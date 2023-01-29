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Президент Азербайджану Алієв пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських держав і руху неприєднання

алієв,ільхам

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Алієв у суботу, виступаючи зі спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, торкнувся теми реформування ООН.

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН. – Ред.) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану додав, що ці реформи сформують більш безпечний і справедливий світ.

Читайте також: Головна проблема ООН - право вето в Радбезі, яким користується Росія, - посол ЄС Скоог

Автор: 

Азербайджан (854) Алієв Ільхам (151) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+20
Спасибо, конечно, за поддержку, но диктатурам не место в управлении планетой. Уже все человечество наелась диктаторов.

Нету сменяемости власти, нету полного разделения судебной власти от любой другой, нету демократических СМИ десятками штук с полной неприкасаемостью от власти - пошли вон (***** точнее).

Любого диктатора надо уничтожать любыми средствами. Всем миром. Это понимание уже должно прийти к каждому. Благо за счет сверхвысокой эффективности дронов (даже в условиях глушилок) и огромной пробиваемости у кумулятивных взрывчаток и ударного ядра, когда 500гр бомба может пробить бронированный авто и на скорости 5-10км/с струей уничтожить все биоцели, охота за диктаторами уже должна начаться. Все войны начинали именно диктаторы. Ни разу в истории человечества не было народа, который сам хотел воевать. Ни кацапы, ни викинги, ни кто-либо еще. Начинали всегда диктаторы, вожди и прочие твари, которые жили в тепле или в защите (в доспехах, например, до появления огнестрельного оружия). Сейчас самое время их уничтожать всеми возможными способами.
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29.01.2023 12:31
+17
Ісламських держав?😄 .... угу, ісламські держави це ж скрізь верховенства права та непідкупність 😂 ... дикунам і так дозволили бути в цирку під назвою ООН ... достатньо з них і того
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29.01.2023 12:27
+16
Та давайте уже талибан и хезболу туда, ах да, ИГИЛ же ещё есть, как без него в радбезе то
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29.01.2023 12:31
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О так блін! Ісламських країн там якраз не вистачає!
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29.01.2023 12:26 Відповісти
Пройшли коменти, що Азербайджан мав відношення до зниження складів Ірану.
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29.01.2023 12:38 Відповісти
Это он Эрдогану вылизывает, тот мечтает сесть в Совет Безопасности ООН и стать защитником Исламского Мира, короче османское вяличее зачесалось...
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29.01.2023 13:02 Відповісти
Вылизываешь всю выдуманную историю ты арабохай(у историка 19 Величко арабоцыган)-варжапетян-то туркам,то русским,то англичанам, а теперь индийцам и китаезам.
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29.01.2023 13:28 Відповісти
Ну по-хорошему, в политике не место никаким религиям. Ни православнутым, ни исламнутым. Конкретные светские государства предлагайте, welcome.
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29.01.2023 13:47 Відповісти
Кстати, у вас светское государство. Вы бы напомнили своему главному об этом
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29.01.2023 13:52 Відповісти
Тем более арабов ИндоПэриджанцы ненавидят все жизнь.
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29.01.2023 16:45 Відповісти
Чувак пиши на украинском или русском, а то твой странный язык, видимо диалект русского, я понять не в состоянии.
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31.01.2023 00:49 Відповісти
Ісламських держав?😄 .... угу, ісламські держави це ж скрізь верховенства права та непідкупність 😂 ... дикунам і так дозволили бути в цирку під назвою ООН ... достатньо з них і того
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29.01.2023 12:27 Відповісти
Один вже казав "Бога нет"...
Коли будеш переходити трамвайні колії, уважно дивись під ноги і не поскользнись 😂
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29.01.2023 12:46 Відповісти
яка ганебна нісенітниця
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29.01.2023 13:08 Відповісти
Спасибо, конечно, за поддержку, но диктатурам не место в управлении планетой. Уже все человечество наелась диктаторов.

