Від військових РФ надійшло 7,6 тис. звернень щодо добровільної здачі в полон, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З моменту старту проєкту "Хочу жити" з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень громадян РФ та жителів окупованих територій щодо добровільної здачі в український полон.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт проєкту "Хочу жить" у січні відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з Росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігається у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ. Серед жителів України переважна більшість – це мешканці Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, здебільшого в проєкт "Хочу жити" звертаються військові ВС РФ та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація: "На гарячих лініях проєкту 24/7 задіяно 10 операторів. Щодня вони приймають 50-100 дзвінків та звернень в чат-бот проєкту, месенджери Telegram і WhatsApp, надають алгоритм добровільної здачі в полон та інформацію про гарантії безпеки для полонених".

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Утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проєкт "Хочу жити", відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Для отримання інформації російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким про те, як здатися в полон, слід звернутися на цілодобову телефонну лінію проєкту "Хочу жить" за номером +38 044 350 89 17 або коротким номером 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами:

+38 095 688 68 88

+38 093 688 68 88

+38 097 688 66 88

Для попередньої здачі в полон можна скористатися чат-ботом в Telegram.

Оскільки влада Росії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проєкту "Хочу жить", вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проєкту в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, і віднедавно на Viber каналі.