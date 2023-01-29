Цього тижня у Києві побували інспектори міноборони та держдепартаменту США, - Кубраков

Інспектори міністерства оборони, Державного департаменту США й Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку провели зустріч з українськими посадовцями з питань аудиту американської допомоги Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", - йдеться в повідомленні.

Кубраков зазначив, що запропоновано створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).

"Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів", - написав віцепрем’єр.

Кубраков також наголосив на важливості доступу до механізмів прямих закупівель у виробників, "адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень".

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