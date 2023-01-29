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Україна хоче замінити весь парк радянських літаків, які морально та фізично застаріли, - Ігнат про постачання техніки західного зразка

повітряні,сили

Радянські літаки фізично застаріли й воюють на межі своїх можливостей. Україна потребує техніку більш новітнього зразка.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям", - заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, він сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" під час якого союзники схвалять рішення на користь України.

Також читайте: Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16, - Повітряні сили

Автор: 

літак (2900) Повітряні сили (2605) Ігнат Юрій (787)


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Топ коментарі
+20
Ну для цього влада повинна перестати красти взагалі, і врізати стотисячні зарплати!
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29.01.2023 12:13
+10
Щоб злодій не крав, його треба посадити ...
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29.01.2023 12:43
+10
Такий пост мабудь від невігластва. Ні який безпілотнік, ні який Хімарс не зможе замінити бомбовий удар того ж Су-24 восьмома пятісотками на позиції рашиків, дуже точний, швідкий і набагато дешевший
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29.01.2023 12:57
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Ну для цього влада повинна перестати красти взагалі, і врізати стотисячні зарплати!
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29.01.2023 12:13 Відповісти
Щоб злодій не крав, його треба посадити ...
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29.01.2023 12:43 Відповісти
А щоб його посадити
потрібні законні суді,
щоб їх призначили потрібні чесні вибори,
щоб були чесні вибори потрібно прибрати олігархічні щупальці від пропаганди.
А хто це може зробити? Їх кумир? Чи слабка нація?

Саме тому ОУН відстрілювалось НКВСниками без суду та слідства.

Ця карткова гра продумана до дрібниць та сотнею кругів використання. Олігархи скуповують депутатів думаєте тільки в України?
____________
Реквієм 29 січня
Гибель студентів під Крутами проти загонів більшовиків.
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29.01.2023 13:17 Відповісти
Начальник-чиновник був на посаді, він отримував хабарі крав державні кошти, потім він іде на пенсію приходить інший чиновник, яких платить хабаря провладним на той час політикам, щоб отримати цю посаду і продовжити давню традицію красти...
То кого ми маємо посадити, того хто крав і на пенсії, чи того хто прийшов красти?, чи як це має виглядати?
Єдиного українського чиновника, якого я знаю і він реально заплатив за свої злодіяння це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лазаренко Павло Іванович , і то тому що за цю справу серйозно взялись США, усім решта злодіям це все зійшло з рук...
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29.01.2023 13:18 Відповісти
Ще був суддя-колядник зі Львова. Теж відсидів.
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29.01.2023 14:28 Відповісти
а замінити бортову начинку не пробували...сушка 27 хороший літачок
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29.01.2023 12:13 Відповісти
Коштовно вийде все одно, вже якась країна Ізраілю замовляла апгрейд.
Та й радар все одно старий - не бачить далеко і не наводить свої ракети на ту дистанцію, яку західні літаки можуть.
Це все одно що гладкоствол і нарізну порівнювати
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29.01.2023 12:18 Відповісти
Питання більше в радарі, а його так просто не поміняєш....часу у нас обмаль...
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29.01.2023 12:19 Відповісти
Ти що не знаєш логіку "краще 10 т-64 відремонтувати чим 1 булат до війська відправити"
До речі поцікавтесь скільки продано було і скільки до війська новітніх українських танків доправлено - це до кошику "патріотичного" "144 реформ" тоді коли москаль на нас свої піки наставив...
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29.01.2023 13:21 Відповісти
Не Булат, а Оплот, умник. И так, лучше 10 Т-64, чем один Оплот в войне с линией фронта за 1000 км.
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29.01.2023 19:16 Відповісти
За логікою павліка морозова і склади гарно що взірвалися
І індексація відмінена, і орків стріляти ніззя,
і котли на самих патріотичних з Майдану...
І Сашка Білий...

Щоб ти отримав в повній мірі своїх побажань.
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30.01.2023 03:34 Відповісти
По сути вопроса ответить нечего. И сразу же личный выпад. Дешевый ты зелебобик. Яйца на килограммы считаешь?
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30.01.2023 20:21 Відповісти
Ну так а де той самий обіцяний лізинг, мсье генерал? Ці літаки не дешеві, як і самі по собі так і в обслуговуванні, але на деякий час можна взяти, а після війни повернути.
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29.01.2023 12:17 Відповісти
На кой черт это надо? Уже же ясно, что беспилотники и высокоточные gps-снаряды (и ракеты) полностью заменили всю ударную авиацию. Зачем нужны летчики, если gps или компьютерные мозги сделают все лучше и дешевле сотни раз, если считать тысячи часов налета и десятки тысяч часов подготовки каждого летчика?

Сейчас задача авиации крайне простая: взлететь с мощными, умными и дальнобойными ракетами, выстрелить, сесть назад. Сверхзвук - не нужен, стелс - не нужен, перегрузки в 10g - не нужны. Нужно целеуказание, в том числе с других самолетов. компьютер для мгновенного программирования всех подвешенных ракет, и дешевизна каждого самолета и подготовленного летчика. Стрелять по наземным целям и по вражеским самолетам. Учитывая превосходство ракет НАТО воздух-воздух, радаров и цифрового взаимодействия, то требование маневривровать от вражеских ракет не актуально еще лет 10, стрелять в ответ просто не смогут кацапы.

