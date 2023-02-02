Путін пригрозив Заходу через постачання Leopard-2 Україні: Нам є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки це не закінчиться

Російський диктатор Володимир Путін обурений тим, що Захід погодив постачання танків Leopard-2 Україні

Про це він заявив сьогодні у Волгограді, інформує Цензор.НЕТ.

"Неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких хрести", - зазначив Путін, додавши нібито з Росією будуть воювати "руками бандерівців".

Путін також впевнений, що у Росії начебто "багато друзів".

"Ті, хто втягує країни ЄС, зокрема Німеччину у війну з Росією,... хто хоче отримати перемогу над Росією на полі бою, мабуть не розуміють, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не надсилаємо, але нам є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки це не закінчиться. Всі мають це розуміти", - пригрозив диктатор.

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