поджигателям войны !
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30.01.2023 07:17 Відповісти
Це все БОЖІ дрони..
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29.01.2023 09:40 Відповісти
казали ж вам не сій лихо..
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29.01.2023 09:47 Відповісти
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29.01.2023 09:47 Відповісти
ЗБСЬ!!!
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29.01.2023 09:51 Відповісти
Когда уже мы своими ракетами будем крушить наших врагов в их логовах,радуемся чужим атакам,как беспомощные дети.
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29.01.2023 09:56 Відповісти
А це здається бумеранг. Та тільки його початок. Будуть іранці отримувати те, чого бажали нам. Допомогли вам терористи із росії? І ніколи не допоможуть, вони тільки допоможуть вам санкціями і рівень розвитку такий як на Кубі.
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29.01.2023 09:57 Відповісти
Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад. Атака в Ірані почалась одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Газа, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян. Джерело:

Та мабуть все зрозуміло і без офіційних заяв..
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29.01.2023 10:02 Відповісти
іхтамнєт
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29.01.2023 10:29 Відповісти
Кроме израильтян, в Иерусалиме , в теракте погибла медсестра, с Украины...
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29.01.2023 13:55 Відповісти
Царство Небесное невинно убиенным
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29.01.2023 14:14 Відповісти
Пусть Господь приимет во царствии небесном чистую добрую душу медсестры-украинки, погибшей от кровавых рук изуверов и выродков.
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30.01.2023 07:20 Відповісти
Мабуть це Шахеди просто скучили за Іраном і повернулись додому ))
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29.01.2023 10:03 Відповісти
Это рукожопые братья по разуму из пидаростана,перепились боярышника и запустили поставленные Шлюхеды в противоположном направлении с Крыма,перепутав с Украиной.Тут к бабке не ходи
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29.01.2023 10:04 Відповісти
Потерь нет
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29.01.2023 10:21 Відповісти
Ну що, робимо ставки, дістане Іран свої обісрані червоні труси, просушити на мечеттю, чи тихенько підітреться ними....
Слава Ізраїлю....
Слава ЗСУ...
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29.01.2023 10:35 Відповісти
Напомню, что небо Ирана защищают не так давно им купленные не имеющие аналогов российские ЗРС С-300ПМУ-2, ЗРК Тор-М1 и Су-30СМ2
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29.01.2023 10:35 Відповісти
И это помимо того, что Израиль в соответствии с Женевской конвенцией всегда называет координаты удара, если цель рядом с городом (а там все цели такие). То есть называют координаты, время заранее, чтобы все могли выйти из здания. И делает так уже десятки лет. Поэтому и снимают на телефоны все прилеты, так как заранее об этом знают. И поэтому так руководство КСИР никогда не убьют, как того же Сулеймани Трамп (с чмоней на пару, так как тот слишком много по Сирии знал) ликвидировал.
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29.01.2023 12:49 Відповісти
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https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid0rFovdfct8Ni8LxfomsRzB31ijCUtWEVyUDR7BvFTznYF1YCdA2XKfTsUBjVCv8mAl?__cft__[0]=AZWAFWoIUHwoNR_3r4e3-NiZ_mhpPeDjEAo78ZkJb67yGjGK_gJ1ZaNEs2TEqt9-Qel5F7xRJjIzNro-Na-Rz7zC2d8O0XMyaOEZNymHAbeq1nMqjN5i62S-JqDEg4pDXnmTkbLaUe2skYeKsMPmRehH&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·

