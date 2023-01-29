Цього тижня у Києві побували інспектори міноборони та держдепартаменту США, - Кубраков
Інспектори міністерства оборони, Державного департаменту США й Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку провели зустріч з українськими посадовцями з питань аудиту американської допомоги Україні.
Про це повідомив віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", - йдеться в повідомленні.
Кубраков зазначив, що запропоновано створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).
"Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів", - написав віцепрем’єр.
Кубраков також наголосив на важливості доступу до механізмів прямих закупівель у виробників, "адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень".
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Сума, про яку ідеться, - 113 мільярдів доларів.
Сфери, яких стосується аудит - абсолютно всі, не лише оборонний сектор. Майже рік наші бюджетники отримують зарплати за рахунок американських платників податків.
Так, і депутати також. І судді, і прокурори. Тепер американські слідчі будуть довго і вдумливо зводити дебет з кредитом.
Засоби, які будуть використані - без обмежень. Розвідка, кібершпигунство, інформатори і гарячі лінії для збору скарг, перевірка платіжних документів, транзакцій, робочі групи американських міністерств у нас в Україні з найширшими повноваженнями...
І яйця будуть важити, не сумнівайтеся.
Що це означатиме для наших органів влади?
Як мінімум, уповільнення і ускладнення усіх узгоджень. Підозрюю, знайти людину для остаточного підпису на документах стане практично неможливо.
Що це означатиме для нас?
Прибивайте дах гвіздками. На нас чекає небачена раніше злива викриттів і скандалів. Тут би на ногах встояти і хоч видимість адекватності зберегти. Що буде з іміджем України на міжнародній арені, коли ця вся гниль вскриється і попливе тротуарами, я не уявляю.
Де про це можна почитати докладніше? Документ називається JOINT STRATEGIC OVERSIGHT PLAN FOR UKRAINE RESPONSE.
Enjoy yourself.
Гарячу лінію треба робити на Цензорі - мімо наших форумчан і миш не пробіжить