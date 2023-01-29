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Цього тижня у Києві побували інспектори міноборони та держдепартаменту США, - Кубраков

сша,аудит

Інспектори міністерства оборони, Державного департаменту США й Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку провели зустріч з українськими посадовцями з питань аудиту американської допомоги Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ. 

"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", - йдеться в повідомленні. 

Кубраков зазначив, що запропоновано створити  відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).

"Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів", - написав віцепрем’єр.

Кубраков також наголосив на важливості доступу до механізмів прямих закупівель у виробників, "адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень".

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Автор: 

аудит (566) Держдепартамент США (1615) допомога (8304) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+13
шкода що контроль та аудит американців діє тільки в галузі воєнних постачань, не погано було б і по "золотим" яйцям Рєзнікова влупити
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29.01.2023 13:15
+6
Щось Єрмачедло не поспішає, як зазвичай, упхати свій гладкий неголений писок до фотосесії з поважними іноземними гостями. Чомусь він раптом різко став надзвичайно скромним.
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29.01.2023 13:19
+6
А без аудиторів здогадатися, що закупівлі без зайвих посередників з капіталом в 1 гривню, вигідні підприємствам було складно!
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29.01.2023 13:20
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шкода що контроль та аудит американців діє тільки в галузі воєнних постачань, не погано було б і по "золотим" яйцям Рєзнікова влупити
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29.01.2023 13:15 Відповісти
А за чиї гроші ці яйця куплені?Допомога йде і грошима.
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29.01.2023 13:20 Відповісти
Пора им от разговоров переходить к делу , надо начинать работать . Они привезли с собой компьютеры , электрический стул ?
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29.01.2023 13:18 Відповісти
Щось Єрмачедло не поспішає, як зазвичай, упхати свій гладкий неголений писок до фотосесії з поважними іноземними гостями. Чомусь він раптом різко став надзвичайно скромним.
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29.01.2023 13:19 Відповісти
Так РОДИЧ ОККУПАНТІВ Кубраков тепер керуе
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29.01.2023 13:29 Відповісти
А без аудиторів здогадатися, що закупівлі без зайвих посередників з капіталом в 1 гривню, вигідні підприємствам було складно!
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29.01.2023 13:20 Відповісти
Без аудиторів все було б надто очевидним. А так-фсйо в порядке, таможня дает добро!
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29.01.2023 13:24 Відповісти
Це тій Кубраков , що великим крадівництвом керував
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29.01.2023 13:27 Відповісти
Великим крадівництвом керує завгосп ОПи з дозволу Найзеленішого. Має ліцензію на
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29.01.2023 13:34 Відповісти
Ні, завгосп керує всеобщим крадівництвом , а сектор доріг за кубраковим
Він віддав контракт на будівництво доріг своему родичу у Біларусь
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29.01.2023 13:41 Відповісти
А це Мустафа на фото ТАКИЙ ЖИРДЯЙ ? Хтось у окопах воюе, а людина Ахметова ( Мустафа) біля бюджету ошивается
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29.01.2023 13:31 Відповісти
Щасливі??
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29.01.2023 13:32 Відповісти
Зелене лайно таке злодійкувате, незважючи на війну, що Америка прислала наглядачів. Соромно. Ще треба перевірити закупку військового озброєння. Якщо в наглу яйця по 17 гривень купляєте, то там важко і уявити, які переплати.
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29.01.2023 13:38 Відповісти
Штати оголосили про проведення аудиту ефективності та доброчесності використання американської допомоги в Україні.
Сума, про яку ідеться, - 113 мільярдів доларів.
Сфери, яких стосується аудит - абсолютно всі, не лише оборонний сектор. Майже рік наші бюджетники отримують зарплати за рахунок американських платників податків.
Так, і депутати також. І судді, і прокурори. Тепер американські слідчі будуть довго і вдумливо зводити дебет з кредитом.

Засоби, які будуть використані - без обмежень. Розвідка, кібершпигунство, інформатори і гарячі лінії для збору скарг, перевірка платіжних документів, транзакцій, робочі групи американських міністерств у нас в Україні з найширшими повноваженнями...
І яйця будуть важити, не сумнівайтеся.

Що це означатиме для наших органів влади?
Як мінімум, уповільнення і ускладнення усіх узгоджень. Підозрюю, знайти людину для остаточного підпису на документах стане практично неможливо.

Що це означатиме для нас?
Прибивайте дах гвіздками. На нас чекає небачена раніше злива викриттів і скандалів. Тут би на ногах встояти і хоч видимість адекватності зберегти. Що буде з іміджем України на міжнародній арені, коли ця вся гниль вскриється і попливе тротуарами, я не уявляю.

Де про це можна почитати докладніше? Документ називається JOINT STRATEGIC OVERSIGHT PLAN FOR UKRAINE RESPONSE.
Enjoy yourself.
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29.01.2023 13:42 Відповісти
‼️‼️‼️гарячі лінії для збору скарг,

Гарячу лінію треба робити на Цензорі - мімо наших форумчан і миш не пробіжить
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29.01.2023 13:43 Відповісти
"Інструмент" Кубракову всунули! Глибоко ввійшло?
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29.01.2023 14:18 Відповісти
 
 