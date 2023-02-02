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Новини Війна
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Поки не зафіксовано постачання Росії іранських балістичних ракет, - ГУР МО

путін,іран

Поки ГУР МО не зафіксувало фактів постачання Росії іранських балістичних ракет.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза таких постачань залишається, але поки що не зафіксовано застосування або постачання. Що стосується "шахедів", бачимо, літають. Контракти підписані, тому цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує отримати від Ірану балістичні ракети, проти яких ППО України безсила, - Повітряні сили

Автор: 

Іран (2026) розвідка (3858) ракети (4021) росія (65073)


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То ж частина ракет цілком може десь заблукати в часово-просторовій петлі, а потім повернутися додому..
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02.02.2023 16:57 Відповісти
Щось давно, пан Буданов, інтерв'ю не давав...
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02.02.2023 16:58 Відповісти
І яка цінність повідомлень від відомства, яке не бачило (чи не хотіло бачити) загрози вторгнення?
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02.02.2023 16:58 Відповісти
Сергей Климовский
"Москве не удаётся подтолкнуть Иран к войне с Азербайджаном" (24 мин.)
https://www.youtube.com/watch?v=kLIj-z4fc8U
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02.02.2023 17:01 Відповісти
Какой бы дебильной власть в Иране не была, прекрасно понимают, что после этого их попросту раздавят с четырех сторон. Турки, израильтяне, пакистанцы и саудиты. И да.... баллистических ракет от Ирана у орков не будет, от слова вообще. Иначе предыдущая ракетная атака им покажется детским лепетом. Ну и на десерт - от Северной Кореи на сегодняшний день ничего кроме пехотных мин и обмундирования они тоже не получили. Хотя слух, что готовится к отправке корейское мясо на убой, вроде пока актуален.
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02.02.2023 21:14 Відповісти
У кацапов же еще есть проблема с тем, чтобы операторы ракет внезапно не навели их на резиденцию ***** в проруби. Поэтому они за каждым ракетчиком ставят по 10 фсбшников, передают цели в конвертах и везде задержки создают из-за страха. Даже не факт, что смогут найти людей, которым смогут доверять. Притом ставить именно ФСБ, так как эта структура на данный момент полностью контролирует власть. Сами военные (и ГРУ) вполне не против замочить ***** в проруби и ФСБ, занять власть самим, сдав донбасс, крым, приднестровье, осетию, курилы, калининград, ичкерию, дагестан и прочий никому на россии не нужный хлам, провонявший как следует ватниками (и кадыровцами).
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02.02.2023 17:02 Відповісти
А ''шахеди'' це не безпілотники??? Там в кожному сидить кацапський бурят?!!!
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02.02.2023 17:09 Відповісти
Когда разведчик гогилашвили последний раз выходил на связь из Ирана ?
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02.02.2023 18:34 Відповісти
 
 