Україна передала ЄС список російських виробників ракет для включення до десятого пакета санкцій, - Кулеба
Україна передала європейським партнерам перелік російських компаній, залучених до виробництва ракет, для включення їх у десятий санкційний пакет ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У десятий пакет, на думку України, мають увійти перегляд цінової стелі на російську нафту, блокуючі санкції проти виробництва російських ракет і безпілотних літальних апаратів. Я надіслав листа моєму колезі Жозепу Боррелю з конкретними пропозиціями України і переліком російських компаній, залучених у виробництво російських ракет", - сказав Кулеба.
Він додав, що Україна, з одного боку, щиро вдячна партнерам за надання систем протиповітряної оборони, які дають змогу збивати ці ракети, "але так само потрібно максимально "придушити" можливість Росії їх виробляти. "Тому сподіваємось, що ці санкції увійдуть до десятого пакета", - наголосив очільник МЗС.
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Лучше съезди в Казахстан, открой горнодобывающую фирму, закупи пару тысяч тонн взрывчатки с детонаторами на легальной основе, и отправляй на россию заряженные фуры, которые легко можно подогнать прямо под военный цех, взвести детонаторы и разнести целый завод через минуту. Вот это санкция вступит в действие незамедлительно и ее никто не сможет обойти. Только не забывай, что казахские пограничники берут 2 тарифа за пропуск фуры с начинкой: по одному тарифу пропустят и тут же стуканут кацапам, чтобы и с них стрясти денег, а по другому, более высокому, пропустят и будут молчать. Так что не экономь на взятках.
А еще можно лазером прямо из космоса шандарахнуть. Фантазер ...
Санкции нужны. И санкции необходимо усиливать. Просто не нужно думать, что "санкциями" можно выиграть войну. В такой войне не может быть простых решений для победы.