Прикордонники на Луганщині збили дрон окупантів, який шпигував за українськими позиціями

На Луганщині прикордонники збили ворожий безпілотник, який шпигував за українськими позиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Держприкордонслужби.

"У секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА було виявлено політ ворожого безпілотника, який шпигував за нашими позиціями.

Оператор з антидронової рушниці поцілив у канал управління дроном, той втратив керованість і впав", - йдеться в повідомленні.

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