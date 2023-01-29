УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3871 відвідувач онлайн
Новини
5 259 23

За кордон не можна виїжджати навіть чиновникам, які непридатні до військової служби, - ДПСУ

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Демченко наголосив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє.

Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Читайте: Держприкордонслужба про обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям: є низка винятків

Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.

Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.

Також читайте: Нардеп Тищенко перетнув кордон законно, - Держприкордонслужба

Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами:

  • жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

Окремо речник Держприкордонслужби наголосив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження.

Також читайте: РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності

Окремо речник ДПСУ зазначив, що нинішні норми стосуються і осіб, визнаних непридатними до військової служби, які перебувають на держслужбі.

"Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - пояснив Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4754) чиновник (802)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
каклєта вже показав, як не можна.
показати весь коментар
29.01.2023 12:16
+14
А в Україні вже лікарні позакривали?А простим смертним як бути,якщо теж є необхідність і можливість лікуватись за кордоном?Коротше кажучи-в стійло,холопи.Для вас є війна.
показати весь коментар
29.01.2023 12:20
+13
то Таїланд це Україна?
показати весь коментар
29.01.2023 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
каклєта вже показав, як не можна.
показати весь коментар
29.01.2023 12:16 Відповісти
там таких митболов дофига еще чалится начиная с жули и ее подсоса сержа влащенко
показати весь коментар
29.01.2023 12:52 Відповісти
то Таїланд це Україна?
показати весь коментар
29.01.2023 12:17 Відповісти
Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє,- яка ж це заборона,коли поїхали у відрядження за кошти українського народу???
показати весь коментар
29.01.2023 12:18 Відповісти
А в Україні вже лікарні позакривали?А простим смертним як бути,якщо теж є необхідність і можливість лікуватись за кордоном?Коротше кажучи-в стійло,холопи.Для вас є війна.
показати весь коментар
29.01.2023 12:20 Відповісти
Реформи ніби провели, цифровізація і т.д., а чиновників все-одно не скоротили, сидять, мух ганяють.
От нахріна 30 тис. податківців, що вони роблять, якщо більшість систем автоматизовано?
показати весь коментар
29.01.2023 12:20 Відповісти
А шо робить армія ''детективів'' НАБУ? Раз на рік підозру комусь висуває?
показати весь коментар
29.01.2023 12:22 Відповісти
А "як" працює "Прокуратура Криму". Це просто взірець.
показати весь коментар
29.01.2023 12:52 Відповісти
Ім уже пора підлікуватись -- під час віини -- щілина є .
показати весь коментар
29.01.2023 12:28 Відповісти
ага, вірим
показати весь коментар
29.01.2023 12:31 Відповісти
Правильно... Непридатний зараз - а через пару тижднів реабілітації стане придатним!!!! І вперед...!!!
показати весь коментар
29.01.2023 12:34 Відповісти
жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів; - всі діточки наших депутатів вже ЄВропі))

для лікування за кордоном; - ну в депутатів і чиновників стрес ім потрібно зїздити в монако хочаби два рази в рік
на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном. - думаю і тут щось продумають

коротко кажучи, як їздили так і будуть їздити , а проста чернь буде невиїздною
показати весь коментар
29.01.2023 12:35 Відповісти
У прикордонників немає бази держслужбовців, то є цікаве питання, як врни будуть мух від котлет відділяти
показати весь коментар
29.01.2023 13:23 Відповісти
Ivan Yakovina

многие помнят историю "Ленин и печник". Вчера в МГУ случился "Путин и студент". Странный диалог с сайта Кремля (фрагмент). Д.Мотин: Владимир Владимирович, хочу продолжить Вашу мысль. Меня зовут Данил Мотин, я аспирант третьего курса искусствоведческого факультета Института современного искусства. У меня мама медсестра, работала в больнице № 52 в Москве, а сейчас на СВО, а я пока слежу за своими братиками и сестрёнкой. В.Путин: На СВО - она уехала туда? Д.Мотин: Да, она как медсестра там служит. Вот ждём, она в феврале должна вернуться. В разговоре с братиками и сестрёнкой я понял, что они очень многое знают о западной культуре, но плохо знают русскую. Мне как будущему искусствоведу от этого стало достаточно грустно. В.Путин: Данил, Вы должны чувствовать вину свою за воспитание младших Ваших братьев и сестёр. Как же так? Вы человек, который профессионально занимается русской культурой, а Ваши младшие братья и сёстры больше ориентированы на что-то другое. Поэтому придется Вас с младшими братьями и сёстрами расстрелять *****. Д.Мотин: Хорошо.
показати весь коментар
29.01.2023 12:36 Відповісти
Вигнати половину нафіг із соромом.. і ногу поломать, а можно і дві - сказати що від армії закосити хотів..
показати весь коментар
29.01.2023 12:57 Відповісти
Постанова кабміну - звичайний робочий документ, зміни можна вносити будь-які і будь-коли, у випадку необхідності. Тому "зраду" знайти важко, але зловживання неминучі також.
показати весь коментар
29.01.2023 13:11 Відповісти
да ладно - не нужно гнать пургу.. Если хорошо заплатят то и крокодилы летают ...( только низенько так ))))
показати весь коментар
29.01.2023 13:12 Відповісти
Плата буде по таксі і всьо🤷🏻‍♂️
показати весь коментар
29.01.2023 14:17 Відповісти
Всім членам і членкесам 95 - го кварталу можна виізжати без жодних проблем

Ура , товаріщі 😂😂😂
показати весь коментар
29.01.2023 14:15 Відповісти
це піпець....

Микола Княжицький

Історія з черговою забороною на виїзд за кордон і чоловікам і жінкам , що працюють в органах місцевого самоврядування незаконна і абсурдна.

Я б з розумінням поставився до заборони на виїзд чоловікам, що підлягають мобілізації, якщо вони обіймають державні посади чи мають мандати. Таке рішення принаймі можна пояснити питанням соціальної справедливості . Але чому жінкам - депутаткам міських чи сільських рад не можна виїжджати ? Їм потрібно підписувати відрядження у голів рад, до яких вони часто перебувають в опозиції. Наприклад , депутатки Полтавської міськради , які часто привозили гуманітарку для армії , як і інші депутатки, які самі їхали за кермом бусів, бо чоловікам заборонено виїжджати мають просити дозвіл у мера Мамая , до якого знаходяться в опозиції і якого СБУ звинувачує у зраді. Чи все ж таки у керівника на роботі, бо ці люди у місцевих радах на громадських засадах ? Може, їм звільнитися з основного місця роботи ?

Навіть популісти мали б керуватися хоча б якоюсь логікою.
показати весь коментар
29.01.2023 14:20 Відповісти
Все - абсурд та маразм остаточно переміг.
показати весь коментар
29.01.2023 16:35 Відповісти
В мене є також кого провідувати за кордоном? Чим мої діти хужі за депутатських? В мене є також проблеми зі здоровям. Чим моє життя хуже за депутатське чи чинушинське? Що це за поділ?
показати весь коментар
29.01.2023 19:13 Відповісти
 
 