Мої вітання аятолам від жителів України. З магнітудою 5,9.
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29.01.2023 10:39 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZVsHJFq9qiS_e70ljmQ4MQ3yKqhhaSrssHcAyyP4bxvd3QEFM31EBWawoU0_8n5Tc1MVxUQXbcglEpdr1X3P0CpH7YPWDPGHHH-S39Agv5Q6agH0J8f8wtBtuzC3E5G4tv5Df1uYSYSvCoJlZz0Qo_IpGPP3wXBa2XF6AzcTuGLLA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Израильские самолеты ЛИКВИДИРОВАЛИ заводы и склады с ШАХЕДАМИ в Иране...А я хочу написать вот о чем.Кто нибудь слышал об иранских компьютерах,автомобилях или хотя бы стиральных машинках??НЕТ.Но мы слышим и видим и страдаем от орудий УБИЙСТВ произведенных этой страной,захваченной ТЕРРОРИСТАМИ.А ведь,что поражает,этот самый иранский аятолла,который захватил власть в стране,БЕГАЕТ везде с КОРАНОМ,в котором ПЕРВОЙ заповедью является заповедь НЕ УБЕЙ..Разве не похоже это все на страну,где КАРЛИК стоит со свечками в церкви и отдает там же,перед ИКОНАМИ,приказы УБИВАТЬ ни в чем не повинных людей в Украине.Разве БОГ может допустить,что бы этот САТАНИЗМ процветал в Мире,да еще и использовал имя БОЖЬЕ в своих преступлениях??НЕТ НЕ МОЖЕТ.Эти ЛЮДОЕДСКИЕ режимы не производят НИЧЕГО для БЛАГА человека,а лишь существуют для порабощения в РАБСТВО и для УБИЙСТВА людей....И ДА,в Украине появятся Ф-16 и в ПУЙЛЯНДИИ точно так де будут гореть и взрываться заводы по изготовлению ракет и прочей МЕРЗОСТИ,которая предназначена для УБИЙСТВА людей.Перемога близка.Мы воины СВЕТА,а ВАТНАЯ ТЬМА уйдет в АД...
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29.01.2023 10:41 Відповісти
Багато емоцій, але мало знань. 1. Іран виробляє автомобілі та багато іншого, це досить розвинена країна. 2. У Корані немає як таких 10 заповідей як у Біблії, є щось схоже, але в різних місцях, а головна заповідь у 3-х релігіях - вірити лише в єдиного Бога. Але якщо згадати жах хрестових походів та інквізиції - декларування добрих намірів саме собою нічого не варте ніде.
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30.01.2023 12:07 Відповісти
Щось не догодили москалям.
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29.01.2023 10:42 Відповісти
Отож деяким краще завалити рота про Ізраїль.
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29.01.2023 10:50 Відповісти
израиль действовал исключительно в своих интересах.
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29.01.2023 16:17 Відповісти
А чи Україна діє в чужих? Це політика, кожен за себе. Але роти краще про Ізраїль завалити .
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29.01.2023 19:53 Відповісти
Єдині ефективні санкції це удари ракетами і дронами камікадзе.
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29.01.2023 10:51 Відповісти
Где вы были кАгда бАмбили Иран ,8 лет прямо в трусикАх мальчикАв
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29.01.2023 11:26 Відповісти
Каталізаторами дискредитації Ізраїлю як і інших країн були слуги Гнусавого під керівництвом його управителя. Причини були за межами військово-політичної допомоги. Досить бурно проходить їх кампанія проти будь-якої країни. Скоріш за все, замішані брудні наміри та, ясна річ, гроші.
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29.01.2023 11:31 Відповісти
А как там поживает сборочный завод в белокацапии.
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29.01.2023 12:17 Відповісти
..... атака була невдалою!!!!!!!)))))))) Я бачу......)))))))
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29.01.2023 12:25 Відповісти
Минає неспокійна ніч для Ірану, де вона розпочалася із повідомлень про вибух на виробництві *********** Міноборони країни.
За попередньою інформацією, на підприємств, же пролунав перший потужний вибух, виробляють безпілотники.

Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.

Що відомо на зараз.

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.

1.Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).

2.Іранська опозиція закликає іранців скасувати всі свої рейси на літаках, оскільки є велика ймовірність, що КВІР, щоб помститися за нібито удари Ізраїлю по військових об'єктах в Ірані, можуть почати збивати цивільні літаки.

3. У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.

4.Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.

5. Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.

6 і найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.

7. Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.

Звісно, нас бракує інформації аби роботи якісні висновки, але наразі точно зрозуміло, що партнерство з Росією в тому числі й у військовій сфері є не лише токсичним, але й небезпечним.

Добрий ранок, незламні.
https://t.me/nusspavlo/7496 https://t.me/nusspavlo/7496

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29.01.2023 12:47 Відповісти
Судя по всему землетрясение вызвано глубинными взрывами. В Исфагане и еще ряде городов есть подземные ядерные об'екты. Кстати взорван завод, собирающий Шахиды. И вряд ли это все. Следующая ночь тоже будет яркой.
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29.01.2023 13:02 Відповісти
СМИ сообщают, что землетрясение произошло из-за удара по секретному иранскому заводу в горах.

