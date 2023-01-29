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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Оріхів, Червоне, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Юрківка, Лугівське, Темирівка, Кам'янське, Плавні, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

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обстріл (28284) Запорізька область (3578)


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Что есть победа для россии. Это порадоваться какие они "великие", что могут территории других государств захватывать. Пару дней порадоваться и забыть.

Что есть победа для Украины. Не стать чьей-то колонией, не стать чьими-то рабами, не допустить чистки Украины и массовых расстрелов (ведь как они написали у себе в "Комсомольской правде", они планируют 2 млн. самых патриотичных украинцев расстрелять).
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29.01.2023 09:09 Відповісти
28 генераторів закупили для захисників України , кошти від концертів Федишиної, а не 95 кварталу. Є різні критерії Перемоги і дороги до неї. У орків через смерть, інших, 95, через цинічні інвестиції оп, а у інших через боротьбу за Волю.
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29.01.2023 09:32 Відповісти
Кажуть там є такі н/п де вище коліна нічого немає.
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29.01.2023 09:35 Відповісти
 
 