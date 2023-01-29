Ворог вдарив із "Градів" по Херсону, пошкоджено будинки та транспортне підприємство, - ОВА
Вчора вночі російська армія із РСЗВ "Град" вкотре атакувала Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджено 4 будинки херсонців.
"Також рашисти поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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