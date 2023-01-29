Президент Азербайджану Алієв пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських держав і руху неприєднання
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Алієв у суботу, виступаючи зі спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, торкнувся теми реформування ООН.
"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН. – Ред.) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.
Президент Азербайджану додав, що ці реформи сформують більш безпечний і справедливий світ.
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Коли будеш переходити трамвайні колії, уважно дивись під ноги і не поскользнись 😂
Нету сменяемости власти, нету полного разделения судебной власти от любой другой, нету демократических СМИ десятками штук с полной неприкасаемостью от власти - пошли вон (***** точнее).
Любого диктатора надо уничтожать любыми средствами. Всем миром. Это понимание уже должно прийти к каждому. Благо за счет сверхвысокой эффективности дронов (даже в условиях глушилок) и огромной пробиваемости у кумулятивных взрывчаток и ударного ядра, когда 500гр бомба может пробить бронированный авто и на скорости 5-10км/с струей уничтожить все биоцели, охота за диктаторами уже должна начаться. Все войны начинали именно диктаторы. Ни разу в истории человечества не было народа, который сам хотел воевать. Ни кацапы, ни викинги, ни кто-либо еще. Начинали всегда диктаторы, вожди и прочие твари, которые жили в тепле или в защите (в доспехах, например, до появления огнестрельного оружия). Сейчас самое время их уничтожать всеми возможными способами.
Ну, не Іран чи Єгипет Алієв пропонуватиме
Мусульманський світ розділений протиріччями куди більшими і, головне - непереборними, ніж християнський
треба домовитись з Байденом
ЭрБэйАтаяна(Атропатена=ТарТар) КАВКАЗСКАЯ(половина Одэрбэйджана) должна там быть-ВЕДЬ ОНА РОДИНА ВСЕХ РЕЛИГИЙ.
Країни в яких Диктатори правлять по 25-30 років не можуть бути і Радбезі і навіть в ООН!
Хтось ще вірить, що сутність диктаторських режимів у цих країнах різна? :-/
Ну сказав, ну є таке побажання. Але це така ж прірва, як між лібідо і потенцією.
Щоб заявляти таке ґрунтовно, потрібно мати велику промислову і фінансову вагу.
А в цих країн її немає, та і найближчому майбутньому не буде.
А мрія... це навіть не намір.
P.S. Радбез потрібно розпустити, а ще краще розігнати нахрен ООН, так як воно абсолютно нічого не вирішує. Потрібно створити діючи орган , з чіткими правителями як поведінки і так і покарання, з юридичними інститутами, з чіткими інструкціями як світ повинен діяти в тій чи іншій ситуації і без ніяким "можливо так, а можливо і так". Повинно бути чітко вказано як світ реагує на ту чи іншу ситуацію.