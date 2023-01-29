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Атака на збройовий завод в Ірані мала "величезний успіх", - The Jerusalem Post

іран

Нічна атака безпілотників в іранському місті Ісфахан мала "величезний успіх", попри заяви Ірану про протилежне.

Про це пише ізраїльська газета The Jerusalem Post, посилаючись на дані західних розвідувальних та іноземних джерел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За даними видання, на місці удару в Ісфахані сталося чотири вибухи на об'єкті, що розробляє сучасну зброю, і збитки нібито виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про який заявляє Іран.

Дивіться: На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО

Журналісти наголосили, що Ізраїль не визнає своєї причетності до ударів, але більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують Моссаду настільки ж успішні атаки: на іранський ядерний об'єкт у Натанзі у липні 2020 року, на інший ядерний об'єкт у Натанзі у квітні 2021 року, ще один ядерний об'єкт у Караджі у червні 2021 року та знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.

Також читайте: Військові об’єкти Ірану атакували безпілотники. ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі у низці міст. ВIДЕО

Крім Моссаду, зазначають журналісти, у світі є ще кілька організацій, які мають передові та точкові ударні можливості, продемонстровані під час операції.

У матеріалі зазначають, що нинішня реакція Ірану збігається з реакцією на аналогічні інциденти раніше. У кожному з випадків Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, і визнавав ступінь збитків лише тоді, коли супутникові фотографії чи інші докази потрапляли у публічну сферу.

Також читайте: Події в Ірані - наслідки їхньої політики, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: 

безпілотник (4120) Ізраїль (1639) Іран (2016) атака (338) дрони (4641)


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Топ коментарі
+45
Дякуємо,Ізраїль!🇮🇱♥️
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29.01.2023 16:53
+39
Вот, Израиль никогда не признаёт ударов. Зато у нас анонсируют заранее и самое смешное, персонажи, которые к этому не имеют вообще никакого отношения. Учимся и делаем выводы, в том числе и по ударным беспилотникам
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29.01.2023 16:57
+34
ту так коли інтереси одних співпали з інтересами нашими - то ж все одно можна подякувати))))
тютелька в тютельку !! ))))
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29.01.2023 17:23
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Дякуємо,Ізраїль!🇮🇱♥️
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29.01.2023 16:53 Відповісти
Хоч вони в першу чергу заради себе це зробили, але так, дякуємо)
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29.01.2023 16:54 Відповісти
і в першу і всі наступні черги
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29.01.2023 16:56 Відповісти
ту так коли інтереси одних співпали з інтересами нашими - то ж все одно можна подякувати))))
тютелька в тютельку !! ))))
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29.01.2023 17:23 Відповісти
Так Ізраїль там і не починав. "Их там нет". Кацапи підбили іран на авантюру і тихенько відповзли. А почав отримувати іпан. Так завжди буває і буде, хто з цим цапом дружить.
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29.01.2023 17:01 Відповісти
побольше б таких "пошкоджень дахив"
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29.01.2023 16:55 Відповісти
Тел хай, братья
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29.01.2023 17:00 Відповісти
Нема чого брати в лапки українські слова бл і писати їх нікчемним нєдоязиком. Туди на сру сайти і там цим бурятським белькотінням займайся.
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29.01.2023 17:00 Відповісти
не виставляй себе вишиватним невігласом
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29.01.2023 17:22 Відповісти
Вишиватним??? Ви кацапська хупца навіть нічого оригінального не можете вигадати. Нема чого паклюжити українську мову. Досить вже вашого малороського гімна. Терпіти це вже ніхто не буде .
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30.01.2023 06:31 Відповісти
тепер аятолла вкусить себе за сраку.
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29.01.2023 16:55 Відповісти
Вот, Израиль никогда не признаёт ударов. Зато у нас анонсируют заранее и самое смешное, персонажи, которые к этому не имеют вообще никакого отношения. Учимся и делаем выводы, в том числе и по ударным беспилотникам
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29.01.2023 16:57 Відповісти
У них там ''д'єрмаків' немає.
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29.01.2023 17:28 Відповісти
у нас тут своих мудаков хватает
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29.01.2023 17:52 Відповісти
Освіжи пам'ять! Хіба ЗСУ брали на себе удар по Кримському мосту, аеродромах у Енгельсі та Дягилеві?
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29.01.2023 20:01 Відповісти
когда будут подобные удары по кацапии....
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29.01.2023 16:59 Відповісти
Ну , коли буданов цілком "таємно" розкаже черговій муслєсучці коли, як , яким чином і якою кількістю, а гогашпілівілі це підтвердить.
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29.01.2023 17:03 Відповісти
Вже були. Забув?
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29.01.2023 20:02 Відповісти
Вони вдарили превентивно, бо аятолли останнім часом притихли і пучскали димові завіси -ми не ми, крим не російський тощо. Готувались.
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29.01.2023 17:01 Відповісти
Ну Інсайдер то звісно дуже авторітетне джерело...
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29.01.2023 17:13 Відповісти
Ну уж поавторитетнее этих анонимных источников в СМИ. У инсайдера хотя бы спутниковые фото опубликованы и можно посмотреть что завод шахедов не пострадал.
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29.01.2023 17:21 Відповісти
" Jerusalim Post" вже перетворився на "анонимный істочнік"? Це по перше. А по друге, що то за знімки? Інсайдер сам "знімає" зі спутника?
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29.01.2023 17:36 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/7731 https://t.me/nevzorovtv/7731

Святкування враження 14 об'єктів в ірані. Танцюють всі !

