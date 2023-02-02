Україна передала ЄС список російських виробників ракет для включення до десятого пакета санкцій, - Кулеба

Україна передала європейським партнерам перелік російських компаній, залучених до виробництва ракет, для включення їх у десятий санкційний пакет ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У десятий пакет, на думку України, мають увійти перегляд цінової стелі на російську нафту, блокуючі санкції проти виробництва російських ракет і безпілотних літальних апаратів. Я надіслав листа моєму колезі Жозепу Боррелю з конкретними пропозиціями України і переліком російських компаній, залучених у виробництво російських ракет", - сказав Кулеба.

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Він додав, що Україна, з одного боку, щиро вдячна партнерам за надання систем протиповітряної оборони, які дають змогу збивати ці ракети, "але так само потрібно максимально "придушити" можливість Росії їх виробляти. "Тому сподіваємось, що ці санкції увійдуть до десятого пакета", - наголосив очільник МЗС.