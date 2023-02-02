Поки не зафіксовано постачання Росії іранських балістичних ракет, - ГУР МО

Поки ГУР МО не зафіксувало фактів постачання Росії іранських балістичних ракет.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза таких постачань залишається, але поки що не зафіксовано застосування або постачання. Що стосується "шахедів", бачимо, літають. Контракти підписані, тому цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена", - зазначив він.

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