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29.01.2023 17:13 Відповісти
Шалом алейхем...!! ))) а то ныли "не памагает нам Израиль...не памагает!))))
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29.01.2023 17:21 Відповісти
он помогает лично себе. Снимите розовые очки, вам не идет
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29.01.2023 20:40 Відповісти
пускай!!!
но задерживая (если не уничтожая совсем) поставки ракет и дронов на рашку, разве он не помогает и нам ? разве мы не мечтали чтобы заводы ирана были взорваны (ну или частично уничтожены)??? или мы тут думали только про выгоду Израиля???
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29.01.2023 21:20 Відповісти
он помогает себе. На нас он плевать хотел. Нам просто повезло что интересы ситуативно совпали. Помощь - это нечто другое.
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29.01.2023 23:25 Відповісти
думаю разрушая заводы и склады с готовыми ракетами, которых так ждет раша он помогает себе.. но вольно или невольно это действо (которое вы боитесь назвать помощью))) идет на пользу и нам
нам действительно повезло и действительно это случилось ситуативно...
но думаю все же помощь - это не только дать денег или оружие, это и нанести вред поставщику оружия твоему врагу... (а уж совпадение или тенденция - это вторично)
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29.01.2023 23:40 Відповісти
помощь - это если бы они не были выгодообладателями. Если бы иран не представлял для них угрозы, хрен бы вы дождались "помощи" от евреев
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30.01.2023 01:06 Відповісти
от того что это выгодно Израилю радости от этого у наших людей не меньше (ибо ракеты должны были лететь в том числе и на нас)...как назвать это действо - помощью или не помощью...по фиг...
дискуссия не стоит выеденного яйца (по 17 грн)))))
все равно я остаюсь при своем мнении а вы при своем...
и я благодарен Израилю за бомбардировки ирана... этим он помогает мне верить что до раши ракеты если и дойдут то не сейчас...
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30.01.2023 10:28 Відповісти
не люблю, когда манипулируют словом помощь
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30.01.2023 13:05 Відповісти
не могу понять когда в слово "помощь" вкладывают только что то одно....
скажите, вы будете благодарны кому-либо если он подвез вас (хоть вы и не просили), хотя ехал по-пути и ему было все равно везет он вас или нет...ему просто надо было туда ехать...
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30.01.2023 13:27 Відповісти
Щось я не бачу багатотисячних "благодарнастєй" від хупци за збиті сотні дронів які могли полетіти на ісраєль , якби їх не продали кацапам і не збили наші воїни. То це виходить що ісраільтяни ще й козломордих повинні "благадартить" за те що вони купили ті дрони і запускаються їх по Україні?
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30.01.2023 06:22 Відповісти
то ви вже запитуйте в ізраильтян... я до чого??? )))
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30.01.2023 10:31 Відповісти
Буданов, додик ты недоразвитый кокса перенюхааший с Гомиашвили. Смотри **** вот так должна работать разведка, а не видосики дебильные снимать...
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29.01.2023 17:32 Відповісти
Зачем хаменеи в драку полез. Жил бы себе тихохонько в семнадцатом веке, наслаждался бы персидским заливом, наложниц ператрахувал. Нет надо наскребсти лишнего на свой хребет. Совсем непонятно. Видимо покой не по караману.
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29.01.2023 18:18 Відповісти
Чекаємо фото і відео підтверджень в телеграмі гєращенка і фахових коментарів експерта арєстовічя на каналі фєйгін-ліфе.
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29.01.2023 18:21 Відповісти
Ирану давно пора навалять пилюлей...Дружбаны-террорюги из ********* уже выгребают по полной и то ли еще будет.Пора и этих неадекватов накуканить..Израиль этим вопросом как раз и занимается,там все под контролем.А в случае реальной "драки",там еще и Саудиты с Америкой добавят с особым удовольствием..
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29.01.2023 19:01 Відповісти
Мочи людоедов.
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29.01.2023 19:13 Відповісти
Давайте повторим это ещё пару раз !
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29.01.2023 20:32 Відповісти
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29.01.2023 21:03 Відповісти
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29.01.2023 21:47 Відповісти
Ну, якщо шкоди було мало, то моссад може і повторити- на біс.
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29.01.2023 21:49 Відповісти
Без пруфів це як слова росіян про 600 загиблих солдат ЗСУ коли в реальності росіяни навіть не попали по гуртожитках.

Не треба передчасно радіти. Заводи Ірану підземні на великій глибині і знищення муляжу на поверхні це ні про що. Треба чекати більше пруфів та надіятись на регулярні повторення інакше це просто імітація.
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29.01.2023 22:12 Відповісти
Спеціаліст по підземним заводам?
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29.01.2023 22:24 Відповісти
А ти що не можеш вже відкриту інформацію знайти і подумати головою? Чи від німецьких сосісок вже мозк заплив?
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30.01.2023 06:24 Відповісти
Пішов нах
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30.01.2023 10:06 Відповісти
З'їж сасіску падло недороблене.
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30.01.2023 16:32 Відповісти
От до чего свинособаки путинячьи доведут.
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30.01.2023 06:43 Відповісти
 
 