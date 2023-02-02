Білоруському добровольцю Лазарєву не відмовляли в оформленні документів на право проживання в Україні, - ДМС

Державна міграційна служба спростувала інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави в полку "Кастуся Каліновського".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання", - йдеться в повідомленні ДМС.

У службі зазначили, що іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

"Звертаємо увагу, що з метою уникнення можливих непорозумінь у подібних випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів ДМС щодо вчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території України", - додали у ДМС.

Доброволець Олексій Лазарєв у Twitter повідомив, що непорозуміння вирішилося і наразі він активно співпрацює з ДМС. Він подякував управлінню міграційної служби Львівщини за допомогу та консультацію.

"Але мій кейс не перший і не останній. Чи знаєте ви, що після звільнення із ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб залишити країну? І це стосується не лише білорусів, а й інших іноземців. (Які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину). Це сумно, бо ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидшої доставки зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, бо без тиску справа не зрушиться", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна відмовилася допомогти з легалізацією білоруському добровольцю Лазарєву та його дружині.

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