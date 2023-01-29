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Новини Війна
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Ворог вдарив із "Градів" по Херсону, пошкоджено будинки та транспортне підприємство, - ОВА

херсон,обстріл

Вчора вночі російська армія із РСЗВ "Град" вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджено 4 будинки херсонців.

"Також рашисти поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА

Автор: 

армія рф (17255) обстріл (28284) Херсон (3335)


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буба запишет очередной видос. ок
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29.01.2023 11:24 Відповісти
Почему нельзя нагнать туда новой бронетехники и бить постоянно на упреждения рашистскую мразь? Бедный Херсон
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29.01.2023 12:16 Відповісти
Тому що у рашиків техніки ще в декілька разів більше ніж маємо ми
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29.01.2023 13:01 Відповісти
На упреждение
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29.01.2023 13:25 Відповісти
А ось так, із-за бездіяльності і затягування війни в окопи, падає моральний дух та виникає підґрунтя для всіляких московських балаболів, та їх посіпак, що залишились у звільненому Херсоні, на кшталт "...яка ж це звільнення, коли до нього ніхто по місту не стріляв"?
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29.01.2023 14:03 Відповісти
Ще після першого прильоту постало питання - на х.ра тримати комунальні автобуси в одному місці. У нас навіть до війни деякі водії на ніч автобуси біля свого дому залишали. А тут війна, постійні бомбардировки, ворог знає розтушування майже усіх міських служб. Ще раз запитую - на х.ра?
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29.01.2023 14:42 Відповісти
 
 