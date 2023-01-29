У КНДР заперечують інформацію США про постачання зброї до РФ, а також попередили Штати про "небажані наслідки"
Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив генеральний директор у справах США в міністерстві закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Гун, пише Yonhap.
"Спроба заплямувати імідж КНДР шляхом фабрикації даних є серйозною провокацією, яку ніколи не можна допустити і яка не може не викликати реакцію", - сказав Квон у заяві, оприлюдненій офіційним Корейським центральним інформаційним агентством. Так КНДР прокоментувала публікацію доказів США про торгівлю зброєю між РФ та Північною Кореєю.
"США повинні пам’ятати, що вони зіткнуться з дійсно небажаним результатом, якщо будуть продовжувати поширювати чутки проти КНДР".
Квон не сказав, що він мав на увазі під небажаним результатом.
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а Китай набагато потужнiша держава, тому у неi є для цього цiла Пiвнiчна Корея.
Перед ООН була Лiга Нацiй. З'ясувалось,що нi до чого. Зараз бачимо таке саме iз ООН.
Приїхали...
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