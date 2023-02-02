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Новини Санкції проти Росії
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Україна передала ЄС список російських виробників ракет для включення до десятого пакета санкцій, - Кулеба

ракета,х-101

Україна передала європейським партнерам перелік російських компаній, залучених до виробництва ракет, для включення їх у десятий санкційний пакет ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У десятий пакет, на думку України, мають увійти перегляд цінової стелі на російську нафту, блокуючі санкції проти виробництва російських ракет і безпілотних літальних апаратів. Я надіслав листа моєму колезі Жозепу Боррелю з конкретними пропозиціями України і переліком російських компаній, залучених у виробництво російських ракет", - сказав Кулеба.

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Він додав, що Україна, з одного боку, щиро вдячна партнерам за надання систем протиповітряної оборони, які дають змогу збивати ці ракети, "але так само потрібно максимально "придушити" можливість Росії їх виробляти. "Тому сподіваємось, що ці санкції увійдуть до десятого пакета", - наголосив очільник МЗС.

Автор: 

крилаті ракети (1071) росія (65073) санкції (11810) Євросоюз (13388) Кулеба Дмитро (3604)


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Мартышкин труд. От китайского рынка ни один производитель чипов и механики не откажется (хотя может и отказаться, если Украина заключит с ними миллиардный контракт на закупку, чего конечно не будет, у нас нет лишнего бабла). Значит, кацапы все что им надо купят в Китае и привезут к себе.

Лучше съезди в Казахстан, открой горнодобывающую фирму, закупи пару тысяч тонн взрывчатки с детонаторами на легальной основе, и отправляй на россию заряженные фуры, которые легко можно подогнать прямо под военный цех, взвести детонаторы и разнести целый завод через минуту. Вот это санкция вступит в действие незамедлительно и ее никто не сможет обойти. Только не забывай, что казахские пограничники берут 2 тарифа за пропуск фуры с начинкой: по одному тарифу пропустят и тут же стуканут кацапам, чтобы и с них стрясти денег, а по другому, более высокому, пропустят и будут молчать. Так что не экономь на взятках.
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02.02.2023 17:14 Відповісти
" ...легко можно подогнать прямо под военный цех ..."
А еще можно лазером прямо из космоса шандарахнуть. Фантазер ...

Санкции нужны. И санкции необходимо усиливать. Просто не нужно думать, что "санкциями" можно выиграть войну. В такой войне не может быть простых решений для победы.
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02.02.2023 17:26 Відповісти
сміх та й годі...ці виробники з 2014 повинні були бути під таким ковпаком, щоб навіть вторинні санкції лякали б їх постачальників
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02.02.2023 17:22 Відповісти
Московити завжди їздили до України як до себе додому. Але кремлівський шизоїдний недоімператор раптом вирішив заслати їх до України на танках та з іншою зброєю і почалася війна. В чому сенс цієї війни? Жоден московит не знає як відповісти на це питання.
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02.02.2023 17:38 Відповісти
 
 