Нету сменяемости власти, нету полного разделения судебной власти от любой другой, нету демократических СМИ десятками штук с полной неприкасаемостью от власти - пошли вон (***** точнее).

Любого диктатора надо уничтожать любыми средствами. Всем миром. Это понимание уже должно прийти к каждому. Благо за счет сверхвысокой эффективности дронов (даже в условиях глушилок) и огромной пробиваемости у кумулятивных взрывчаток и ударного ядра, когда 500гр бомба может пробить бронированный авто и на скорости 5-10км/с струей уничтожить все биоцели, охота за диктаторами уже должна начаться. Все войны начинали именно диктаторы. Ни разу в истории человечества не было народа, который сам хотел воевать. Ни кацапы, ни викинги, ни кто-либо еще. Начинали всегда диктаторы, вожди и прочие твари, которые жили в тепле или в защите (в доспехах, например, до появления огнестрельного оружия). Сейчас самое время их уничтожать всеми возможными способами.
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29.01.2023 12:31 Відповісти
На планеті 7 мільярдів. Це розуміння, нажаль, ніколи в історіі не дійде кожному.
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29.01.2023 13:49 Відповісти
+1. Будь я президентом США давно уничтожил бы всех диктаторов планеты. ***** в первую очередь.
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29.01.2023 17:11 Відповісти
Раші потрібні ще союзники в Радбезі ,а то скучно проходять засідання без талібів і Їхнього милого перфомансу.
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29.01.2023 12:31 Відповісти
Та давайте уже талибан и хезболу туда, ах да, ИГИЛ же ещё есть, как без него в радбезе то
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29.01.2023 12:31 Відповісти
Читай, "ісламська країна", розумій Туреччина.
Ну, не Іран чи Єгипет Алієв пропонуватиме
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29.01.2023 12:36 Відповісти
Хто його знає . Ще Афганістан можна. Чи Марокко з Тунісом...
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29.01.2023 12:59 Відповісти
ІДІЛ?
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29.01.2023 12:40 Відповісти
Ще не всі написали ксенофобські коментарі і поставили лайки?
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29.01.2023 12:42 Відповісти
Антифашизм теж можна розглядати, як свого роду ксенофобію.
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29.01.2023 13:07 Відповісти
ага...і гетеросексуальні відносини з точки зору геєв? чи ти не поважаєш їх і їхню точку зору?)))
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29.01.2023 13:10 Відповісти
І копрофілію з точки зору некопрофілів, тобто копрофобів...
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29.01.2023 13:24 Відповісти
Ну якщо під антифашизмом мається на увазі всякі "антіфа" та гамнесті інтернешнл, то ви й не так далекі від істини.
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29.01.2023 13:41 Відповісти
чисельний склад радбезу ООН міг би залишатися тим самим.але замість 3,14дерації прийняти ісламський Азербайджан.Allāhu Akbar.
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29.01.2023 12:45 Відповісти
Іншалла!
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29.01.2023 12:47 Відповісти
..мабуть саме тому.що це є його воля. він відкрив рот для слова Алієву???
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29.01.2023 12:50 Відповісти
"пути Господни неисповедимы...."
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29.01.2023 13:23 Відповісти
мабуть висловлювання "пути Господни неисповедимы...." від лукавого?
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29.01.2023 15:25 Відповісти
Ви не вважаєте що Аллах воістину Акбар?
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29.01.2023 16:42 Відповісти
Аллах воістину Акбар і свою дію в земному житті показує,через людину.
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29.01.2023 23:58 Відповісти
Почнемо з того, що згідно Конституціі Азербайджан - світська держава.
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29.01.2023 13:54 Відповісти
Прикольно сначала постоянные члены, потом яо для постоянных членов и тд.
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29.01.2023 12:48 Відповісти
так касапи же - типова мусульманська країна! Чого ще не вистачає?

