Атака на збройовий завод в Ірані мала "величезний успіх", - The Jerusalem Post
Нічна атака безпілотників в іранському місті Ісфахан мала "величезний успіх", попри заяви Ірану про протилежне.
Про це пише ізраїльська газета The Jerusalem Post, посилаючись на дані західних розвідувальних та іноземних джерел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За даними видання, на місці удару в Ісфахані сталося чотири вибухи на об'єкті, що розробляє сучасну зброю, і збитки нібито виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про який заявляє Іран.
Журналісти наголосили, що Ізраїль не визнає своєї причетності до ударів, але більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують Моссаду настільки ж успішні атаки: на іранський ядерний об'єкт у Натанзі у липні 2020 року, на інший ядерний об'єкт у Натанзі у квітні 2021 року, ще один ядерний об'єкт у Караджі у червні 2021 року та знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.
Крім Моссаду, зазначають журналісти, у світі є ще кілька організацій, які мають передові та точкові ударні можливості, продемонстровані під час операції.
У матеріалі зазначають, що нинішня реакція Ірану збігається з реакцією на аналогічні інциденти раніше. У кожному з випадків Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, і визнавав ступінь збитків лише тоді, коли супутникові фотографії чи інші докази потрапляли у публічну сферу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тютелька в тютельку !! ))))
Святкування враження 14 об'єктів в ірані. Танцюють всі !
но задерживая (если не уничтожая совсем) поставки ракет и дронов на рашку, разве он не помогает и нам ? разве мы не мечтали чтобы заводы ирана были взорваны (ну или частично уничтожены)??? или мы тут думали только про выгоду Израиля???
нам действительно повезло и действительно это случилось ситуативно...
но думаю все же помощь - это не только дать денег или оружие, это и нанести вред поставщику оружия твоему врагу... (а уж совпадение или тенденция - это вторично)
дискуссия не стоит выеденного яйца (по 17 грн)))))
все равно я остаюсь при своем мнении а вы при своем...
и я благодарен Израилю за бомбардировки ирана... этим он помогает мне верить что до раши ракеты если и дойдут то не сейчас...
скажите, вы будете благодарны кому-либо если он подвез вас (хоть вы и не просили), хотя ехал по-пути и ему было все равно везет он вас или нет...ему просто надо было туда ехать...
Не треба передчасно радіти. Заводи Ірану підземні на великій глибині і знищення муляжу на поверхні це ні про що. Треба чекати більше пруфів та надіятись на регулярні повторення інакше це просто імітація.