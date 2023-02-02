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Новини Війна
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Путін пригрозив Заходу через постачання Leopard-2 Україні: Нам є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки це не закінчиться

путін

Російський диктатор Володимир Путін обурений тим, що Захід погодив постачання танків Leopard-2 Україні

Про це він заявив сьогодні у Волгограді, інформує Цензор.НЕТ.

"Неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких хрести", - зазначив Путін, додавши нібито з Росією будуть воювати "руками бандерівців".

Путін також впевнений, що у Росії начебто "багато друзів".

"Ті, хто втягує країни ЄС, зокрема Німеччину у війну з Росією,... хто хоче отримати перемогу над Росією на полі бою, мабуть не розуміють, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не надсилаємо, але нам є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки це не закінчиться. Всі мають це розуміти", - пригрозив диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ризиковано, - Ердоган виступив проти надання Україні танків

Автор: 

Німеччина (7345) путін володимир (23787) росія (65073) танк (2064)


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Топ коментарі
+54
Где-то пукнуло и жиденько сернуло плешивое *****
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02.02.2023 17:04
+49
Ого як в кацапні ''пукани'' рвуться! А те що він воює руками ''бурятів'' та різних нацменшин, які даже і незнали де та Україна знаходиться то це нормально. Іранські безпілотники то це нормально?!! За крейсером , це туди... нах...!!!
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02.02.2023 17:06
+48
Конечно,бронетехникой всё не закончится,будет и самолёты и дальнобойные ракеты,будут и крутые дроны,не будет только ножек Буша,а потом и свинособак...
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02.02.2023 17:07
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Окурок намагається розчулити кацапню німецькими танками з хрестами.

Ще трохи і Окурок особисто поведе в атаку на т-34!
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02.02.2023 18:23 Відповісти
Вони вдарять по НАТО. Це питання часу. Це логіка таких щурів типу Кайзера Вільгельма, Гітлера чи *****
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02.02.2023 18:24 Відповісти
европа пытается оттянуть неизбежное. Они думают пропетлять. Но -нет, ничего не выйдет. Бо это кацапы.
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02.02.2023 18:58 Відповісти
Щелкун опять угрожает🤡
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02.02.2023 18:25 Відповісти
До речі, якби Захід запропонував рф хаймерси, Леопарди, байрактари - Окурок відмовився би?

Чи кацапам можна?
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02.02.2023 18:25 Відповісти
После этих слов ***** мы поняли, что чемоданчик переполнен.
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02.02.2023 18:25 Відповісти
Это он про саперные лопатки
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02.02.2023 18:41 Відповісти
"******* війна з Росією буде для них зовсім іншою" - теракти, скажені біженці, "жовті жилети", "ре́днеки Трампа".. - неповний набір терористичного меню недострани *****-обмилка
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02.02.2023 19:00 Відповісти
Так хрест же православна реліквія що тут такого .Лицарі в середньовіччі також хрести носили
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02.02.2023 19:35 Відповісти
А шо путя скажет по поводу символики Z и V.?
Эта символика была на танках Израиля в арабо-израинском конфликте в 1967г.
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02.02.2023 21:21 Відповісти
Ти ба,як ***** карьожить. Подохни,****,і весь світ здихне з величезним полегшннням.
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02.02.2023 19:58 Відповісти
Лавров то не зброя,то анекдот.
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02.02.2023 20:11 Відповісти
це ще не все що воно сказало

Путін вірить, що росіяни "з молоком матері" ввібрали в себе "спадщину переможців".

насправді ж росіяни відсмоктують трохи іншу субстанцію за молоко
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02.02.2023 20:27 Відповісти
этому ****** запад уже популярно объяснил что будет если он применит ЯО.даже пыли от говнорашки и естественно от него не останется.
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02.02.2023 21:22 Відповісти
Vai, vai
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02.02.2023 21:44 Відповісти
ЗДОХНІ ПОТВОРА
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03.02.2023 01:12 Відповісти
Звісно що не закінчиться, ще нам передадуть F16, ракети Патріот, далекобійні заряди до Хімарсів і друга армія стане першою пакетною. Ми повернемо свої окуповані території включно з Ставропільщиною, Брянщиною і Орлівщиною, а ********* знову перетвориться на московщину.
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03.02.2023 17:49 Відповісти
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