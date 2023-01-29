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Новини Війна
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Країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, бо побоюються, що Росія може виграти затяжну війну, - WSJ

війна

На Заході побоюються, що війна затягнеться, а Кремль може отримати перевагу у тривалій боротьбі на виснаження.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що спочатку західні уряди сподівалися: що довше триватимуть бої, то більша імовірність перемоги України.

Але зараз офіційні особи в деяких столицях побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати своїх людей на фронт, може отримати перевагу у тривалій війні на виснаження.

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Тому на Заході вирішили дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти нам змінити динаміку війни.

Видання відзначає, що армія РФ зазнала значних втрати. Їй вже не вистачає високоточних ракет.

Західні санкції тим часом лише починають діяти. Очікується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал залишиться обмеженим ще кілька наступних років.

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Однак нема жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію.

Нова зброя має допомогти Україні відбити будь-який російський наступ та забезпечити Київ для просування вглиб захопленої Росією території.

Крім того, громадська думка в Європі та США поки що залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні. Але Путін сподівається, що така підтримка не триватиме через роки війни та після зміни влади у США та інших країнах.

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Також деякі офіційні особи на Заході занепокоєні, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки України - досягнення швидшого припинення війни.

Автор: 

зброя (7460) допомога (8340)


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Топ коментарі
+12
Давайте напрягайтесь, б'ємся і за вашу свободу..
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29.01.2023 17:54
+9
Не тільки країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, а й наші волонтери активізували допомогу українській армії, в найрізноманітніших сферах, як от: https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:57
+9
Ех, як би ці побоювання та хоч на півроку раніше....
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29.01.2023 18:03
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Давайте напрягайтесь, б'ємся і за вашу свободу..
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29.01.2023 17:54 Відповісти
Не тільки країни Заходу різко збільшили допомогу Україні, а й наші волонтери активізували допомогу українській армії, в найрізноманітніших сферах, як от: https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:57 Відповісти
Квартал 95 - тоже помогает

Пограничники утверждают что шуты артисты могут выезжать, если пожертвуют на помощь ЗСУ.

Правда в законе (в постановлении КМУ) нет исключения для артистов, в отличии от спортсменов.

Раз закона нет, то нет минимальных сум пожертвования, и даже 1 грн - это пожертвование и помощь - просто скромные артисты.
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29.01.2023 18:33 Відповісти
Зелені теж активізувалися -крадуть ще більше, напевне ''щось'' відчувають!
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29.01.2023 18:01 Відповісти
Нічого вони не відчувають, красти для них-перманентний стан.
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29.01.2023 18:16 Відповісти
Ех, як би ці побоювання та хоч на півроку раніше....
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29.01.2023 18:03 Відповісти
"Нема жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію."

Оце ключове. Найголовніше. Для тих, хто у лютому 22-го віщав про "ацькі санкції".
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29.01.2023 18:05 Відповісти
Вони шо думали що перемоловши їхню техніку маньяк зупиниться,ні він посадить купу мобіків на т34 бо маньяку вже свалу нема, є купа людського ресурсу з автоматами і поки той ресурс є куйло не зупиниться.то шо вони зараз дають мало бути півроку тому,тоді б Україна вийшла на кордони 23 лютого,а з весни зачистила б Донбас,а тепер втрачено дуже багато часу,а ті партнери вбухали купу грошей і далі тиснуть ракети і ударні дрони і літаки,що зараз вкрай потрібно.
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29.01.2023 18:14 Відповісти
А особисто Ви дали б ************ зброю, с купою секретних технологій, державі, де в корупції бере участь цілий міністр оборони! Окрім того, людина, яка фактично керує державою, мала (або має - достеменно невідомо) спільний бізнес з росіянами та займається рейдерством?
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29.01.2023 18:26 Відповісти
Якось однобоко висвітлюється ситуація. А те, що радянська зброя на Заході закінчується-то нічого?
Совєти/рашка мілітаризувалися 100 років, а на експорт йшло не більше 5% зброї.
До того ж питання *********** у радянських калібрах. "Закордонні підприємства Укроборонпрому" Чехії, Польщі та Болгарії просто не тянуть таких обсягів, а збільшувати виробництво немає сенсу-пріоритет калібрам НАТО.
Допомогу ж надають так швидко, що ця війна буде не коротшою за Світові, та й втрати подібні. Бо навіть за цей рік рашистів здохло как в усіх війнах советов за період 1945÷1991. Та й у нас ситуація подібна. Це вже далеко не локальний конфлікт.
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29.01.2023 18:28 Відповісти
Політичні вектори демократичних країн залежить від чергових виборів, змін впливів політичних партій що приходять до влади, тощо.
Диктатури зацементовні на роки. Рішення в таких країнах приймаються одноосібно і виконуються оперативно швидко, особливо під час воєн.
Поки демократи соплі жують - диктатори діють.
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29.01.2023 18:30 Відповісти
Может совпадение

Но в США демократия, меняются демократы и республиканцы.

Но именно при демократах - чтото происходит: вторжене в Грузию, отдайте Крым, война в Украине.
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29.01.2023 18:37 Відповісти
При афродемократах
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30.01.2023 13:24 Відповісти
Це дуже "мудра" та "далекоглядна" політика. Спочатку довго взагалі нічого серйозного не давали, а потім по чайній ложці на годину. Їм казали "дайте більше, бо буде гірше", але їм же ж, тіпа, видніше. І, що характерно, величезна кількість місцевих тугодумів і досі вважає, що вони діють правильно. Що у них стратегічне планування є на найвищому рівні.
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29.01.2023 19:00 Відповісти
вони лише через рік почали замислюватись над тим, щоб хоч якось розкачати свої ВПК. Вони за рік НУЛЬ танків зробили. Не говорячи вже про інші види озброєнь, в тому числі дронів камікадзе і інших безпілотників. Рік нух*я не робили і тепер бачать, що монстр готовий і 10, і 20, і 30% ВВП вкидувати на армію заради перемоги, а в них 0.7%-1.2% витрати і то все на ЗП, ніякої техніки нової, тільки зараз США вирішила за 2 роки в 6 разів підвищити вироблення арт снарядів, але от біда, навіть через 2 роки це буде в декілька разів менше, ніж виробляє раіся. А вони буде збільшувати виробництво. Чуваки просто не можуть перестати нажиратися задля нормального існування в майбутньому. Не можуть стати собі на горло і хоча б 5% ВВП витратити на армію.
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29.01.2023 20:48 Відповісти
Справа в тому, що в радянських розрахунках для знищення танка в полі потрібно 600 152мм снарядів САУ
Для західних 155мм САУ потрібно 6 снарядів на танк
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29.01.2023 22:22 Відповісти
Кожен ка#апський окупант має здохнути на українській землі!
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29.01.2023 20:45 Відповісти
Допомога Західу не переважить роль Єрмака та Зеленського!
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30.01.2023 08:01 Відповісти
 
 