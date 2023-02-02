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Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Україні буде створено в Гаазі, - фон дер Ляєн

суд,мкс,гаага,кримінальний,міжнародний

В Гаазі буде створено міжнародний центр із розслідування злочинів РФ в Україні.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"РФ має відповісти в судах за свої огидні злочини. Прокурори з України та ЄС уже працюють разом. Ми збираємо докази. І перший крок, про який я рада оголосити, що Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Україні буде створено в Гаазі", - сказала Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За її словами, центр координуватиме збір доказів і буде включений до спільної слідчої групи, яку підтримує агентство Євроюст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сподівається на міжнародну підтримку у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії, - Костін

Автор: 

Гаага (315) Євросоюз (13388) фон дер Ляєн Урсула (765) воєнні злочини (1859)


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там де судили касабів за Боінг? ну-ну
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02.02.2023 16:40 Відповісти
Ну чого ти, боінг врахують в ході розгляду, бо там вже є доведені та встановлені судом окремі факти, так що хай рушає ця бюрократична система, а правові наслідки - ну що ж, зрозуміло, що роками
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02.02.2023 16:52 Відповісти
так вже ж врахували як нелю штепу...
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02.02.2023 17:22 Відповісти
та давайте уже рожайте быстрее! год уже расхаживают, "а воз и ныне там", как говаривал вражеский классик..... пока одуплятся, так и плешивый сдохнет... и счастья своего не увидит.....
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02.02.2023 16:40 Відповісти
А коли для злодіїв буде міжнародний суд бо свій їх небере
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02.02.2023 16:42 Відповісти
хаты надо готовить, подушечки взбить, освятить.. и хотелось бы охрану снова в белых касках..
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02.02.2023 16:48 Відповісти
 
 