Мусульманський світ розділений протиріччями куди більшими і, головне - непереборними, ніж християнський
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29.01.2023 12:48 Відповісти
непереробними вічними протиріччями ,із всім світом і всіми світовими релігіями,як із всіми своїми сусідами близькими і далекими ,розділена "християнська " 3,14дерація рашистського анихриста .Місце проживання антихриста на планеті земля-3,14дерація
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29.01.2023 13:01 Відповісти
Рух неприєднання это бунт против западной гегемонии. Нецивилизованные не просто так не имеют право голоса. Что будет с мировым порядком если бабуины начнут диктовать условия цивилизованному обществу? Америка не должна допустить этого.
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29.01.2023 12:50 Відповісти
а чому ісламська країна, а не іудейська чи будистська, а краще чунга-чанга в пір'ях, чим вони гірші, на сьогодні взагалі треба розпустити цей марний орган і створити інший з правом поліцейської місії.
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29.01.2023 12:52 Відповісти
Та взагалі треба розігнати той РБ ООН, разом з їхнім правом вето, бо це порушує принцип рівноправності.
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29.01.2023 12:52 Відповісти
Розпустити нафіг той радбез.. у такому вигляді, це наче якийсь серіл, до того ж знаєш чим кожна серія завершиться..
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29.01.2023 12:53 Відповісти
нема механизму розпустити. є можливість підняти градус шапіто у ньому до рівня, коли все буде кимось ветуватись і жодних резолюцій він більше не зможе погодити. Тоді він скоріш за все саморозпуститься.
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29.01.2023 13:58 Відповісти
ООН треба разгоняти при любих розкладах, а прийняття в радбез наприклад Турції, Індії або саудітов нічого поганого немає.
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29.01.2023 12:56 Відповісти
Україну в Радбез ‼️‼️‼️‼️

треба домовитись з Байденом
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29.01.2023 12:59 Відповісти
Якби Аллах хотів, то він би ввів ісламські країни в радбез. Чи він не всемогутній? А якщо всемогутній, то значить такова його воля. І всі правовірні мусульмани значить не повинні іти проти неї.
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29.01.2023 13:01 Відповісти
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29.01.2023 13:05 Відповісти
ото мабуть Аллах і намагається це зробити)))
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29.01.2023 13:11 Відповісти
Не знаю що там буде з мусульманським Радбезом, а вот тобі небесні гурії і гашиш не світять, будеш у шайтанів стріляти Біломорканал 😂
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29.01.2023 16:46 Відповісти
Вообще то Родина Атама(Мо отец пер.с одэри=азэри)- Индия Од
ЭрБэйАтаяна(Атропатена=ТарТар) КАВКАЗСКАЯ(половина Одэрбэйджана) должна там быть-ВЕДЬ ОНА РОДИНА ВСЕХ РЕЛИГИЙ.
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29.01.2023 13:03 Відповісти
Атам=Мой Отец с одэрбэйджанского или Ата Ян=Отец Гори.Бизанта спртана,второй город Медины(2 города по всем древним книгам) спрятан,названия соборов Бахровский,Знаменский,УшБенский,Благовещенский,Азерянский,Никольский,рам Бога Сна Сафара все спрятано фальсификаторами-врагами планеты.
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29.01.2023 13:14 Відповісти
Нібіру вже блізко.
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29.01.2023 13:15 Відповісти
Більш безпечний і спараведливий світ буде тоді, коли в світі не буде Макви із її імперією Брехні, Зла і Крові!
Країни в яких Диктатори правлять по 25-30 років не можуть бути і Радбезі і навіть в ООН!
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29.01.2023 13:04 Відповісти
Такой наивный. Львы должны отдать власть зебрам и антилопам. Кого им тогда есть?
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29.01.2023 13:05 Відповісти
Вот кого точно не хватает в СБ ООН, так это Индии - огромная демократическая ядерная страна с нулевым влиянием в мире. Что касается мусульман, то они на мир и так через ОПЕК влияют. В СБ ООН только после демократизации и не все по очереди, а только страна ставшая демократической и представляющая интересы всех мусульман. Ближе всего к этому Турция, но не думаю, что с этим согласятся остальные мусульманские страны.
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29.01.2023 13:08 Відповісти
Індуси то ще ті "світочі цивілізації"...
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29.01.2023 13:12 Відповісти
С "демократической" Индией Вы погорячились. Там полицейский может перепоясать дубинкой нищего вместо " здрасьте" . Ну а уж продажность индусов просто зашкаливает , что неудивительно для страны , в которой от голода и антисанитарии люди умирают каждый день . Для того , что бы влиять на мир , для начала , нужно хотя бы накормить свой народ.
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29.01.2023 13:58 Відповісти
Я не сказал, что у них нет коррупции и соблюдаются права человека, но они явно лучше Китая, который член СБ ООН.
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31.01.2023 00:47 Відповісти
Наразі є механізм непостійних членів Радбезу, куди ісламські держави і так потрапляють на загальних підставах. Основною реформою має бути скасування права вето, а рішення мають прийматися кваліфікованою більшістю - 2/3, 3/4 тощо. Крім того, рішення Генеральної асамблеї теж мають носити не просто рекомендаційний характер, як зараз.
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29.01.2023 13:11 Відповісти
Зверніть увагу: жодного слова про те, що треба викинути з радбезу парашу.

