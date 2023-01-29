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Новини Війна
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Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програти на виборах, - Орбан

орбан,путін

Під час зустрічі із журналістами в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, стаття про зустріч, яка відбулась раніше цього тижня, була опублікована в німецькомовному "ліберально-консервативному" виданні Tichys Einblich.

"Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори, а ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані", - переказує автор статті Роланд Тічі слова угорського прем’єра.

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Також він стверджує, що Орбан не є проросійським, як його прийнято вважати, бо "каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя".

За словами прем’єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться".

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Говорячи про мету Росії у війні, Орбан вважає, що йдеться не про повне завоювання України (бо це викличе опір населення й "партизанську війну"), а створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Своєрідна "зона смерті" між Західною Україною і НАТО з одного боку, і Росією з іншого?" - пише автор Tichys Einblich і додає, що позиція Угорщини про негайне припинення вогню і переговори є найкращою.

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Принагідно він критикує США і ЄС за відсутність чіткої стратегії щодо війни, "окрім посилення обґрунтованого опору України". Він додає, що за такою логікою НАТО доведеться посилати власні війська в Україну, якщо там "рано чи пізно закінчаться чоловіки".

Автор: 

прогноз (1380) путін володимир (23766) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+27
дебил, мля. причем оба.
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29.01.2023 16:43
+18
Оди *****, інший *****.
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29.01.2023 16:45
+18
Орбан, це пздц! ЯКИЙ ТИ ДЕБІЛ!!! Боже!!! Що ти мелеш?! Що, ***, путлер боїться? Виборів? Ти ********?! Він на *** крутив і вибори, і всю біомасу тамтешніх уй@бків! Навіть за НУЛЬОВОЇ підтримки йому напишуть 97%! Ти, *******, вибори в Білорусі 2020 забув? От вже ж кретин!!!
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29.01.2023 16:52
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дебил, мля. причем оба.
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Оди *****, інший *****.
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29.01.2023 16:45 Відповісти
навіщо "царям" вибори? два диктатори - орбан і пуйло злилися в фашистському екстазі. хочуть правити до поки не здохнуть.
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29.01.2023 16:46 Відповісти
путлєр війну програє-а на його вибори на його самого взагалі насрать...
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29.01.2023 16:46 Відповісти
нам ***** на бачення ******..нам своє робити
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29.01.2023 16:46 Відповісти
Ой ржу не могу..... Каких выборов? Там их уже давно нет.
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29.01.2023 16:47 Відповісти
орбан заткнися бо скоро з тебе зробимо буферну зону
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29.01.2023 16:47 Відповісти
Про цілеспрямованість ***** - це давно розвіяний міф пропаганди. ***** не раз здавалось, коли щось не вдавалось.
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29.01.2023 16:48 Відповісти
Орбан дрянь і холуй кремля , бо казати про те, що в Украіні закінчаться
чоловіки , може тільки такий же фашист , як кремлівський карлик 😠
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29.01.2023 16:48 Відповісти
Посмотрим как ***** будет из бункера проводить выборы под звуки бавовны в мацкве
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29.01.2023 16:49 Відповісти
Та путіну просто усе на фсе пофіг. Це як гітлер, який просто застрелився, але не здався.
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29.01.2023 16:50 Відповісти
Орбан, це пздц! ЯКИЙ ТИ ДЕБІЛ!!! Боже!!! Що ти мелеш?! Що, ***, путлер боїться? Виборів? Ти ********?! Він на *** крутив і вибори, і всю біомасу тамтешніх уй@бків! Навіть за НУЛЬОВОЇ підтримки йому напишуть 97%! Ти, *******, вибори в Білорусі 2020 забув? От вже ж кретин!!!
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29.01.2023 16:52 Відповісти
Арестович обдристався з ракетою, Данілов зганьбився через синів у США, то ж надія одна - Подоляк.
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29.01.2023 16:53 Відповісти
Своє, отримане від ФСБ, завдання пересварити українців, ********** їх, ти не виконав.
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29.01.2023 17:59 Відповісти
Кремлевский песик Орбан пугает мир страшной росийской армией которая была 100 лет назад, забывая что половина той армии состояла из украинцев которые всегда были ударными частями в ней, а сейчас на другой стороне.
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29.01.2023 16:54 Відповісти