А использовать самолет как 5-20 тонн подъемной массы - можно и наши, если их оснастить просто электроникой, даже без радаров, т.к. авакс может сам передать на самолет координаты, а оттуда зашить в ракету прямо в полете за секунду. США успешно используют боинг Посейдон, гражданский самолет с гарпунами, радаром и командой наведения и даже принятия решений на борту. Все решают ракеты и они должны быть как можно лучше. Все стелс-технологии нужно вкладывать в ракеты, всю лучшую электронику. Они действуют на территории врага. А подавив ПВО и управление ракетами можно на кукурузниках летать и скидывать гранаты руками.

Это сейчас актуально. А в тактическом бою fpv дрон камикадзе будет полезнее самолета с 5тоннами бомб, т.к. может очень хорошо ударить в склад боеприпасов или под жопу танку или в грузовик со снарядами. Тоже самое gmlrs и новенькие small bomb более дешевые, но управляемые рулями, а не только двигателем.
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29.01.2023 12:24 Відповісти
У першу чергу треба у якості засобів ППО/ПРО. Дешевше та ефектівнише.
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29.01.2023 12:31 Відповісти
Збройні сили це комплекс озброєнь. Потрібні не тільки артилерія та танки, а і літаки і ракети. І чим цей комплекс повніше та сбалансований, тим сильніше армія.
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29.01.2023 13:53 Відповісти
Раскажи это Ирану. Только сегодняшней ночью по оружейным заводам были нанесены удары беспилотниками и F35. Несмотря на наличие росийских комплексов ПВО у Ирана.
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29.01.2023 12:56 Відповісти
Такий пост мабудь від невігластва. Ні який безпілотнік, ні який Хімарс не зможе замінити бомбовий удар того ж Су-24 восьмома пятісотками на позиції рашиків, дуже точний, швідкий і набагато дешевший
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29.01.2023 12:57 Відповісти
Ага. Вже таке про танки казали.
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29.01.2023 13:08 Відповісти
американці вияснили, що найрентабельніше запускати крилаті ракети ящиками палетами зі старих транспортних С-130 і нахрін ті дорогі бомбардувальники

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29.01.2023 14:22 Відповісти

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29.01.2023 12:26 Відповісти
Це було превентивне знищення.
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29.01.2023 12:32 Відповісти
Так от чого Кучмар попиляв літаки на метал або повіддавав кацапам...
Врятував нас від цієї рухляді.
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29.01.2023 12:27 Відповісти
Фізичне зношення планерів літаків, дає себе знати, враховуючи велику інтенсивність їх використання…
Таран разом із другом і побратимом Хомчаком та його жінкою в Чернігівській ОДА над цим ретельно працювали 24/7….
Але ж Порох їм дуже перешкоджав і шкрябав ці планери цвяхом…прямо на асфальті з білоруським бітумом..
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29.01.2023 12:30 Відповісти
рік війна йде, вони хіба почали хотіти.....ой кумедний хлоп
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29.01.2023 12:36 Відповісти
бажання і хотіння ракової корупційної влади в Україні , отримати від західних парнерів нове озброєння, без викорінення корупції,так і залишиться бажанням "раціоном"
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29.01.2023 12:39 Відповісти
Для початку радянське мислення, оп, а потім і решта
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29.01.2023 12:40 Відповісти
Щось не дуже інтенсивно дописувачі заволали про непотрібність західного озброєння у вигляді літаків. Де зойки про неможливість навчити наших пілотів управлінню літаком та безпорадність в технічному обслуговувані? Чого затихли, псєвдопатріоти?
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29.01.2023 12:49 Відповісти
Не порівнюйте реальну потребу в ******** літаках з захцянкою Мельника отримати підводного човна, щоб ним знищити весь кацапський флот.
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29.01.2023 13:12 Відповісти
Да будут у нас 16-е. Из-за чего базар ?
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29.01.2023 12:54 Відповісти
ржака, а як же асфальт?
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29.01.2023 12:58 Відповісти
Спокійно! Асфальт під контролем ОПи
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29.01.2023 13:09 Відповісти
А самі щось робити не пробували? Чи тільки в Заходу клянчити й одночасно обкладати його .уями (як приклад, той дебільний пОСЕЛ в Німеччині - тільки прибрали те тупе чмо і відразу пішла допомога, дивно, що таке хамло так довго терпіли)? Чи всі гроші пішли на закупівлю яєць та відпочинок Каклєт, а на оплату праці інженерів та налагодження виробництва вже не лишилось? Я розумію, що відновлення авіабудування процес не одного року, але може пиз.ити та пиз.іти менше треба і процес пришвидшиться???
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29.01.2023 13:40 Відповісти
Простіше язиком працювати. Піар називається. Люди подумають що ти цього прагнеш.
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Западные литаки настолько дорогие, что Украина не могла бы позволить себе даже одну штуку. А будут ли дарить это еще вопрос, ведь вопрос на миллиарды долларов.
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29.01.2023 13:42 Відповісти
можна взяти крадене яйце(гроші), посадити під курку(оборонзамовлення) і з нього вилупиться бойова пташка(бойовий літак)
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29.01.2023 13:45 Відповісти
Поки завод збудують, поки налагодять виробництво, війна скінчиться.
Це якщо по заводу прицільно не прилетить.
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29.01.2023 14:16 Відповісти
Большинство также хотело бы поменять на молодую жену .... Да нет возможности Пока это мечта…
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29.01.2023 15:11 Відповісти
Поэтому, более реалистично,с помощью союзников,собирать по Миру, где только возможно, МИГи с СУшками для ВСУ
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29.01.2023 18:49 Відповісти
 
 