Хтось ще вірить, що сутність диктаторських режимів у цих країнах різна? :-/
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29.01.2023 13:14 Відповісти
І почати, наприклад, з Ірану, потім Сирія. А там і буддисти підтягнуться - КНДР вже зачекалася.
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29.01.2023 13:31 Відповісти
Пока у постоянных членов Совбеза ООН есть право ВЕТО-пересавление кроватей никакого эффекта не принесет. Только голосование простым большинством сделает эту структуру дееспособной
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29.01.2023 13:55 Відповісти
ООНі зараз контора ні про що, а тоді її точно треба буде закривати.
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29.01.2023 13:57 Відповісти
Прочел ваши комментарии и чем вы лучше чем касапы, такие же идиоты, жаль мусульман которые за вас умирают, разница только в том что на вас напали, и вы обороняетесь, все верно сказал здесь Алиев, нужны государства которые бы защищали потребности Исламского мира ( пс. Не против и индусского и иных)
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29.01.2023 13:59 Відповісти
Никто кроме мусульман не виноват что в Исламском мире, куда пальцем не ткни на карту там либо диктатура, либо имперские амбиции, либо ещо хуже.
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29.01.2023 14:24 Відповісти
Ты или касап либо подкасабник, в любом случае логика такая же как у них, ты дартаньян а вокруг все ********
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29.01.2023 14:27 Відповісти
Тут не отображение мнений украинского общества, лишь его части.
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29.01.2023 14:34 Відповісти
Дякую, обуренний ватностью местных "патриотов", которые не особо отличаются от болотных, за Украину воюет несколько тысяч чеченцев, татар, Азербайджанцев и иных народов причем не мобилизованных а добровольцев приехавших из иных стран, или это тоже остальные? ( Вопрос не вам а Тарасу)
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29.01.2023 14:37 Відповісти
Спасибо им! Но ето и в их интиресах, как азейбарджанцев так и чеченцев, и им ето извесно. Там на пропагандиских ТВ вроде уже предлагали бомбить Баку для поднятия ценЬІ на нефть?
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29.01.2023 14:46 Відповісти
І чого всі так збудилися???
Ну сказав, ну є таке побажання. Але це така ж прірва, як між лібідо і потенцією.
Щоб заявляти таке ґрунтовно, потрібно мати велику промислову і фінансову вагу.
А в цих країн її немає, та і найближчому майбутньому не буде.
А мрія... це навіть не намір.
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29.01.2023 14:00 Відповісти
А байрактары Исламского мира зашли? А кирпи ? А то что не пропускают корабли касапские тоже зашло ? Это же остальные вас помогают, или это другое ? Или вы такие же касапы ?
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29.01.2023 14:06 Відповісти
Все что могло понадобится кацапам в Чорному Море Турция пропустила. Не так давно через Босфор перевезли С-300. А если вЬІ про три корабля тихоокеанского флота из Сирии то они с роду без ракет которие могли нам хоть как серйозно угрожать.
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29.01.2023 14:16 Відповісти
