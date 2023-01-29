Ворог вдарив із "Градів" по Херсону, пошкоджено будинки та транспортне підприємство, - ОВА

Вчора вночі російська армія із РСЗВ "Град" вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворожими снарядами пошкоджено 4 будинки херсонців.

"Також рашисти поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА