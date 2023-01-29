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Новини Війна
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НАТО не братиме прямої участі у війні між РФ та Україною, - Шольц

шольц

У війні Росії проти України немає і не буде прямої участі НАТО.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГОРДОН.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, має зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО... Між НАТО та Росією немає війни. Ми не допустимо такої ескалації", - сказав Шольц.

Він додав, що громадяни Німеччини, коли дивляться новини, сподіваються, що їхній канцлер "збереже самоконтроль".

Читайте: Шольц заявив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим

Також він заявив, що ніхто не вказуватиме Україні, які у неї цілі у війні.

"Будь-хто, хто хоче підтримати Україну в захисті її цілісності та суверенітету, повинен залишатися послідовним... Ми не будемо діяти поверх голів українців. Ми заздалегідь домовилися про це. Президент [України Володимир] Зеленський неодноразово підкреслював свою готовність до миру і в листопаді представив мирний план. [Президент РФ Володимир] Путін повинен вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - додав Шольц.

Також читайте: Путін найближчим часом не планує переговорів із Шольцом, - Пєсков

Автор: 

Німеччина (7327) НАТО (6426) росія (64984) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+21
Спи спокойно . Без тебя справимся .
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29.01.2023 14:37
+20
Ты еще ху@лу позвони , обрадуй гниду .
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29.01.2023 14:39
+18
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29.01.2023 14:39
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Шольцування

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29.01.2023 19:03 Відповісти
Кастрування )))
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30.01.2023 08:44 Відповісти
Все вірно. Ми не члени НАТО, ми не частина західного цивілізованого світу. Ми за 30 років майже нічого не робили, щоб нею стати. Ми в 2010 році викинули на смітник проєвропейського президента, і вибрали антизахідного антинатівського зека, таким чином пославши Заходу чіткий сигнал. Ми в 2019 році викинули пронатівського президента, і вибрали какаяразніца і взагалі "ідітє в жопу", як він в серіалі сказав західному послу, і на х... вертів цю вашу євроатлантичну інтеграцію.
А тепер обурюємся, чому хлопці із Німеччини, Іспанії, Норвегії не йдуть вмирати за Україну чи мало дають зброї. Майже всі 30 років ми це НАТО посилали під три чорти, а коли наступив закономірний результат всього цього - до нас всунув своє рило кацап, ми кричимо, що нам НАТО все зобов'язане.
Так що це наша з вами війна. Це не їхня війна. І не розказуйте байки про те що "після нас росіяни бла бла бла". Я так і бачу, як мобіки з зеками атакують і перемагають НАТО. Почекайте, ось тільки село на Донеччині візьмуть, і потім НАТО хана.
Дякуємо Німеччині і іншим країнам за допомогу. Без неї у нас зараз було б завдання утримати не Бахмут, а Тернопіль.
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29.01.2023 19:09 Відповісти
100% маєте рацію.Хочеться вірити,що з теперішньої ситуації суспільство зробить відповідні висновки...
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29.01.2023 23:45 Відповісти
Вероятно он сладенький и если обстоятельства делают ему немного некомфортно, он размякает.
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29.01.2023 19:16 Відповісти
"We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present." ((c) - W. Churchill)
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29.01.2023 19:37 Відповісти
Мені цікаво, а всі ті, хто обзиває канцлера чужої нічим не зобов'язаної нам країни, всі ви вже на фронті? Чи тільки хочете, щоб німці за вас прийшли і воювали, поки ви на зручному дивані будете лити бруд на західних партнерів? Поясніть, у чому ваші претензії та агресія до цієї людини?
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29.01.2023 19:38 Відповісти
ще не відомо, як воно повернеться, хєрр Шольц
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29.01.2023 19:46 Відповісти
Можливо НАТО про це ще не знає.
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29.01.2023 21:18 Відповісти
прасы, надеются отпетлять, но гриб на горизонте заставит их пожалеть что мало отправили техники украине...
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29.01.2023 23:53 Відповісти
уберите уже лысых прасов от руля, от них одно гоуно...
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30.01.2023 00:06 Відповісти
щось останнім часом герр Шольц виступає від імені НАТО а не Німеччини.
може він висловлює позицію США, хтозна?
з точки зору лаоцзи НАТО робить мудро : воює чужими руками (українськими)
з точки зору стратегії НАТО робить або помилку або цинічну зраду:

не дай Бог, війна закінчиться розподілом України - це пересвідчить китай що Європа втратила глобальні амбіції і її можна нагинати силовим образом.

росія, китай, індія та іран стануть військовими союзниками, бо кому іншому вони ще потрібні.
в такій ситуації "центристська позиція" Туреччини фактично стане анти-європейською теж.
ну і БРІК досі їснує, венесуела з аргентиною падають в економічну прірву, а там і мексика за ними.
тому й ці стануть користатися юанем як резервною валютою.
врешті, він забезпечений реальною індустрією, а не папірцями гугла з фейсбуком.
так що непоказ своєї сили в Україні дорого коштуватиме НАТО.
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30.01.2023 01:28 Відповісти
Заяви "комсомольца" Шольца це ще не заяви НАТО. Щольц це ідейний "лівак". Шольц народився сім'ї торгового агента 14 червня 1958 року у Оснабрюку, у Нижній Саксонії, але виріс у гамбурзькому районі Ральштедт. Шольц вступив до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) ще у 1975 році, будучи учнем старшої школи, де він став учасником Jusos (скорочення від «Молоді соціалісти»), молодіжної організації СДПН. З 1982 по 1988 він був заступником федерального голови Jusos, з 1987 по 1989 також Шольц був віце-президентом Міжнародного союзу соціалістичної молоді. Під час роботи в Jusos він підтримував Freudenberger Kreis (це про-марксистьське крило університетських груп Jusos), а також публікувався у журналі SPW де у статтях пропагував «подолання капіталістичної економіки». Там же молодий Шольц критикував «агресивно-імперіалістичну Організацію Північноатлантичного договору» (НАТО), а також він критикував свою батьківщину - Федеративну республіку Німеччини, як «європейський оплот великого бізнесу» та соціально-ліберальну коаліцію, яка ставить «голе збереження влади вище за будь-які форми предметних суперечок».

4 січня 1984 року Шольц та інші лідери Jusos перетнули тоді ще внутрішньо-німецький кордон між ФРН та підрядянською НДР та зустрілися в НДР з Егоном Кренцом, секретарем Центрального комітету СЄПН і членом Політбюро ЦК СЄПН Гербертом Хебером. У 1987 році Шольц знову перетнув внутрішньонімецький кордон і виступив за угоди про роззброєння як віце-президент Juso, на мітингу FDJ (комуністичний союз молод НДР) у Віттенберзі, тодішня підрадянська НДР.

Рішення про надання Німеччиною Україні танків Леопард це передусім заслуга адміністрації президента США Байдена та його радників. Якщо б не вони то "комсомолець" Шольц і досі вигадував би будь-які приводи, щоб не надати нам танки... Детально про те, як американці позбавляли Шольца будь-якого привода щоб не надавати нам танки, в матеріалі Дзеркала тижня https://zn.ua/ukr/WORLD/prikrittja-dlja-sholtsa-u-wp-rozpovili-jak-bajden-shukav-novij-tankovij-plan-dlja-ukrajini.html
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30.01.2023 01:39 Відповісти
Країни НАТО вже багато чого нам дають того про що раніше навіть не здогадуаались. І тут може теж саме.
Думаю, що німці радо б відомстили, в минулому такій же нацистській країні як і вони. В ситуаціїї в якій німці виявились розбиті і принижені, а кацапські нацисти багато десятків років бахвалились перемогою.
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30.01.2023 02:16 Відповісти
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