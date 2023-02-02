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Білоруському добровольцю Лазарєву не відмовляли в оформленні документів на право проживання в Україні, - ДМС

лазарєв

Державна міграційна служба спростувала інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави в полку "Кастуся Каліновського".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання", - йдеться в повідомленні ДМС.

У службі зазначили, що іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

"Звертаємо увагу, що з метою уникнення можливих непорозумінь у подібних випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів ДМС щодо вчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території України", - додали у ДМС.

Доброволець Олексій Лазарєв у Twitter повідомив, що непорозуміння вирішилося і наразі він активно співпрацює з ДМС. Він подякував управлінню міграційної служби Львівщини за допомогу та консультацію.

"Але мій кейс не перший і не останній. Чи знаєте ви, що після звільнення із ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб залишити країну? І це стосується не лише білорусів, а й інших іноземців. (Які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину). Це сумно, бо ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидшої доставки зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, бо без тиску справа не зрушиться", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна відмовилася допомогти з легалізацією білоруському добровольцю Лазарєву та його дружині.

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Автор: 

Білорусь (7927) громадянство (1073) добровольці (915) ДМС (63)


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Топ коментарі
+23
Добре, що хоча б розголос в Україні працює...
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02.02.2023 17:41
+18
Напомнило мне старый анекдот.
- Сусідка, коли мій глечик назад віддаси? Чи таки розбила?
- По-перше, я його в тебе не брала. По-друге, він сам розбився. А по-третє, я його вже давно повернула.
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02.02.2023 17:41
+17
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
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02.02.2023 17:43
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Яяя май гот мы вам ферим
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02.02.2023 17:39 Відповісти
Напомнило мне старый анекдот.
- Сусідка, коли мій глечик назад віддаси? Чи таки розбила?
- По-перше, я його в тебе не брала. По-друге, він сам розбився. А по-третє, я його вже давно повернула.
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02.02.2023 17:41 Відповісти
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02.02.2023 22:44 Відповісти
Добре, що хоча б розголос в Україні працює...
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02.02.2023 17:41 Відповісти
добре що підняли шум...
погано що шум почався з неправди...
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02.02.2023 17:42 Відповісти
Правда завжди десь посередині.....
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02.02.2023 17:43 Відповісти
правда завжди правда (посередені - то вже консенсус))))
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02.02.2023 17:46 Відповісти
И в чем шум начался с неправды? Он сразу написал, что обратился ПО ТЕЛЕФОНУ и ему отказали... Был бы это первый случай, тогда бы можно было говорить, что он раздул проблему на ровном месте, а так.... Все он сделал верно... В его распоряжении только СЕМЬ дней... ДМС может извинилось за ту чувырдлу, которая принимает решения по телефону??? Ему отказали в ПРИЕМЕ документов... Конечно после этого можно говорить, что он и не обращался) И проблема должна быть решена организационно, а не по каждому случаю нужен резонанс... А раз ту чувырдлу не выгнали с позором, значит и проблема осталась...
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02.02.2023 18:33 Відповісти
по телефону могут только проконсультировать... а документы надо подавать лично...
и только там могут отказать (с официальной причиной отказа в письменном виде (даже чисто отписка, все равно в письменном виде) что стало бы причиной для обращения в суд ( а уж потом к общественности)... ну такая процедура... по другому пока бюрократы не умеют решать судьбы людей... поэтому и "неправда" про обращение слегка приуменьшает шум... и хотя таких случаев действительно очень много, все равно документы надо подавать лично (и в сроки установленные Законом... и тут опять место бюрократам для своего крючкотворства и выёживания по полной программе)
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02.02.2023 18:43 Відповісти
Когда в твоем распоряжении ТОЛЬКО семь дней, то не очень то хочется проверять как оно находится в лагере на депортацию) Это что же за консультация такая была, в которой даже не предложили подать документы, а сразу отказали в их приеме?) Да и кто это установил такую последовательность, что к общественности только после кругов ада с бюрократами?) Как видите, наоборот очень эффективно работает)
Из личного опыта... Я нахожусь в оккупации, соответственно обращение к общественности и резонанс не в моих интересах) Так вот... Мой меньший, тогда ему было меньше 14-ти, на момент полномасштабного вторжения находился у тещи на правобережьи... После месяца оккупации, они эвакуировались в Днепропетровскую обл... И теща захотела оформить статус беженцев(ВПО).. Ей оформили без проблем, а вот с малым начались проблемы... Нужно было доказать, что она его бабушка) Куча всевозможных документов и т.д. Проблема была в том, что теща, что моя жена, были по несколько раз замужем и доказать что они между собой родственники оказалось проблемой) Сразу предложили запросы в ЗАГСы на оккупированные территории и ответят или нет не известно и сколько ждать тем более) Я обратился на горячую линию КабМина, там были в шоке и сказали, что вообще первый раз с таким вопросом сталкиваются, так как все должно решаться просто) И дали мне несколько телефонов где мне должны помочь) Из пяти телефонов, только ОДИН оказался рабочим, и как я узнал, уже через время, после того как позвонил по нему, это была глава департамента Днепропетровской ОВА... Именно главный начальник по области той структуры, которая оформила документы тещи и не могла оформить документы моему сыну) Я сейчас уже не помню точно... Кажись по соцобеспечению... Или по вопросам беженцев... Я несколько дней не мог к ней дозвонится, никто не брал трубку, а когда дозвонился, то был культурно послан... Без бумажки ты какашка) И вообще чего ты мне звонишь, отвлекаешь от серьезных дел))) Тут гуманитарка вагонами дерибанится, а тут названивают всякие))) А решилось все просто... В этом же городе, обратились в другую структуру... Или по беженцам, или вообще в ЦНАП и там оформили документы за несколько дней... И не потребовалось что то доказывать, хватило тех ксерокопий которые уже были... Сейчас сыну исполнилось 14-ть и оформление паспорта... И только личное присутствие родителей... Либо же временное оформление опекунства на бабушку... И опять доказательство что она бабушка))) И не помогает, что у обоих родителей паспорта карточки и есть электронная подпись... По видеосвязи можно установить личность... Пох, только личное присутствие...
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02.02.2023 19:43 Відповісти
вся Ваша печальная повесть все равно свелась к одному - только личное присутствие (только личная подача документов) только личное обращение... (о чем я собственно и говорил, только другими словами )
будь проклята эта бюрократия...сто раз!!!
но пока это живет и процветает...да, без бумажки ты какашка (тоже ваши слова)
ни одним словом Вы не опровергли мой коммент...лишний раз наоборот подтвердили эту проблему, эту тягомотину, этот пережиток прошлого...
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02.02.2023 19:49 Відповісти
Так я и не пытался опровергнуть ваши слова) Я о том, что и вранья с его стороны не было и что он смог сломать, непонятно кем установленное правило, что мнение общественности это шаг последней надежды) Понятно что он и не ставил перед собой такую цель, но так уж "выстрелило")
Хотя... Может у меня с чувством юмора в последнее время проблемы) И о "вранье" вы говорили от имени чиновников)
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02.02.2023 20:10 Відповісти
Тільки бордєль накрили. Служба безпеки повідомила про викриття організованого злочинного угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Національної поліції України і відразу в них бурхлива дяльність.
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02.02.2023 19:37 Відповісти
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
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02.02.2023 17:43 Відповісти
И закрыть канал Г+Г

