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Прикордонники на Луганщині збили дрон окупантів, який шпигував за українськими позиціями

дрон,держприкордонслужба

На Луганщині прикордонники збили ворожий безпілотник, який шпигував за українськими позиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Держприкордонслужби.

"У секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА було виявлено політ ворожого безпілотника, який шпигував за нашими позиціями.
Оператор з антидронової рушниці поцілив у канал управління дроном, той втратив керованість і впав", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено тилову базу ворога на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Держприкордонслужба ДПСУ (5941) прикордонники (1095) дрони (4636)


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29.01.2023 14:04 Відповісти
"БАЦ! БАЦ! І В ТОЧКУ!"
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29.01.2023 14:05 Відповісти
Наші прикордонники на сході реально круті в усьому.
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29.01.2023 14:08 Відповісти
маладцы... это "пять" !! )))
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29.01.2023 14:26 Відповісти
Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.
Telegram-каналы, связанные с КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это, ждите, пока беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам».
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29.01.2023 14:26 Відповісти
Здається, Ірану почали пришивати гудзики на хвіст, щоб занадто не метушився, ну будуть мати час , щоб випрати рушникиЮ які вони носять на голові... Дивні люди...
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29.01.2023 15:21 Відповісти
 
 