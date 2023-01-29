Атака на збройовий завод в Ірані мала "величезний успіх", - The Jerusalem Post

Нічна атака безпілотників в іранському місті Ісфахан мала "величезний успіх", попри заяви Ірану про протилежне.

Про це пише ізраїльська газета The Jerusalem Post, посилаючись на дані західних розвідувальних та іноземних джерел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За даними видання, на місці удару в Ісфахані сталося чотири вибухи на об'єкті, що розробляє сучасну зброю, і збитки нібито виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про який заявляє Іран.

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Журналісти наголосили, що Ізраїль не визнає своєї причетності до ударів, але більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують Моссаду настільки ж успішні атаки: на іранський ядерний об'єкт у Натанзі у липні 2020 року, на інший ядерний об'єкт у Натанзі у квітні 2021 року, ще один ядерний об'єкт у Караджі у червні 2021 року та знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.

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Крім Моссаду, зазначають журналісти, у світі є ще кілька організацій, які мають передові та точкові ударні можливості, продемонстровані під час операції.

У матеріалі зазначають, що нинішня реакція Ірану збігається з реакцією на аналогічні інциденти раніше. У кожному з випадків Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, і визнавав ступінь збитків лише тоді, коли супутникові фотографії чи інші докази потрапляли у публічну сферу.

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