Від теракту в Оленівці минуло півроку. Ми не отримали очікуваної міжнародної реакції, - Лубінець
Через пів року з дня російського теракту в колонії в окупованій Оленівці, унаслідок якого загинули українські військові, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти, але продовжить розслідувати вбивство.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, про причетність до злочину Росії свідчать висновки фахівців, що вибух відбувся всередині, та заява генпрокурора: причина теракту або спосіб вбивства - термобарична зброя.
"Натомість, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти - немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо", - заявив Лубінець.
За його словами, Червоний Хрест не відреагував належним чином, а позиція ООН "лишається незрозумілою". Спочатку генсек Антоніу Гутерріш організував окрему місію в Оленівку, а вже через п’ять місяців її розформували без жодної критики на адресу РФ. Для зустрічей з українською стороною, за словами Лубінця, не доклали зусиль, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту, а російська за цей час не надала доступу ні представникам місії, ні Києву, "фактично зірвавши розслідування".
"П’ять місяців - це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути[…] Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу", - наголосив омбудсмен.
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Час це питання винести на трибуну ООН!!
Воєнний злочин!!
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3587198-u-rosijskomu-poloni-perebuvaut-ponad-2-tisaci-zahisnikiv-mariupola-stab-azova.html
А станом на сьогодні звільнили лише 108 людей. Прогрес, м'яко кажучи, не дуже.
самі здали в полон бійців,
набрехавши про гарантії оон та чх..
і те, що могло стати славою України на тисячі років,
спаплюжено, перетворено на ганьбу, зраду та ту ж, таки, смерть,
але уже не з честю в бою, а в муках та неволі, в лапах ката, що торжествує
Zaporizza Nuclear Power Plant.
Why should Ruzzia do that ?
Azow was sacrificed in Mariupol by Ukraine,
to get rid of neo-nazi problems with
donating countries.
Ukraine Secret Service managed to blow up
the Crimea bridge.
Why would Ukrainian Secret Service not being
able to blow up some prison on enemy occupied territory,
possibly with help of other Secret Services like MossI-6 or CIA ?