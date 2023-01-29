Зеленський поговорив з новообраним президентом Чехії Павелом та запросив його в Україну
Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії.
Про це Зеленський написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України", - повідомив Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Voc Vox
показати весь коментар29.01.2023 17:45 Відповісти Мені подобається 9
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.01.2023 17:55 Відповісти Мені подобається 1
MrStepanovM
показати весь коментар29.01.2023 18:04 Відповісти Мені подобається 2
✘
Colt
показати весь коментар29.01.2023 20:01 Відповісти Мені подобається 0
Andrew Lee
показати весь коментар29.01.2023 20:59 Відповісти Мені подобається 0
Vladko #550590
показати весь коментар29.01.2023 21:09 Відповісти Мені подобається 0
Остап #553684
показати весь коментар30.01.2023 00:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль