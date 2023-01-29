Зеленський поговорив з новообраним президентом Чехії Павелом та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії.

Про це Зеленський написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України", - повідомив Зеленський.

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