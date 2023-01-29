Ситуація на фронті та інформація розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це голова держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На війні не буває вихідних, особливо коли мова йде про нашу свободу та вільну від окупантів Україну! Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні.

Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій.

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Обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!

Слава Україні!" - розповів Зеленський.