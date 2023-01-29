За кордон не можна виїжджати навіть чиновникам, які непридатні до військової служби, - ДПСУ
Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Демченко наголосив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє.
Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.
Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.
Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами:
- жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;
- для лікування за кордоном;
- на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.
Окремо речник Держприкордонслужби наголосив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження.
Окремо речник ДПСУ зазначив, що нинішні норми стосуються і осіб, визнаних непридатними до військової служби, які перебувають на держслужбі.
"Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.
Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - пояснив Демченко.
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От нахріна 30 тис. податківців, що вони роблять, якщо більшість систем автоматизовано?
для лікування за кордоном; - ну в депутатів і чиновників стрес ім потрібно зїздити в монако хочаби два рази в рік
на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном. - думаю і тут щось продумають
коротко кажучи, як їздили так і будуть їздити , а проста чернь буде невиїздною
многие помнят историю "Ленин и печник". Вчера в МГУ случился "Путин и студент". Странный диалог с сайта Кремля (фрагмент). Д.Мотин: Владимир Владимирович, хочу продолжить Вашу мысль. Меня зовут Данил Мотин, я аспирант третьего курса искусствоведческого факультета Института современного искусства. У меня мама медсестра, работала в больнице № 52 в Москве, а сейчас на СВО, а я пока слежу за своими братиками и сестрёнкой. В.Путин: На СВО - она уехала туда? Д.Мотин: Да, она как медсестра там служит. Вот ждём, она в феврале должна вернуться. В разговоре с братиками и сестрёнкой я понял, что они очень многое знают о западной культуре, но плохо знают русскую. Мне как будущему искусствоведу от этого стало достаточно грустно. В.Путин: Данил, Вы должны чувствовать вину свою за воспитание младших Ваших братьев и сестёр. Как же так? Вы человек, который профессионально занимается русской культурой, а Ваши младшие братья и сёстры больше ориентированы на что-то другое. Поэтому придется Вас с младшими братьями и сёстрами расстрелять *****. Д.Мотин: Хорошо.
Ура , товаріщі 😂😂😂
Микола Княжицький
Історія з черговою забороною на виїзд за кордон і чоловікам і жінкам , що працюють в органах місцевого самоврядування незаконна і абсурдна.
Я б з розумінням поставився до заборони на виїзд чоловікам, що підлягають мобілізації, якщо вони обіймають державні посади чи мають мандати. Таке рішення принаймі можна пояснити питанням соціальної справедливості . Але чому жінкам - депутаткам міських чи сільських рад не можна виїжджати ? Їм потрібно підписувати відрядження у голів рад, до яких вони часто перебувають в опозиції. Наприклад , депутатки Полтавської міськради , які часто привозили гуманітарку для армії , як і інші депутатки, які самі їхали за кермом бусів, бо чоловікам заборонено виїжджати мають просити дозвіл у мера Мамая , до якого знаходяться в опозиції і якого СБУ звинувачує у зраді. Чи все ж таки у керівника на роботі, бо ці люди у місцевих радах на громадських засадах ? Може, їм звільнитися з основного місця роботи ?
Навіть популісти мали б керуватися хоча б якоюсь логікою.