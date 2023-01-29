Від теракту в Оленівці минуло півроку. Ми не отримали очікуваної міжнародної реакції, - Лубінець

Через пів року з дня російського теракту в колонії в окупованій Оленівці, унаслідок якого загинули українські військові, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти, але продовжить розслідувати вбивство.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, про причетність до злочину Росії свідчать висновки фахівців, що вибух відбувся всередині, та заява генпрокурора: причина теракту або спосіб вбивства - термобарична зброя.

"Натомість, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти - немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо", - заявив Лубінець.

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За його словами, Червоний Хрест не відреагував належним чином, а позиція ООН "лишається незрозумілою". Спочатку генсек Антоніу Гутерріш організував окрему місію в Оленівку, а вже через п’ять місяців її розформували без жодної критики на адресу РФ. Для зустрічей з українською стороною, за словами Лубінця, не доклали зусиль, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту, а російська за цей час не надала доступу ні представникам місії, ні Києву, "фактично зірвавши розслідування".

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"П’ять місяців - це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути[…] Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу", - наголосив омбудсмен.