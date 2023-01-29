Країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, бо побоюються, що Росія може виграти затяжну війну, - WSJ

На Заході побоюються, що війна затягнеться, а Кремль може отримати перевагу у тривалій боротьбі на виснаження.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що спочатку західні уряди сподівалися: що довше триватимуть бої, то більша імовірність перемоги України.

Але зараз офіційні особи в деяких столицях побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати своїх людей на фронт, може отримати перевагу у тривалій війні на виснаження.

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Тому на Заході вирішили дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти нам змінити динаміку війни.

Видання відзначає, що армія РФ зазнала значних втрати. Їй вже не вистачає високоточних ракет.

Західні санкції тим часом лише починають діяти. Очікується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал залишиться обмеженим ще кілька наступних років.

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Однак нема жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію.

Нова зброя має допомогти Україні відбити будь-який російський наступ та забезпечити Київ для просування вглиб захопленої Росією території.

Крім того, громадська думка в Європі та США поки що залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні. Але Путін сподівається, що така підтримка не триватиме через роки війни та після зміни влади у США та інших країнах.

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Також деякі офіційні особи на Заході занепокоєні, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки України - досягнення швидшого припинення війни.