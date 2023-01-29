Штрафи обленерго від НКРЕКП несуть більше шкоди, ніж користі, - "Розумні електромережі України"

Накладаннями штрафів на операторів систем розподілу за відключення світла Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) завдає більше шкоди, ніж користі.

Про це заявив виконавчий директор громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк, передає Цензор.НЕТ.

"За умови воєнного часу рішення про притягнення до відповідальності несуть більше шкоди, ніж привносять дисципліни. Керівники та персонал цих електроенергетичних компаній, які перевтомлені роботою, отримують надмірне моральне навантаження збоку держави – це виглядає неправильно", - сказав він.

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Баранюк додав, що замість накладання штрафів зараз потрібно приступити до напрацювання нормативної бази, яка піджене вимоги до компаній до умов воєнного часу та наявних технологічних можливостей.

Він наголосив, що такі рішення Регулятора створюють у людей враження, що у відключеннях світла винні виключно розподільчі компанії, а не ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я закликаю комісію мати достатньо сил, щоб припинити неадекватне покарання компаній та обмежитись формальним попередженням", - підсумував Баранюк.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.