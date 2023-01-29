УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3875 відвідувачів онлайн
Новини
7 426 36

У КНДР заперечують інформацію США про постачання зброї до РФ, а також попередили Штати про "небажані наслідки"

парад,кндр

Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив генеральний директор у справах США в міністерстві закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Гун, пише Yonhap.

"Спроба заплямувати імідж КНДР шляхом фабрикації даних є серйозною провокацією, яку ніколи не можна допустити і яка не може не викликати реакцію", - сказав Квон у заяві, оприлюдненій офіційним Корейським центральним інформаційним агентством. Так КНДР прокоментувала публікацію доказів США про торгівлю зброєю між РФ та Північною Кореєю.

"США повинні пам’ятати, що вони зіткнуться з дійсно небажаним результатом, якщо будуть продовжувати поширювати чутки проти КНДР".

Квон не сказав, що він мав на увазі під небажаним результатом.

Читайте також: Іран і КНДР не відмовилися від постачання Росії зброї, - США в раді безпеки ООН

Автор: 

КНДР (1210) зброя (7439) росія (64969) США (22590) Корея (58)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
А запятнать имидж - это вообще хит
показати весь коментар
29.01.2023 10:23
+13
Ще одні ''їжака лякають''
показати весь коментар
29.01.2023 10:22
+10
я не понял северная Корея угрожает опять выиграть чемпионат мира по футболу?
показати весь коментар
29.01.2023 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диктатор диктатору товарищ друг и корм
показати весь коментар
29.01.2023 10:20 Відповісти
Ще одні ''їжака лякають''
показати весь коментар
29.01.2023 10:22 Відповісти
А запятнать имидж - это вообще хит
показати весь коментар
29.01.2023 10:23 Відповісти
Цей хит - на совісті журналюги-перекладача.
показати весь коментар
29.01.2023 12:30 Відповісти
Судячи з усього, Китай, не лише адвокат, ай спонсор північної Кореї...
показати весь коментар
29.01.2023 10:25 Відповісти
Китаю потрібен такий вассал як північна корея--така собі страшилка для світу,як би не китай корею нах вже б розбомбили з їхніми Инами
показати весь коментар
29.01.2023 10:39 Відповісти
У РФ для таких гучних та придурошних заяв був Жириновський (зараз Медведьєв),
а Китай набагато потужнiша держава, тому у неi є для цього цiла Пiвнiчна Корея.
показати весь коментар
29.01.2023 11:06 Відповісти
Як кажуть французи - той, хто має пса, той не мусить лаяти сам.
показати весь коментар
29.01.2023 11:23 Відповісти
І ця країна є членом ООН ....
показати весь коментар
29.01.2023 10:26 Відповісти
Ви з цим ООН так, нiби нам його Бог послав з небес.
Перед ООН була Лiга Нацiй. З'ясувалось,що нi до чого. Зараз бачимо таке саме iз ООН.
показати весь коментар
29.01.2023 11:28 Відповісти
О, вже північна корея, дружбан пуйла почав лякати США. Думають їх злякалися? Чи думають, що як кацапи, маючи ядерну зброю будуть бикувати? Не вийде. Краще нагодуйте свій народ.
показати весь коментар
29.01.2023 10:26 Відповісти
Песець.Де президенти,такі як Рейга?Якась недокраїна погрожує Штатам...
Приїхали...
показати весь коментар
29.01.2023 10:26 Відповісти
Президент в Штатах, це не цар. Від нього єдиного нічого не залежить.
показати весь коментар
29.01.2023 10:32 Відповісти
сбросят со своей ракеты ына, как "грязную бімбу" на штаты? шоб його бризками все там пообгажувать )))
показати весь коментар
29.01.2023 10:27 Відповісти
Китайцы, дайте угрожальщикам несколько мешков риса чтоб успокоились )))
показати весь коментар
29.01.2023 10:28 Відповісти
Пупсик топнул ножкой? У тебя путлер все уже забрал, а оставшийся металлолом можешь еще раз покрасить для устрашения врагов.
показати весь коментар
29.01.2023 10:30 Відповісти
Иран вон уже столкнулся с последствиями
показати весь коментар
29.01.2023 10:31 Відповісти
путин покончил не только с путинизмом и россией, а и со всем шлаков, вроде северно-корейской чучхе и иранскими шизиками в полотенцах на головах...
показати весь коментар
29.01.2023 10:33 Відповісти
Сестра диктатора Ким Чен Ына поддержала "братьев-россиян"...там сестра дуже впливава людина ,сірий кардинал,завжди з Инкою в поїздках за кордоном і фактично керує,а Инка як лялька головнокомандуючий тільки дає накази.
показати весь коментар
29.01.2023 10:35 Відповісти
на каждую северну. корею есть южная
показати весь коментар
29.01.2023 10:37 Відповісти
це вже було в 1950 роках.
показати весь коментар
29.01.2023 10:41 Відповісти
я не понял северная Корея угрожает опять выиграть чемпионат мира по футболу?
показати весь коментар
29.01.2023 10:40 Відповісти
Еще раз слетать на Солнце и установить там флаг и портрет Ына.
показати весь коментар
29.01.2023 11:03 Відповісти
Нет !!! Кроме Альфы Центавра, Сириуса и т. д. - мы ни на что не согласны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.01.2023 12:09 Відповісти
Иран тоже уже грозил миру за "необоснованные" обвинения в поставках вооружения эрефии. А у этих узкощелых походу опять рис закончился раз голос подали.
показати весь коментар
29.01.2023 10:48 Відповісти
Напевно в минулому році запас сіна гарний зробили раз погрожують.
показати весь коментар
29.01.2023 10:58 Відповісти
Вони "назло матусі відморозять вуха", тобто здохнуть з голоду або всруться, у крайньому випадку. Напівдохлий режим, який виживає за рахунок міжнародної допомоги, ще й наважується лякати не аби кого, а США. Сміх та й гріх.
показати весь коментар
29.01.2023 11:01 Відповісти
Ну Іран вже довийобувався
показати весь коментар
29.01.2023 11:14 Відповісти
Не грози централу живя в корейском квартале!
показати весь коментар
29.01.2023 11:32 Відповісти
Пора Штатам вже згадати, що вони світовий поліцейський, та угомонити цих дрібних *********. Бо бачать, що на ***** слабо відреагували і собі щоки надувають.
показати весь коментар
29.01.2023 12:00 Відповісти
Північна корея це можливість для Китая постачати зброю россії в обхід санкцій. Прикро.
показати весь коментар
29.01.2023 12:04 Відповісти
За этими макаками стоит Китай. Штатам надо решать основную проблему.
показати весь коментар
29.01.2023 12:26 Відповісти
"США повинні пам'ятати, що вони зіткнуться з дійсно небажаним результатом, якщо будуть продовжувати поширювати чутки проти КНДР".
Вишикують всіх північнокорейців уздовж моря і по команді накажуть їм показать США голі жопи
показати весь коментар
29.01.2023 12:29 Відповісти
Такие же лживые твари, что и Иран. Врут без стеснения. Зачем им вообще дают право говорить?
показати весь коментар
29.01.2023 12:46 Відповісти
чекає північна корея чергового трампу на уклін.
показати весь коментар
29.01.2023 13:09 Відповісти
 
 