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Міноборони Білорусі повідомило про завершення спільного з РФ льотно-тактичного навчання

кинжал,росія,літак

Міністерство оборони Білорусі оголосило про завершення спільного льотно-тактичного навчання із ЗС Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації завершено", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що навчання було спрямоване на забезпечення безпеки "Союзної держави" і мало "виключно оборонний характер".

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02.02.2023 16:55 Відповісти
 
 