З квітня 2010 року 100 % акцій телекомпанії належить «1+1 медіа», якою повністю володіє олігарх Ігор Коломойський.
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02.02.2023 19:12 Відповісти
Почули запахло піздятіной… аж бігом.
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02.02.2023 17:45 Відповісти
***
в церкви, голос из-за колонны:
-Господи, уже столько лет мечтаю выиграть в лотерею...и хоть бы раз... хоть бы мелочь какую
голос с Небес
- мечтать мало... надо хотя бы один билет лотерейный купить...
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02.02.2023 17:45 Відповісти
або ще так - будемо сподіватися що таких проблем більше не буде ні для кого...
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02.02.2023 17:47 Відповісти
Там кожна чиста графа в Книзі реєстрації документів прорахована і обрахована і зеленими слізьми скраплена. А тут з "вулиці" хочуть зайти.
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02.02.2023 17:46 Відповісти
"не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами" - а при зверненні до ДМС їм хоч пропонували подати "офіційну заяву" - чи просто послали відмовили у своїх послугах?
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02.02.2023 17:56 Відповісти
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02.02.2023 18:00 Відповісти
а він би хотів щоб взагалі без усілякої перевірки роздавали дозволи? у нас уже є 30 років роздачі без перевірок паспортів расіянам і білорусам. Дуже негарно він спекулює на швидкості передачі зброї і роботи української бюрократії.
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02.02.2023 18:01 Відповісти
Це ж не Нєвзоров. Не воювати треба, а з екрану язиком плескати - ще й Героєм будеш.
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02.02.2023 18:04 Відповісти
Проблема как раз в том, что ему отказали в приеме документов) Он обратился по телефону..... и был послан...
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02.02.2023 18:38 Відповісти
чинушу просто сцють в очі
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02.02.2023 18:04 Відповісти
Запахло смаленим то швиденько заворушилися. То що над кожним чиновником треба ставити журналіста? Щоб стежив і коли треба влаштовував ''інформаційного копняка''!
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02.02.2023 18:17 Відповісти
Я не я і шапка не моя ?
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02.02.2023 18:17 Відповісти
Ці беларуси зробили все правильно,на випередження, бо зелена влада брехлива і ненадійна.
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02.02.2023 18:56 Відповісти
А кто помнит Тимура Тумгоева, воевавшего за Украину? Его ведь выдали русским в 2019ом. И, сообщали, еще 22 человека.
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02.02.2023 19:14 Відповісти
Брешуть ! Може і не відмовляли. Но і позитивного рішення досі нема.
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02.02.2023 19:25 Відповісти
Звернення не було - ???? А слабо ДМС виїхатив в полк "Кастуся Каліновського" і на місці оформити звернення (СЛАБО).... Жопи свої відірвати від крісла - нізззззяяяяя!!!!!
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02.02.2023 19:53 Відповісти
Что ж ты фраэр сдал назад? Таки допомагає розголос і це потрібно робити обов'язково з прізвищами негідників.
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02.02.2023 20:53 Відповісти
*ложечки нашлись,а осадок остался*
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02.02.2023 21:09 Відповісти
 
 