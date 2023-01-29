Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програти на виборах, - Орбан
Під час зустрічі із журналістами в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, стаття про зустріч, яка відбулась раніше цього тижня, була опублікована в німецькомовному "ліберально-консервативному" виданні Tichys Einblich.
"Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори, а ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані", - переказує автор статті Роланд Тічі слова угорського прем’єра.
Також він стверджує, що Орбан не є проросійським, як його прийнято вважати, бо "каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя".
За словами прем’єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться".
Говорячи про мету Росії у війні, Орбан вважає, що йдеться не про повне завоювання України (бо це викличе опір населення й "партизанську війну"), а створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.
"Своєрідна "зона смерті" між Західною Україною і НАТО з одного боку, і Росією з іншого?" - пише автор Tichys Einblich і додає, що позиція Угорщини про негайне припинення вогню і переговори є найкращою.
Принагідно він критикує США і ЄС за відсутність чіткої стратегії щодо війни, "окрім посилення обґрунтованого опору України". Він додає, що за такою логікою НАТО доведеться посилати власні війська в Україну, якщо там "рано чи пізно закінчаться чоловіки".
Будь ласка, зачекайте...
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чоловіки , може тільки такий же фашист , як кремлівський карлик 😠
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области , совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgya-Pap_Zolt%C3%*** Золтана Йогана Алдя-Папа . В результате карательной акции погибло около 6700 человек, что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни , чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне .
Венам помогали россияне,бойцы специальных карательных формирований из числа коллаборационистов - русских казаков, перешедших на службу к Гитлеру. По воспоминаниям, у карателей даже была форма, подобная донским казакам.
История повторяется!!!
У ПСВ взагалi умудрились програти тим хто програв...прикладiв такоi ганьби свiт бiльше не знає.
Але мадярiв побили у 19 та у 20 столiттях, тому ****** досi вважають москальщину не переможною.
Орбан походу дурачок...
I believe, Ukrainian Army receives Diesel fuel from Hungarian refineries.
Ukraine probably will need to import natural gas via Hungary also,
and have some electricity exchange both ways with Hungary.
The West had just put a prize cap on Ruzzian crude oil.
My local newspaper, which I happened to buy yesterday,
has inside a report,
that many tanker vessels sail the Kiel Canal
to Ruzzian Baltic Sea ports last year and still do,
who transport refined oil products and chemicals.
The West is ****** tongued also.
It is for the West and also Hungary to buy time,
to implement changes,
so the supply to Ukraine does not diminish.
Overall traffic just 411 vessels less than year 2021,
2022 at 26'882 ships total.
Freight at 82.25 mio tonnes, 2.9 mio t less.
The canal was closed at least two times,
one because a bridge had been hit
for a crane too high, and
one for a pipeline spill in the oil port of Brunsbüttel,
and that resulted in full closure for two weeks
in December 2022.
I think, we had at least one lock damaged, also.
About Ruzzia: Freight 60% less towards Ruzzia,
just 1420 ships compared to 2771 ships in 2021,
and 5.7 mio tonnes vs 14.2 t .
No numbers on freight from Ruzzia,
just mentioning of mainly being grain crops and oil products.
Boat types:
Bulk carriers 12'101 ( -847 )
Container vessels 3'691 ( -472 )
Tankers 6'708 ( +660 )
Special vessels tugs, drenchers etc 2'933 ( +113 )
Тому що у нас замість Бурби є кварталівський Буданов, а у міністра оборони в голові курячі яйця по 17 гривень і керує всім бувший ларьочник "Козирь".
Неплохо бы поучить историю - подобные войны для раши, как правило, заканчивались революцией и хаосом уносящим миллионы жизней...
И губу закатать на Закарпатье неплохо...
Просто наглухо промытые мозги телевизором с использованием НЛП. Многолетняя промывка и такой результат эффективный (еще один повод забыть русский и не учить этому языку наших детей).
***** воюет, потому что ничем не рискует. Ни он, ни его шестерки. Дугунскую пропагандистку замочили (и то не факт, что убили, может давно уже на курорте сидит) и все. Если бы они боялись от страха, что на Москве уже тысячи наших вооруженных диверсантов с оружием из схронов, то разговор был бы совсем иной. И плевать на женевскую конвенцию, никто не заставляет надевать повязки, можно выдать себя за членов новой россии, организации, созданной хорошими русскими. Всех членов военной хунты необходимо уничтожать. Вместе с членами семьи. Это единственное, что их заденет, миллионы мобилизованных ничего для них не значат.