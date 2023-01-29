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Новини Війна
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Від теракту в Оленівці минуло півроку. Ми не отримали очікуваної міжнародної реакції, - Лубінець

оленівка

Через пів року з дня російського теракту в колонії в окупованій Оленівці, унаслідок якого загинули українські військові, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти, але продовжить розслідувати вбивство.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, про причетність до злочину Росії свідчать висновки фахівців, що вибух відбувся всередині, та заява генпрокурора: причина теракту або спосіб вбивства - термобарична зброя.

"Натомість, Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти - немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо", - заявив Лубінець.

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За його словами, Червоний Хрест не відреагував належним чином, а позиція ООН "лишається незрозумілою". Спочатку генсек Антоніу Гутерріш організував окрему місію в Оленівку, а вже через п’ять місяців її розформували без жодної критики на адресу РФ. Для зустрічей з українською стороною, за словами Лубінця, не доклали зусиль, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту, а російська за цей час не надала доступу ні представникам місії, ні Києву, "фактично зірвавши розслідування".

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"П’ять місяців - це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути[…] Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу", - наголосив омбудсмен.

Автор: 

теракт (1015) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+3
кацапи не допускають нікого,яку реакцію спільноти чекає цей віслюкоподібний, ЧХ чи ООН штурмом візьмуть Оленівку?
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29.01.2023 18:05
+3
ви якісь смішні реакції не буде всі міжнародні організації давно на підсосі у кацапні треба шукати причетних і знищувати беріть приклад з Ізраїлю
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29.01.2023 18:09
+3
Катувати та нищити полонених це так по руські.
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
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29.01.2023 18:12
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Тому що оті всі "міжнародні кантори'' можуть тільки повітря струшувати. А знаючи що мордор "забила'' на всі міжнародні домовленності то даже і пробують щось робити щоб не псувати своє і так хитке становище
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29.01.2023 18:05 Відповісти
кацапи не допускають нікого,яку реакцію спільноти чекає цей віслюкоподібний, ЧХ чи ООН штурмом візьмуть Оленівку?
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29.01.2023 18:05 Відповісти
Мабуть, цим єрмак мав би щоденно разом із ОПУ та МЗС опікуватися, щоб допомагати президенту Зеленському у повсякденних справах не «замилити» Оленівське убивство Азовців!!
Час це питання винести на трибуну ООН!!
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29.01.2023 18:08 Відповісти
ви якісь смішні реакції не буде всі міжнародні організації давно на підсосі у кацапні треба шукати причетних і знищувати беріть приклад з Ізраїлю
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29.01.2023 18:09 Відповісти
За дивну стрільбу по авто Шифера на трибуні ООН Зеля глаголив, а убивство в Оленівці, це факт тероризму московитів в Україні!!
Воєнний злочин!!
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29.01.2023 18:10 Відповісти
Катувати та нищити полонених це так по руські.
50 тис. поляків, знищених у Катині у 1940-41 це підтвердять.
Не дадуть збрехати і 1,5 млн. німців, з яких після полону вижило і повернулося на Батьківщину менше 2%.
Це ілюстрація до Другої Світової.
Тому ми маємо розуміти, що ветерани цієї війни кажуть правду, називаючи ворогів-підорасами.
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29.01.2023 18:12 Відповісти
Як зазаначено тут (станом на 06.10.2022), ше в полоні залишається понад 2000 азовців:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3587198-u-rosijskomu-poloni-perebuvaut-ponad-2-tisaci-zahisnikiv-mariupola-stab-azova.html

А станом на сьогодні звільнили лише 108 людей. Прогрес, м'яко кажучи, не дуже.
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29.01.2023 18:19 Відповісти
ООН, МОК и Красный крест в существующем формате себя изжили ...
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29.01.2023 19:13 Відповісти
Да им там по фиг. Это же не их калечат и убивают.
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29.01.2023 19:17 Відповісти
То працюйте!!! А то, блін, сидите тільки яйця резніковські чухаєте
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29.01.2023 19:27 Відповісти
марно чекати ерекції
самі здали в полон бійців,
набрехавши про гарантії оон та чх..
і те, що могло стати славою України на тисячі років,
спаплюжено, перетворено на ганьбу, зраду та ту ж, таки, смерть,
але уже не з честю в бою, а в муках та неволі, в лапах ката, що торжествує
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29.01.2023 19:32 Відповісти
ООН, МОК и Червоний хрест давно пора розганяти або хоч реформувати. Чиновників які там сидять хвилюють тільки вчасні внески, а від паРаші вони немаленькі.
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29.01.2023 19:54 Відповісти
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29.01.2023 20:32 Відповісти
Tja, Ukraine claims, Ruzzia would bombard
Zaporizza Nuclear Power Plant.

Why should Ruzzia do that ?

Azow was sacrificed in Mariupol by Ukraine,
to get rid of neo-nazi problems with
donating countries.

Ukraine Secret Service managed to blow up
the Crimea bridge.

Why would Ukrainian Secret Service not being
able to blow up some prison on enemy occupied territory,
possibly with help of other Secret Services like MossI-6 or CIA ?
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29.01.2023 23:24 Відповісти
 
 