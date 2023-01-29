Україна хоче замінити весь парк радянських літаків, які морально та фізично застаріли, - Ігнат про постачання техніки західного зразка
Радянські літаки фізично застаріли й воюють на межі своїх можливостей. Україна потребує техніку більш новітнього зразка.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям", - заявив Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, він сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" під час якого союзники схвалять рішення на користь України.
Топ коментарі
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потрібні законні суді,
щоб їх призначили потрібні чесні вибори,
щоб були чесні вибори потрібно прибрати олігархічні щупальці від пропаганди.
А хто це може зробити? Їх кумир? Чи слабка нація?
Саме тому ОУН відстрілювалось НКВСниками без суду та слідства.
Ця карткова гра продумана до дрібниць та сотнею кругів використання. Олігархи скуповують депутатів думаєте тільки в України?
____________
Реквієм 29 січня
Гибель студентів під Крутами проти загонів більшовиків.
То кого ми маємо посадити, того хто крав і на пенсії, чи того хто прийшов красти?, чи як це має виглядати?
Єдиного українського чиновника, якого я знаю і він реально заплатив за свої злодіяння це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лазаренко Павло Іванович , і то тому що за цю справу серйозно взялись США, усім решта злодіям це все зійшло з рук...
Та й радар все одно старий - не бачить далеко і не наводить свої ракети на ту дистанцію, яку західні літаки можуть.
Це все одно що гладкоствол і нарізну порівнювати
До речі поцікавтесь скільки продано було і скільки до війська новітніх українських танків доправлено - це до кошику "патріотичного" "144 реформ" тоді коли москаль на нас свої піки наставив...
І індексація відмінена, і орків стріляти ніззя,
і котли на самих патріотичних з Майдану...
І Сашка Білий...
Щоб ти отримав в повній мірі своїх побажань.
Сейчас задача авиации крайне простая: взлететь с мощными, умными и дальнобойными ракетами, выстрелить, сесть назад. Сверхзвук - не нужен, стелс - не нужен, перегрузки в 10g - не нужны. Нужно целеуказание, в том числе с других самолетов. компьютер для мгновенного программирования всех подвешенных ракет, и дешевизна каждого самолета и подготовленного летчика. Стрелять по наземным целям и по вражеским самолетам. Учитывая превосходство ракет НАТО воздух-воздух, радаров и цифрового взаимодействия, то требование маневривровать от вражеских ракет не актуально еще лет 10, стрелять в ответ просто не смогут кацапы.
А использовать самолет как 5-20 тонн подъемной массы - можно и наши, если их оснастить просто электроникой, даже без радаров, т.к. авакс может сам передать на самолет координаты, а оттуда зашить в ракету прямо в полете за секунду. США успешно используют боинг Посейдон, гражданский самолет с гарпунами, радаром и командой наведения и даже принятия решений на борту. Все решают ракеты и они должны быть как можно лучше. Все стелс-технологии нужно вкладывать в ракеты, всю лучшую электронику. Они действуют на территории врага. А подавив ПВО и управление ракетами можно на кукурузниках летать и скидывать гранаты руками.
Это сейчас актуально. А в тактическом бою fpv дрон камикадзе будет полезнее самолета с 5тоннами бомб, т.к. может очень хорошо ударить в склад боеприпасов или под жопу танку или в грузовик со снарядами. Тоже самое gmlrs и новенькие small bomb более дешевые, но управляемые рулями, а не только двигателем.
ящикамипалетами зі старих транспортних С-130 і нахрін ті дорогі бомбардувальники
Врятував нас від цієї рухляді.
Таран разом із другом і побратимом Хомчаком та його жінкою в Чернігівській ОДА над цим ретельно працювали 24/7….
Але ж Порох їм дуже перешкоджав і шкрябав ці планери цвяхом…прямо на асфальті з білоруським бітумом..
Це якщо по заводу прицільно не прилетить.