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Новини Війна
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Ситуація на фронті та інформація розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це голова держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На війні не буває вихідних, особливо коли мова йде про нашу свободу та вільну від окупантів Україну! Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні.

Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій.

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Обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!

Слава Україні!" - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23798)


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Топ коментарі
+18
А чому на ставці верховного гімнокомандуючого не розглядається дії ворога щодо пограбування ЗСУ на 4 млрд грн при купівлі харчування?
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29.01.2023 18:08
+13
Для говнокомандувача це не на часі
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29.01.2023 18:14
+6
Він це робить з 24 лютого минулого року,якщо вірити Арестовичу.
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29.01.2023 18:24
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А чому на ставці верховного гімнокомандуючого не розглядається дії ворога щодо пограбування ЗСУ на 4 млрд грн при купівлі харчування?
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29.01.2023 18:08 Відповісти
Для говнокомандувача це не на часі
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29.01.2023 18:14 Відповісти
Перше питання сьогодні це відставка Резнікова та Шмигаля за корупцію!
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30.01.2023 00:23 Відповісти
Бо воно в долі!
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29.01.2023 19:39 Відповісти
СТАВКА, и, жін.

1. іст. Старовинна російська назва похідного намету, який ставили для старшого воєначальника (полководця) в пункті, звідки він мав керувати військом під час бою
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29.01.2023 18:10 Відповісти
Що під Соледаром коїться дурнику? На твіттері є фото де орки-найманці вже у Благодатному. Судячи з DeepState на луганщіні теж втрачені позиції. Ти там як, будуш реагувати, чи генералів теж з НАТО виписувати, як і танки?
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29.01.2023 18:18 Відповісти
Добре що Зеленський почав особисто керувати обороною. Тепер можна бути спокійним...
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29.01.2023 18:21 Відповісти
Він це робить з 24 лютого минулого року,якщо вірити Арестовичу.
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29.01.2023 18:24 Відповісти
Ні дай Бог! З його репутацією бідоносьця!
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29.01.2023 19:28 Відповісти
Ви, шановний, при пам'яті??
Чи то така іронія?!
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29.01.2023 19:41 Відповісти
Ти ж забороняло вести розвідку, чмо зелене.
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29.01.2023 18:50 Відповісти
Якщо зєлєнскій керує то буде пабєда.Що добре це чмо вміє то це відосики гундосити.
Зграя левів під командуванням віслюка завжди програє зграї віслюків під командуванням лева. В нас 73 відсотки вибрали віслюка, та ще й напевно найтупішого з них.Тепер відхаркуємо кров'ю.
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29.01.2023 19:04 Відповісти
Буде не "пабєда", буде біда!..
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29.01.2023 19:42 Відповісти
А регент там?
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29.01.2023 19:06 Відповісти
- Доктор, вы слышали, он опять провёл Ставку!
- По окончанию каденции будьте готовы его разместить.
- Где разместить, доктор?
- Как где? Там же где у нас Наполеон, Ленин и Юлий Цезарь! В палату № 6.
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29.01.2023 19:28 Відповісти
Лучше не в палату, а в камеру! Вместе со всей кодлой!
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29.01.2023 19:45 Відповісти
Засідання СТАВКИ.... Значить, щось пішло не так! Щось вирішили "залишити" оркам.....
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29.01.2023 20:19 Відповісти
 
 