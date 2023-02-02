Міноборони Білорусі повідомило про завершення спільного з РФ льотно-тактичного навчання

Міністерство оборони Білорусі оголосило про завершення спільного льотно-тактичного навчання із ЗС Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації завершено", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що навчання було спрямоване на забезпечення безпеки "Союзної держави" і мало "виключно оборонний характер".

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