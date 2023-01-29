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Розблокування морських портів дасть Україні понад $20 мільярдів та допоможе відновити виробництво, - Петренко

порт,чорноморськ

Розблокування морських портів для експорту всіх видів продукції дасть Україні понад $20 мільярдів надходжень та допоможе зберегти від втрати наші позиції на світовому ринку. Це, у свою чергу, дасть поштовх до відновлення виробництва та запуску економіки.

Про це заявив політолог Ігор Петренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо по зерновій ініціативі, наскільки це важлива підтримка для нашого аграрного сектору. Але для нас важлива так само й інша продукція, яку ми можемо реалізовувати – наприклад, металургії та інших галузей. Україна від відновлення експорту зможе отримати $20 мільярдів, це значна сума. Але ми повинні розуміти, що це допоможе відновити ланцюжки від виробника, від покупця, від постачальника. Тому, якщо рахувати в ширшому контексті, то це буде навіть більша сума", - підкреслив Петренко.

Він пояснив: блокада портів призвела не тільки до втрати доходів, але й до розриву звичних логістичних ланцюжків. Це, у свою чергу, призвело до втрати частини клієнтів, які почали шукати нових постачальників та ринки збуту.

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"Коли клієнти вкладаються у нову інфраструктуру, повернення до старої інфраструктури, скоріше за все, може бути навіть нерентабельним. І в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення! Адже нам доведеться наново налагоджувати співпрацю, залучати нові інвестиції. А альтернативи, будемо відверто казати, по багатьох моментах може не бути. Саме тому дуже важливо зберегти ці ланцюжки", - наголосив Петренко.

Раніше перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі. Це дасть змогу підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни.

У свою чергу президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво.

Автор: 

металургія (1214) порт (2039) виробництво (1619) економіка (928) експорт (4466)


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Топ коментарі
+9
Каким образом он предлагает разблокировать морские порты? Ета гнида намекает что нужно пойти на сделку и компромисы с ******?
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29.01.2023 17:10
+7
Найкращий розблокуватор - середні і далекі ракети всіх типів та літаки та БПЛА і водні дрони. русня має бути на наших терріторіях і в морі знищена тотально, тоді буде навігація, судноплавство і торгівля.
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29.01.2023 17:03
+6
Модернезуйте Нептун, щоб летів на 1000км, та в'їбіть все що кацапське блокує морські порти, в чому проблема?
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29.01.2023 17:01
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Модернезуйте Нептун, щоб летів на 1000км, та в'їбіть все що кацапське блокує морські порти, в чому проблема?
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29.01.2023 17:01 Відповісти
ждем подводную лодку из германии
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29.01.2023 17:03 Відповісти
з уже вбудованими в неe нептунами, гарпунами і т.д. І щоб сама плавала та стріляла.
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29.01.2023 17:06 Відповісти
Від того експорту тільки відшкодування ПДВ росте. Відсутність експорту в 2022 році зберегла 250 млрд. грн в бюджеті. Раніше ці 250 млрд. грн віддавали олігархам як відшкодування ПДВ за експорт.
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30.01.2023 00:26 Відповісти
Бізнес на крові? *уйло за розблокування портів буде ''преференції'' вимагати!
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29.01.2023 17:01 Відповісти
типовий політОлух
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29.01.2023 17:01 Відповісти
Та прям Украине
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29.01.2023 17:02 Відповісти
Найкращий розблокуватор - середні і далекі ракети всіх типів та літаки та БПЛА і водні дрони. русня має бути на наших терріторіях і в морі знищена тотально, тоді буде навігація, судноплавство і торгівля.
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29.01.2023 17:03 Відповісти
Каким образом он предлагает разблокировать морские порты? Ета гнида намекает что нужно пойти на сделку и компромисы с ******?
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29.01.2023 17:10 Відповісти
в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення!
Только за такие слова ету гниду нужно повесить за обе ноги к двум берьйозам. Потому что ничего уже не может быть хуже чем росийская окупация. К тому же именно росийская окупация является прямым следствием блокировки наших портов.
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29.01.2023 17:16 Відповісти
може бути навіть нерентабельним. І в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення! Джерело:

Это он про деньги, как бы ...хотя конечно деньги деньгами, но страдания украинцев их не измерить, когда люди гибнут..
Вообщем, чувак неправильно выразился.
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29.01.2023 17:25 Відповісти
Порты приватизировали, может он имеет ввиду что новые собственники частные имеют теперь интерес чтобы разблокировать и ввести в работу свою собственность, может у них есть связи в РФ, и они договорятся теперь о разблокировке
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29.01.2023 17:21 Відповісти
Отправим политологов разблокировать порты. Они смогут. Наверное.
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29.01.2023 17:11 Відповісти
Гадала, чи згадає він про металолом і опаньки" Але для нас важлива так само й інша продукція, яку ми можемо реалізовувати - наприклад, металургії "Джерело:
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29.01.2023 17:12 Відповісти
Конфіскація та націоналізація майна озу,яка грабує Україну 30років,дасть нам у десятки разів більше,та можливість приєднання до цивілізації.
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29.01.2023 17:18 Відповісти
Балачки та висновки в даному разі-це ні про шо..
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29.01.2023 17:23 Відповісти
Петренко замовчує дрібниці- треба відмовитись тільки від Криму.
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29.01.2023 17:31 Відповісти
То скільки з тих 20 мільярдів планується вкрасти?? 40 %як до війни?
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29.01.2023 17:58 Відповісти
Что он несёт? какие 20 млрд. долл? Металла на экспорт уже нет, руду Китай начал покупать в других местах, импорт идет через Польшу и Румынию. Только зерно старого урожая остается. Новое зерно на каких полях выращивать? На заминированных или полных осколков? На следующий год хоть бы самой Украине хватило урожая... Чушь какая-то от Петренко...
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29.01.2023 19:00 Відповісти
Чергова цапська консерва
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29.01.2023 19:26 Відповісти
Не красти сотнями мільйонів, а вкладати їх в економику те ж допомогло б - нє?
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29.01.2023 20:34 Відповісти
 
 