1 марта исполнится 80 лет Корюковской трагедии!!
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области , совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgya-Pap_Zolt%C3%*** Золтана Йогана Алдя-Папа . В результате карательной акции погибло около 6700 человек, что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни , чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне .
Венам помогали россияне,бойцы специальных карательных формирований из числа коллаборационистов - русских казаков, перешедших на службу к Гитлеру. По воспоминаниям, у карателей даже была форма, подобная донским казакам.
История повторяется!!!
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29.01.2023 16:56 Відповісти
мадярам рахунок ніхто не виставив... відчувають напокараність.
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29.01.2023 17:20 Відповісти
Кацапам тоже не выставили счет!
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29.01.2023 17:30 Відповісти
Кожне падло хоче вирішити свої питання за рахунок України, мадяри отримати дешевий газ від московії і гроші на його партію, а московія спочатку бажала пройтися переможним маршем і з'їсти Україну, але отримавши по яйцях і по пиці відповзає, переводячи стрілки на якісь "буферні зони", а фактично зберегти коридор в Крим і залишити зруйнований даунбас для полігона своєю орди. Проведіть на своїх смердячій млосковії буферні зони, терииторії вистачить.
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29.01.2023 16:57 Відповісти
Після звільнення Кремінної Гайдай виставить ультиматум що до ядерного роззброєння московії.
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29.01.2023 16:58 Відповісти
А что в рашке есть выборы с выбором или просто голосование без выбора?
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29.01.2023 16:58 Відповісти
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29.01.2023 17:01 Відповісти
интересно с каких таких исторических примеров Орбан это вытащил? вторая мировая? без лендлиза и Украины фашистская Германия уже была бы до Китая. первая мирова? - там тоже все просрали. война с Чечней? - ну да, целых две штуки с миллионом - полтора населения (большой город по-сути). куча трупов, тупость, репрессии, террор и т.п. это конечно да, в полном объеме всегда в лидерах. всяческие "царские" "кампании" кажется были успешны только туда где никого не было.
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29.01.2023 17:04 Відповісти
Чому кацапня так носиться iз WW2, бо за решту вiйн навiть соромно згадувати. Єпiчно просрали Русько-японську, Кримську.
У ПСВ взагалi умудрились програти тим хто програв...прикладiв такоi ганьби свiт бiльше не знає.
Але мадярiв побили у 19 та у 20 столiттях, тому ****** досi вважають москальщину не переможною.
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29.01.2023 17:38 Відповісти
Финны кацапне неплохо насыпали. Одни финны против всей мощи СССР. Молодцы что тогда,что сейчас.
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29.01.2023 18:11 Відповісти
Два ****** ********. Главное что одного держат в ЕС и НАТО и денег миллиардами дают циганам.
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29.01.2023 17:05 Відповісти
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29.01.2023 17:06 Відповісти
до "выборов ***** презиком параши", нато прямо не вступит в войну, а вот после них (если ситуация будет близка к сегодняшней) мы будем посмотреть.
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29.01.2023 17:10 Відповісти
Выборы? На рабссее? Орбан, ты дебил? Или прикидываешься? На рабссее даже за мертвого путлера проголосуют и новый мавзолей с прикрепленной избирательной урной для бюллетеней построят. Страна некрофилов...
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29.01.2023 17:10 Відповісти
Орбан тупенький! Які вибори?!
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29.01.2023 17:13 Відповісти
А-ха. Я прям бачу як ***** програє чесні вибори(!) в расєї (!), якомусь навальному і сумирно відправляється в Гаагу.
Орбан походу дурачок...
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29.01.2023 17:20 Відповісти
I understand Orban somehow.

I believe, Ukrainian Army receives Diesel fuel from Hungarian refineries.

Ukraine probably will need to import natural gas via Hungary also,
and have some electricity exchange both ways with Hungary.

The West had just put a prize cap on Ruzzian crude oil.

My local newspaper, which I happened to buy yesterday,
has inside a report,
that many tanker vessels sail the Kiel Canal
to Ruzzian Baltic Sea ports last year and still do,
who transport refined oil products and chemicals.

The West is ****** tongued also.

It is for the West and also Hungary to buy time,
to implement changes,
so the supply to Ukraine does not diminish.
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29.01.2023 17:22 Відповісти
А яка газета? Можна фото статті?
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29.01.2023 18:53 Відповісти
Kieler Nachrichten, page 8, Saturday 28th January 2023:

Overall traffic just 411 vessels less than year 2021,
2022 at 26'882 ships total.

