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Зеленський поговорив з новообраним президентом Чехії Павелом та запросив його в Україну

павел,петр

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії.

Про це Зеленський написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України", - повідомив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Чехія (1611) Павел Петр (152)


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29.01.2023 17:45 Відповісти
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29.01.2023 17:55 Відповісти
шедеврально!
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29.01.2023 18:04 Відповісти
Який позитивний чолов'яга !
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29.01.2023 20:01 Відповісти
я розумію, що то є традиція запрошувати новообраних президентів інших країн "у гості до України", але, на мою думку, ЗЕлена мавпа використовує ландшафт воєнної і понівеченої України наче якийсь антураж для ниття і випрошування грошей.
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29.01.2023 20:59 Відповісти
Приятно удивлен, как он хорошо разбирается в ситуации. В том числе с Навальным и мобилизованными русскими так называемыми, которые бегут в Европу просто так, не предоставив доказательств своей прошлой или будущей полезности для нашей победы.
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29.01.2023 21:09 Відповісти
А клоун не гундосив : пачіму не в НАТО?
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30.01.2023 00:07 Відповісти
 
 