Внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилися понад 70 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

29 січня через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 24 111 споживачів у 74 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"Станом на ранок 29 січня без електроенергії перебувають 24 111 споживачів у 74 населених пунктах Запорізької області. Минулої доби внаслідок бойових дій на Василівському напрямку додалося пошкоджень в електромережах. Кількість знеструмлених абонентів збільшилася на 100 осіб у 2 населених пунктах.

У м. Запоріжжя було усунуто 2 одиничні відключення, що мали місце на минулий ранок", - йдеться в повідомленні

Електрики не проводять ремонтні роботи по Гуляйпільському та Оріхівському районним відділенням через бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж. Також спеціалісти не мають доступу до електромереж, що знаходяться на окупованій території Запорізької області.

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