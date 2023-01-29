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Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Політично і морально це неправильно - час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини, ігнорувати це - означає стати на бік агресії", - заявила Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські спортсмени не можуть брати участі в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров’ю українців, - Резніков

Автор: 

МОК (173) спорт (1614) Каллас Кая (254)


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29.01.2023 11:42 Відповісти
Все вірно , так як спортсмени цих краін не мають морального права брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року😠
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29.01.2023 11:51 Відповісти
Все зависит от того, сколько бабла козломордые кацапы и бульбаши занесли в МОК. Видимо, не мало. Но еще не вечер, и я думаю, что нас поддержит Запад в этом плане и кацобульбоспиртсменам скажут, что их место не на Олимпийских играх, а у параши под шконкой.
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29.01.2023 11:58 Відповісти
Была информация, что козломордых и белокацапов допустят до ОИ 2024 , если они не были замечены в поддержке путинского режима. НО ОНИ НА 95% МОЛЧАЛИ И МОЛЧАТ, набрав гамно (не дерьмо) в рот и боятся его выплюнуть. Хорошо может не большое количество и боится. Но другие молча поддерживают!!! И их допускать??? Было предложение, чтобы они публично перед Олимпиадой подписали некий листок об осуждении войны и не согласие с политикой кремля. Очень хочу на это посмотреть и врядли это будет. И козломордое быдло пусть даже без флага и гимна будут участвовать в соревнования сначала отборочных , а потом и основных. А пропагандоны будут вонять о победе и величие кацапского спорта и путина заодно, что уже недопустимо. Если эту нечисть допустят до ОИ , то Украина должна ОДНОЗНАЧНО бойкотировать это псевдосоревнование, которое прикрывается типа благородными целями аля мир и единение вокруг мира.
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29.01.2023 12:22 Відповісти
Генерал-майор РФ у відставці Олександр Руцькой , який раніше займав посади віце-президента Росії та губернатора Курської області, знову виступив проти Кремляhttps://t.me/Ukraine_365News/45168
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29.01.2023 12:01 Відповісти
Нічого не маю проти російських спортсменів, які проти цієї війни. Але надати їм право участі у будь-яких міжнародних змаганнях - то крапля масла на шестерні кремлівської пропаганди. У них буде привід бути присутніми у міжнародді. А якщо і медаль... Ні! І ще раз - Ні!

Неможна!
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29.01.2023 12:09 Відповісти
kacapyi dolzhnyi sidet' na parashe !!!
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29.01.2023 13:01 Відповісти
І знов голос маленької Естонії лунає гучніше ніж "великих" країн!
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29.01.2023 13:16 Відповісти
Лише тототальна відмова кацапам у візах не дасть змоги потрапити їм на спортивні змагання. Ще краще провести нормальну олімпіаду без кацапів і мок в іншій країні, наприклад, США чи Британії.
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29.01.2023 13:21 Відповісти
 
 