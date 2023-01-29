Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії, - прем’єрка Естонії Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії", - заявила Каллас.
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