НАТО не братиме прямої участі у війні між РФ та Україною, - Шольц

У війні Росії проти України немає і не буде прямої участі НАТО.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГОРДОН.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, має зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО... Між НАТО та Росією немає війни. Ми не допустимо такої ескалації", - сказав Шольц.

Він додав, що громадяни Німеччини, коли дивляться новини, сподіваються, що їхній канцлер "збереже самоконтроль".

Читайте: Шольц заявив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим

Також він заявив, що ніхто не вказуватиме Україні, які у неї цілі у війні.

"Будь-хто, хто хоче підтримати Україну в захисті її цілісності та суверенітету, повинен залишатися послідовним... Ми не будемо діяти поверх голів українців. Ми заздалегідь домовилися про це. Президент [України Володимир] Зеленський неодноразово підкреслював свою готовність до миру і в листопаді представив мирний план. [Президент РФ Володимир] Путін повинен вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - додав Шольц.

Також читайте: Путін найближчим часом не планує переговорів із Шольцом, - Пєсков