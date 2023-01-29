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Новини
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Штрафи обленерго від НКРЕКП несуть більше шкоди, ніж користі, - "Розумні електромережі України"

енергетика

Накладаннями штрафів на операторів систем розподілу за відключення світла Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) завдає більше шкоди, ніж користі.

Про це заявив виконавчий директор громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк, передає Цензор.НЕТ.

"За умови воєнного часу рішення про притягнення до відповідальності несуть більше шкоди, ніж привносять дисципліни. Керівники та персонал цих електроенергетичних компаній, які перевтомлені роботою, отримують надмірне моральне навантаження збоку держави – це виглядає неправильно", - сказав він.

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Баранюк додав, що замість накладання штрафів зараз потрібно приступити до напрацювання нормативної бази, яка піджене вимоги до компаній до умов воєнного часу та наявних технологічних можливостей.

Він наголосив, що такі рішення Регулятора створюють у людей враження, що у відключеннях світла винні виключно розподільчі компанії, а не ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

"Я закликаю комісію мати достатньо сил, щоб припинити неадекватне покарання компаній та обмежитись формальним попередженням", - підсумував Баранюк.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

Автор: 

обленерго (410) енергетика (2581) НКРЕКП (1815) штраф (1856)


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Топ коментарі
+10
О, вже почалася компанія проти штрафів... А що ці ДТЕКи за півроку зробили, щоб стабілізувати ситуацію? Навчилися вимикати споживачів на 20 годин? Хай би ще аудит енергетичної допомоги розпосали - куди дівається обладнання і гроші, надіслані Заходом? А то тут не в коня корм - міліони виділяють, обладнання йде - а де результати?
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29.01.2023 17:28
+8
***** пошли. Ахметка денег дал,что бы вонь развели.? 1700 этим ******* ,капля в море.
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29.01.2023 17:02
+7
Все они гниды. Как и эти суки ,что занимаются надуманными отключениями.
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29.01.2023 17:17
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29.01.2023 16:52 Відповісти
Бувший чиновник топ менеджер нескольких Облэнерго проворовавшихся на леваках выгнанный оттуда создал конторку разумный идиот и выпускаюют таких на арену....
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29.01.2023 17:36 Відповісти
Хто платить-той і "розумні мережі'' замовляє. А вони що, адвокати різних ''ахметків"?
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29.01.2023 16:58 Відповісти
ахметов, что эт за у"е"баны розумные? Англо-саксы! Помогите!
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29.01.2023 17:02 Відповісти
***** пошли. Ахметка денег дал,что бы вонь развели.? 1700 этим ******* ,капля в море.
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29.01.2023 17:02 Відповісти
У Ахметова тільки Київенерго. Усе інше- Коломойськго, Суркіса і росіян.
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29.01.2023 17:16 Відповісти
Все они гниды. Как и эти суки ,что занимаются надуманными отключениями.
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29.01.2023 17:17 Відповісти
Ты дебил у Ахметки Киев Днепр Одесса Кировоград Бурштынский энергоостров Ивано-Франковск и Херсон на очереди Ужгород Черновцы Тернополь Хмельницкий...
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29.01.2023 17:37 Відповісти
Дебіла кожен раз бачиш у дзеркалі, коли пику свою вставляєш.бленергоБенефіціарЧастка у %ВінницяобленергоКостянтин Григоришин72,4%ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка - Макар Пасенюк) 25,0%ТернопільобленергоКостянтин Григоришин20,0%Ігор Коломойський20,0%Держава51,0%ЧернівціобленергоVS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)55,0%Держава25,0%ЗапоріжжяобленергоКостянтин Григоришин6,2%Ігор Коломойський6,2%Ігор Суркіс16,5%Держава 60,5% ДонецькобленергоРінат Ахметов70,5%Держава 25,0%ВолиньобленергоКостянтин Григоришин21,2%Юрій Бойко75,0%ЗакарпаттяобленергоЮлія Льовочкіна 50,0%Держава 50,0%ПрикарпаттяобленергоІгор Суркіс88,0%ЛьвівобленергоІгор Суркіс89,1%ОдесаобленергоVS Energy48,0%Держава 25,0%ПолтаваобленергоКостянтин Григоришин48,8%Ігор Коломойський48,8%ХарківобленергоКонстянтин Григоришин29,8%Держава 65,0%ХерсонобленергоVS Energy90,0%РівнеобленергоVS Energy84,6%ЛЕОКостянтин Григоришин100,0%ЖитомиробленергоVS Energy91,0%ХмельницькобленергоVS Energy18,8%Держава 70,0%ЧеркасиобленергоКостянтин Григоришин26,6%Держава 71,0%ЧернігівобленергоКостянтин Григоришин36,5%Ігор Коломойський36,5%КіровоградобленергоVS Energy83,0%КиївобленергоVS Energy89,1%СумиобленергоКостянтин Григоришин34,0%Ігор Коломойський34,0%Держава 25,0%ДніпрообленергоРінат Ахметов51,5%Костянтин Григоришин8,0%Ігор Коломойський8,0%Держава 25,0%МиколаївобленергоVS Energy13,2%Держава 70,0%КиївенергоРінат Ахметов72,4%Держава 25,0% Джерело: https://biz.censor.net/t3014313
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29.01.2023 17:43 Відповісти
68 214 https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo#comments