Freight at 82.25 mio tonnes, 2.9 mio t less.

The canal was closed at least two times,
one because a bridge had been hit
for a crane too high, and
one for a pipeline spill in the oil port of Brunsbüttel,
and that resulted in full closure for two weeks
in December 2022.

I think, we had at least one lock damaged, also.

About Ruzzia: Freight 60% less towards Ruzzia,
just 1420 ships compared to 2771 ships in 2021,
and 5.7 mio tonnes vs 14.2 t .

No numbers on freight from Ruzzia,
just mentioning of mainly being grain crops and oil products.

Boat types:
Bulk carriers 12'101 ( -847 )
Container vessels 3'691 ( -472 )

Tankers 6'708 ( +660 )

Special vessels tugs, drenchers etc 2'933 ( +113 )
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29.01.2023 21:18 Відповісти
Дякую.
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29.01.2023 21:34 Відповісти
Какие еще наюх "выборы" на срасие?!
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29.01.2023 17:27 Відповісти
Ідіот. Які, в сраку, вибори в паРаші?
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29.01.2023 17:29 Відповісти
Чого цього ворога не можна грохнути як Гіві або Мотороллу?
Тому що у нас замість Бурби є кварталівський Буданов, а у міністра оборони в голові курячі яйця по 17 гривень і керує всім бувший ларьочник "Козирь".
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29.01.2023 17:30 Відповісти
*****!
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29.01.2023 17:32 Відповісти
Які вибори на *********?! ДБ!
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29.01.2023 17:41 Відповісти
Маю сумнів, що вибори взагалі відбудуться, а впертий він такий бо на шибениці опинится, а жити хоче
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29.01.2023 17:44 Відповісти
orban PNX !!!
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29.01.2023 18:11 Відповісти
NO COMMENT,
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29.01.2023 19:07 Відповісти
"За словами прем'єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться".Джерело:

Неплохо бы поучить историю - подобные войны для раши, как правило, заканчивались революцией и хаосом уносящим миллионы жизней...
И губу закатать на Закарпатье неплохо...
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29.01.2023 19:36 Відповісти
Маячня! Коли це на рашці останній раз були вибори?! Хіба за Єльціна, та й то лише першого разу! А путька взагалі не знає, що це таке. Він навіть би жодних дебатів не здолав би. Вибори!.. Ги!
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29.01.2023 20:13 Відповісти
Какие выборы? Там у кацапов такая промытая вата в голове, что они забудут обо всем, что было неделю назад. Та какую неделю. Они не помнят, что было утром.

Просто наглухо промытые мозги телевизором с использованием НЛП. Многолетняя промывка и такой результат эффективный (еще один повод забыть русский и не учить этому языку наших детей).

***** воюет, потому что ничем не рискует. Ни он, ни его шестерки. Дугунскую пропагандистку замочили (и то не факт, что убили, может давно уже на курорте сидит) и все. Если бы они боялись от страха, что на Москве уже тысячи наших вооруженных диверсантов с оружием из схронов, то разговор был бы совсем иной. И плевать на женевскую конвенцию, никто не заставляет надевать повязки, можно выдать себя за членов новой россии, организации, созданной хорошими русскими. Всех членов военной хунты необходимо уничтожать. Вместе с членами семьи. Это единственное, что их заденет, миллионы мобилизованных ничего для них не значат.
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29.01.2023 20:46 Відповісти
Якщо подивитися всі тези орбана, стає зрозуміло - класичне 70/30. Тобто сказати 70% правди, щоб пройшло 30% лайна
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29.01.2023 21:36 Відповісти
он не не відмовиться, потому что такие ***** как орбан играют на его стороне...
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30.01.2023 01:57 Відповісти
І це президет модьорщини яке воно тупе. 99,6 класично будуть. ну ******* москалі демонів. краще б воно забрало своїх модярських воняків з другим паспортом модьорщини. фантомні болі в них - зрбражають Закарпаття як частину угорщини. Перетопчетесь мудаки. А хитрсраких пора позбавляти громадянства України. нехай ідуть вслід руцкаму карабою в угрощину
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30.01.2023 09:09 Відповісти
НАХЙ ВЫ ЭТУ ШЕСТЕРУ ПОКАЗЫВАЕТЕ !!!???
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30.01.2023 10:25 Відповісти
 
 