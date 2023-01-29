Президент Азербайджану Алієв пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських держав і руху неприєднання

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Алієв у суботу, виступаючи зі спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, торкнувся теми реформування ООН.

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН. – Ред.) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану додав, що ці реформи сформують більш безпечний і справедливий світ.

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