Это не землетрясение. Несколько ракет как будто куда-то попали, звук волны был отчетливым, потом земля начала трястись, и послышался странный звук. -Пишут иранцы в соцсетях.

https://twitter.com/Islamicfront1/status/1619594733134966789?ref_src=twsrc%5Etfw
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30.01.2023 03:49 Відповісти
Попали там глубинными бомбами в подземные тоннели, где хранятся те самые пресловутые баллистические ракеты. А сколько их там сдетонировало.... то только аятолле ведомо) Если у него канал связи есть с потусторонним миром. Там полно охраны было на об'екте. Вот пускай и выясняет. Ну а сказки про якобы беспилотники, которые кто-то как бы запустил с территории Ирана.... то чисто еврейский юмор))))
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03.02.2023 16:39 Відповісти
Це по нашому
Красота офігітєльна - бумеранг шахедний Ірану повертається з України
Звісно всі здогадуються що у недалекому майбутньому будуть ядерні удари між Ізраілем і іраном,
це тільки початок, але все ж красиво.
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29.01.2023 13:05 Відповісти
Іран постачає свої бпла кацапам , замість цього отримує від них кацапську зброю і ядерні технології . Звісно ж Ізраілю це - ну дуже не подобається . Так як відкрито пригрозити русні Ізраїль не може ( не хоче ) , то під ізраїльську роздачу попав той хто в цій компашці слабіший .
Це попередження , мовляв - якщо ці мутні оборудки будуть продовжуватись , Ізраіль залишає за собою право на будь які дії , і готовий розпочати навіть повномасштабну війну з Іраном .
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29.01.2023 13:18 Відповісти
Нужно ожидать жалобу в ООН на Израиль, который ,,уничтожает,, города Ирана.
Президент Макрон , как обычно, поддержит резолюцию осуждения Израиля.
Интересно, как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля.
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29.01.2023 14:05 Відповісти
"как проголосует Украина Зеленского, которая, в прошлом году, дважды голосовала, вместе с Ираном, Россией...., против Израиля."

Резолюцию о нераспространении ядерного оружия вряд ли можно назвать "против Израиля", тк у Израиля это оружия уже есть.
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29.01.2023 15:10 Відповісти
СВО (специальная военная операция) в Иране ))))
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29.01.2023 14:08 Відповісти
Проблемы у нашего врага, чем бы они не были вызваны (тем, что они кровь пьют из Израиля, Саудовской Аравии, Йемена, Украины или Азербайджана), - хорошая новость. Будут заняты собственными проблемами и не смогут какое-то время лезть вовне.
Особенно хорошо, если будет подорвана на какое-то время способность производить беспилотники и ракеты.

Это если смотреть локально на ситуацию. А если смотреть глобально - международное сообщество сошло с ума. Когда же этот дурдом закончится и будет длительный и прочный мир на земле ? Риторический вопрос, конечно, цель практически из сферы фантастики . . .
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29.01.2023 14:08 Відповісти
Мрази думали, что у ни монополия на беспилотники?)
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29.01.2023 14:12 Відповісти
в ірані ні чого не трапилось, Ізраїль ні чого не робив...продовжуйте в тому ж напрямку
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29.01.2023 14:46 Відповісти
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29.01.2023 15:16 Відповісти
как бы хотелось нашей подобной атаки по военным заводам кацапии...и кто знает, может близок тот день...
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29.01.2023 16:26 Відповісти
Притула наобещал 800 хлопков по кацапии на собранные у лохов средства... Ждём... и не дождемся...
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29.01.2023 19:36 Відповісти
Чим він вам наобіцяв?? Сракою своєю чи бошкою дурною?? Чи ви реально вважаєте притулку авторитетом по нанесенню ударів )?
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29.01.2023 21:17 Відповісти
Вы будете удивлены , у меня жена свободно владеет Украинским , Ивритом , Английским . Да и работает..............
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29.01.2023 16:29 Відповісти
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29.01.2023 16:33 Відповісти
Буданов, додик ты недоразвитый кокса переехавший с Гомиашвили. Смотри **** вот так должна работать разведка, а не видосики дебильные снимать...
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29.01.2023 17:29 Відповісти
У іранських обмудків точнісінько така ж риторика, як і в їхніх зайвохромосомних братів: "Пожежа внаслідок спеки...", "Всі цілі збиті...", "Обійшлося без жертв..." Ну прямо "отріцатєльная побєда".
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29.01.2023 17:58 Відповісти
Blinken says all options on table against Iran as he heads to Israel

https://www.jpost.com/middle-east/article-730010

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30.01.2023 09:54 Відповісти
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