Я не только это написал, а тебе зашли 50 байрактаров в феврале и марте отчасти, благодаря которым вы и сдержали касапов пока ещё ничего толком кроме джевелинов и нлау не было, по -сути на турецкой помощи и вышли, и вообще о чём спор чтобы были и исламские государства которые бы защищали исламские интересны в оон
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29.01.2023 14:26 Відповісти
Только глупец может отрицать помощь Турции Украине. Восточная политика дело тонкое, она любит балансировать там где баланс не возможен в принципе. Мудрый подход, но не всегда дальновидный.
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29.01.2023 14:32 Відповісти
Вот из за такого вот "балансирования" их в совбез ООН никто не пустит.
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29.01.2023 14:49 Відповісти
За ето они получили значительную скидку на зерно, двигатели к новЬІм безпилотникам и тп.
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29.01.2023 14:38 Відповісти
Поставки зерна скорее укрепили имидж Турции, чем помогли ей заработать. А двигатели к беспилотным, вы думаете собираются или будут собираться в Украине ? Ни одно производство не развернёт производство у нас в ближайшие 5 лет, мы успели продать технологию пока её не продали китайцы, это победа и деньги для наших КБ.
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29.01.2023 14:52 Відповісти
Тобто вони ОТРИМАЛИ знижку, двигуни, та імідж? Цього мало? Те як Туреччина будуте голосувати та які ідеї буде просувати на совбезі ООН я впевнений, ні мені, ні вам, не сподобаєтся, їм ще треба еволюціонувати.
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29.01.2023 15:04 Відповісти
А вам нравится как голосует Китай ? А без одобрения ООН он бы не был членом совбеза. Он не РФ, которую туда посадили автоматом после СССР. Тайвань вот законное правительство Китая, но все страны засунули это в Ж... и приняли Китай. А теперь у вас претензии к Турции. Я считаю, если ООН, это Цирк, то нам нужно больше артистов !
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29.01.2023 15:21 Відповісти
Тобто якщо у вас болить рука, то треба влупити молотком щей по нозі? Мусульманським країнам ще потрібно еволюціонувати, представники правителів які правлять по 20+ років чи взагалі до смерті, або передають владу у спадок не мають вирішувати долю світу.
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29.01.2023 15:34 Відповісти
За інших не скажу, але туркам там робити нічого.
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29.01.2023 14:10 Відповісти
щаззз
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29.01.2023 14:55 Відповісти
Дайош Іран в Раду Безпеки!!!

P.S. Радбез потрібно розпустити, а ще краще розігнати нахрен ООН, так як воно абсолютно нічого не вирішує. Потрібно створити діючи орган , з чіткими правителями як поведінки і так і покарання, з юридичними інститутами, з чіткими інструкціями як світ повинен діяти в тій чи іншій ситуації і без ніяким "можливо так, а можливо і так". Повинно бути чітко вказано як світ реагує на ту чи іншу ситуацію.
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29.01.2023 16:42 Відповісти
А надо было сказать так. Мордор выкинуть из совбеза а заменить кем ни будь вменяемым. А то выглядит так что он хочет поместить туда Турцию.
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29.01.2023 18:46 Відповісти
В дупу ганчіркоголових!
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29.01.2023 20:17 Відповісти
 
 