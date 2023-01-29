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Новини Санкції проти Росії
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Спортсмени з Росії та Білорусі не виступатимуть на Європейських іграх-2023

еос

Об’єднання Олімпійських комітетів Європи (EOC) залишило спортивні санкції проти російських урядовців та символів. Зважаючи на умови безпеки, спортсмени з Росії чи Білорусі наразі не беруть участі.

Про це йдеться в заяві ЕОС, інформує Цензор.НЕТ.

"Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися.

Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів з Росії та Білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива", – сказано в заяві EOC.

ІІІ Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.

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Автор: 

росія (64984) санкції (11777) спорт (1614) Україна (5868)


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Топ коментарі
+14
т.е. не из-за того что это твари из страны напавшей на мирную Украину... а из-за того что не можете прогарантировать их безопасность?... формулировочка отказа говняжная, честно говоря...
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29.01.2023 14:24
+5
В 1980 году 65 стран мира бойкотировали московскую олимпиаду, когда советские ублюдки вторглись в Афганистан.
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29.01.2023 14:35
+3
азіатам в Європі немає чого робити
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29.01.2023 14:32
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т.е. не из-за того что это твари из страны напавшей на мирную Украину... а из-за того что не можете прогарантировать их безопасность?... формулировочка отказа говняжная, честно говоря...
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29.01.2023 14:24 Відповісти
таки да, херь какая то, мне кажется что дословный перевод упрощает и меняет смысл.
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29.01.2023 16:54 Відповісти
Зара у ращі строчать щось накшалт:
От этавага наши спартмэны стают лучше
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29.01.2023 14:32 Відповісти
азіатам в Європі немає чого робити
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29.01.2023 14:32 Відповісти
Одной ложкой гавна можно испортить бочку меда. Так что все прпавильно
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29.01.2023 14:33 Відповісти
В 1980 году 65 стран мира бойкотировали московскую олимпиаду, когда советские ублюдки вторглись в Афганистан.
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29.01.2023 14:35 Відповісти
в 2023 проверим мир на вшивость....
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29.01.2023 15:36 Відповісти
Яка зворушлива турбота про безпеку кацапобілоруських спортсменів
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29.01.2023 15:04 Відповісти
Коров'ячими ліпльошками нехай прокидаються, буде скрепно.
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29.01.2023 15:20 Відповісти
 
 