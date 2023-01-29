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Новообраний президент Чехії Павел підтвердив, що збирається приїхати до України зі словацькою колегою Чапутовою

павел,петр

Колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, збирається здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Про це Павел розповів в етері CNN Prima в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, ідея спільної з Чапутовою поїздки народилась випадково – вони обидва планували здійснити такий візит. "Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", – сказав Павел.

Він уточнив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі в липні 2023 року.

Крім того, Павел підтвердив, що в неділю поговорить із президентом України Володимиром Зеленським, а також направив запит на розмову з президенткою Тайваню Цай Інвень, але ще не отримав підтвердження.

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Говорячи про війну в Україні, генерал підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги Росії. "Шлях до гарантування більшої безпеки для всіх - це повернення до нормального життя, відновлення України як суверенної держави", – вважає він.

У майбутньому, коли Росія зможе це зробити, каже Павел, необхідно також почати діалог із нею про встановлення нормальних відносин і гарантій взаємної безпеки.

Як повідомлялось, Павел отримав 58,32% голосів у другому турі президентських виборів у Чехії, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Автор: 

Словаччина (1097) Чехія (1608) Павел Петр (152) Чапутова Зузана (47)


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Новообраному президенту Чехії-респект...
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29.01.2023 16:24 Відповісти
Cльози від радості за чехів, і з гіркотою згадую Революцію Гідності, яку в 2019 розтоптали антимайданівські слуги, що колабораціонують із ворогом. Проте, боротьба триває, український Гетьман ще отримає від нації булаву!
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29.01.2023 16:37 Відповісти
Чехи обрали президентом колишного голову військового комітету НАТО. Якби український мудрий нАрід обирав би президента Чехії,то гарантую на 100% що це був би хтось з двох цих клоунів.
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29.01.2023 16:40 Відповісти
Па пріколу.
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29.01.2023 16:53 Відповісти
В Чехію не завозили десятки мільйонів корінних кислобздіїв, так як в Україну після голодомору.

Тепер ті шарікови дали численне потомство "совєцкіх людєй", які і навибирали нам цього лайна, і в майбутньому будуть голосувати подібним чином, тому що вони асоціюють себе не з цивілізованим світом, а з "рузькім міром", у них спільна культура, музика , мова.

І що з цим робити, поки що ніхто толком придумати не може.
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29.01.2023 18:12 Відповісти
..зі своєю колегою, і це розділені цивілізовано, дружні нації, дружні держави...це не приклад - що то за світ?
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29.01.2023 23:38 Відповісти
 
 