https://biz.censor.net/tag/173/ahmetov/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/176/babakov/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/305/boyiko/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/698/grygoryshyn/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/1352/kolomoyiskyyi/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/1973/oblenergo/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/2349/pryvatyzatsiya/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/2879/surkis/resonance/page/1 https://biz.censor.net/tag/6249/fdmu/resonance/page/1

Кому принадлежат украинские облэнерго
https://biz.censor.net/projects/allhttps://biz.censor.net/projects/all/page/1/archive/0/category/446/sortby/date

Автор: БізнесЦензор
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29.01.2023 17:44 Відповісти
Снова в совок с национализацией? Бороться нужно не с частной собственностью, а с монополией этой собственности, в энергетике тоже должна быть конкуренция, а у потребителей выбор чьими услугами пользоваться и кому платить или не платить.
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29.01.2023 21:29 Відповісти
Це риже за бав уже усіх Українців
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29.01.2023 17:08 Відповісти
В Україні не вірю нікому,окрім військовим на фронті і перевіряючим американським ревізорам.
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29.01.2023 17:15 Відповісти
О, вже почалася компанія проти штрафів... А що ці ДТЕКи за півроку зробили, щоб стабілізувати ситуацію? Навчилися вимикати споживачів на 20 годин? Хай би ще аудит енергетичної допомоги розпосали - куди дівається обладнання і гроші, надіслані Заходом? А то тут не в коня корм - міліони виділяють, обладнання йде - а де результати?
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29.01.2023 17:28 Відповісти
Це ДТЕКівське лайно
https://smartgrids.com.ua/about/
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29.01.2023 17:40 Відповісти
Якщо свавільні вимкнення електрики по 14-16 годин здійснюється за вказівкою Укренерго, значить і Укренерго треба перевірити, та накласти на нього штраф за команду свавільно обмежувати електропостачання.
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29.01.2023 17:52 Відповісти
Не все так просто Укренерго дає ліміт а обленерго, вже цей ліміт роподіляє і так розподіляло що в моєму місті 50% сиділо без світла по півдня а у інших постійно було причому цілим кварталом і важливі об'єкти там нідочого...
тепер коли їм відключають у інших також достатньо світла для того же опалення роботи холодильників...
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29.01.2023 18:10 Відповісти
«Раба гниет с головы»
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29.01.2023 21:30 Відповісти
Що він несе? 85 тисяч для обленерго - це взагалі ніщо. Це третина або навіть чверть місячної зарплати директора.
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29.01.2023 18:19 Відповісти
Шкоди наносять як раз такі паразіти як громадські спілки, "розумні електромережі" поназиваються і розповідають що вони краще знають
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29.01.2023 18:36 Відповісти
Ідіть ******!!!!
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29.01.2023 19:08 Відповісти
А чого це ви нормальний зворот "за російським кораблем" зірочками заміюєте?
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29.01.2023 20:31 Відповісти
бо ми в демократичній країні. Такий мій вибір.
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29.01.2023 21:34 Відповісти
А скільки цей Баранюк отримав бабла, щоб напустити смороду проти рішення штрафувати обленерго?
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29.01.2023 21:04 Відповісти
 
 