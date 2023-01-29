НАТО не братиме прямої участі у війні між РФ та Україною, - Шольц
У війні Росії проти України немає і не буде прямої участі НАТО.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГОРДОН.
"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, має зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО... Між НАТО та Росією немає війни. Ми не допустимо такої ескалації", - сказав Шольц.
Він додав, що громадяни Німеччини, коли дивляться новини, сподіваються, що їхній канцлер "збереже самоконтроль".
Також він заявив, що ніхто не вказуватиме Україні, які у неї цілі у війні.
"Будь-хто, хто хоче підтримати Україну в захисті її цілісності та суверенітету, повинен залишатися послідовним... Ми не будемо діяти поверх голів українців. Ми заздалегідь домовилися про це. Президент [України Володимир] Зеленський неодноразово підкреслював свою готовність до миру і в листопаді представив мирний план. [Президент РФ Володимир] Путін повинен вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - додав Шольц.
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А тепер обурюємся, чому хлопці із Німеччини, Іспанії, Норвегії не йдуть вмирати за Україну чи мало дають зброї. Майже всі 30 років ми це НАТО посилали під три чорти, а коли наступив закономірний результат всього цього - до нас всунув своє рило кацап, ми кричимо, що нам НАТО все зобов'язане.
Так що це наша з вами війна. Це не їхня війна. І не розказуйте байки про те що "після нас росіяни бла бла бла". Я так і бачу, як мобіки з зеками атакують і перемагають НАТО. Почекайте, ось тільки село на Донеччині візьмуть, і потім НАТО хана.
Дякуємо Німеччині і іншим країнам за допомогу. Без неї у нас зараз було б завдання утримати не Бахмут, а Тернопіль.
може він висловлює позицію США, хтозна?
з точки зору лаоцзи НАТО робить мудро : воює чужими руками (українськими)
з точки зору стратегії НАТО робить або помилку або цинічну зраду:
не дай Бог, війна закінчиться розподілом України - це пересвідчить китай що Європа втратила глобальні амбіції і її можна нагинати силовим образом.
росія, китай, індія та іран стануть військовими союзниками, бо кому іншому вони ще потрібні.
в такій ситуації "центристська позиція" Туреччини фактично стане анти-європейською теж.
ну і БРІК досі їснує, венесуела з аргентиною падають в економічну прірву, а там і мексика за ними.
тому й ці стануть користатися юанем як резервною валютою.
врешті, він забезпечений реальною індустрією, а не папірцями гугла з фейсбуком.
так що непоказ своєї сили в Україні дорого коштуватиме НАТО.
4 січня 1984 року Шольц та інші лідери Jusos перетнули тоді ще внутрішньо-німецький кордон між ФРН та підрядянською НДР та зустрілися в НДР з Егоном Кренцом, секретарем Центрального комітету СЄПН і членом Політбюро ЦК СЄПН Гербертом Хебером. У 1987 році Шольц знову перетнув внутрішньонімецький кордон і виступив за угоди про роззброєння як віце-президент Juso, на мітингу FDJ (комуністичний союз молод НДР) у Віттенберзі, тодішня підрадянська НДР.
Рішення про надання Німеччиною Україні танків Леопард це передусім заслуга адміністрації президента США Байдена та його радників. Якщо б не вони то "комсомолець" Шольц і досі вигадував би будь-які приводи, щоб не надати нам танки... Детально про те, як американці позбавляли Шольца будь-якого привода щоб не надавати нам танки, в матеріалі Дзеркала тижня https://zn.ua/ukr/WORLD/prikrittja-dlja-sholtsa-u-wp-rozpovili-jak-bajden-shukav-novij-tankovij-plan-dlja-ukrajini.html
Думаю, що німці радо б відомстили, в минулому такій же нацистській країні як і вони. В ситуаціїї в якій німці виявились розбиті і принижені, а кацапські нацисти багато десятків років бахвалились перемогою.