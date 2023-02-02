Білоруському добровольцю Лазарєву не відмовляли в оформленні документів на право проживання в Україні, - ДМС
Державна міграційна служба спростувала інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави в полку "Кастуся Каліновського".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.
ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання", - йдеться в повідомленні ДМС.
У службі зазначили, що іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.
"Звертаємо увагу, що з метою уникнення можливих непорозумінь у подібних випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів ДМС щодо вчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території України", - додали у ДМС.
Доброволець Олексій Лазарєв у Twitter повідомив, що непорозуміння вирішилося і наразі він активно співпрацює з ДМС. Він подякував управлінню міграційної служби Львівщини за допомогу та консультацію.
"Але мій кейс не перший і не останній. Чи знаєте ви, що після звільнення із ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб залишити країну? І це стосується не лише білорусів, а й інших іноземців. (Які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину). Це сумно, бо ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидшої доставки зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, бо без тиску справа не зрушиться", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна відмовилася допомогти з легалізацією білоруському добровольцю Лазарєву та його дружині.
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- Сусідка, коли мій глечик назад віддаси? Чи таки розбила?
- По-перше, я його в тебе не брала. По-друге, він сам розбився. А по-третє, я його вже давно повернула.
погано що шум почався з неправди...
и только там могут отказать (с официальной причиной отказа в письменном виде (даже чисто отписка, все равно в письменном виде) что стало бы причиной для обращения в суд ( а уж потом к общественности)... ну такая процедура... по другому пока бюрократы не умеют решать судьбы людей... поэтому и "неправда" про обращение слегка приуменьшает шум... и хотя таких случаев действительно очень много, все равно документы надо подавать лично (и в сроки установленные Законом... и тут опять место бюрократам для своего крючкотворства и выёживания по полной программе)
Из личного опыта... Я нахожусь в оккупации, соответственно обращение к общественности и резонанс не в моих интересах) Так вот... Мой меньший, тогда ему было меньше 14-ти, на момент полномасштабного вторжения находился у тещи на правобережьи... После месяца оккупации, они эвакуировались в Днепропетровскую обл... И теща захотела оформить статус беженцев(ВПО).. Ей оформили без проблем, а вот с малым начались проблемы... Нужно было доказать, что она его бабушка) Куча всевозможных документов и т.д. Проблема была в том, что теща, что моя жена, были по несколько раз замужем и доказать что они между собой родственники оказалось проблемой) Сразу предложили запросы в ЗАГСы на оккупированные территории и ответят или нет не известно и сколько ждать тем более) Я обратился на горячую линию КабМина, там были в шоке и сказали, что вообще первый раз с таким вопросом сталкиваются, так как все должно решаться просто) И дали мне несколько телефонов где мне должны помочь) Из пяти телефонов, только ОДИН оказался рабочим, и как я узнал, уже через время, после того как позвонил по нему, это была глава департамента Днепропетровской ОВА... Именно главный начальник по области той структуры, которая оформила документы тещи и не могла оформить документы моему сыну) Я сейчас уже не помню точно... Кажись по соцобеспечению... Или по вопросам беженцев... Я несколько дней не мог к ней дозвонится, никто не брал трубку, а когда дозвонился, то был культурно послан... Без бумажки ты какашка) И вообще чего ты мне звонишь, отвлекаешь от серьезных дел))) Тут гуманитарка вагонами дерибанится, а тут названивают всякие))) А решилось все просто... В этом же городе, обратились в другую структуру... Или по беженцам, или вообще в ЦНАП и там оформили документы за несколько дней... И не потребовалось что то доказывать, хватило тех ксерокопий которые уже были... Сейчас сыну исполнилось 14-ть и оформление паспорта... И только личное присутствие родителей... Либо же временное оформление опекунства на бабушку... И опять доказательство что она бабушка))) И не помогает, что у обоих родителей паспорта карточки и есть электронная подпись... По видеосвязи можно установить личность... Пох, только личное присутствие...
будь проклята эта бюрократия...сто раз!!!
но пока это живет и процветает...да, без бумажки ты какашка (тоже ваши слова)
ни одним словом Вы не опровергли мой коммент...лишний раз наоборот подтвердили эту проблему, эту тягомотину, этот пережиток прошлого...
Хотя... Может у меня с чувством юмора в последнее время проблемы) И о "вранье" вы говорили от имени чиновников)
З квітня 2010 року 100 % акцій телекомпанії належить «1+1 медіа», якою повністю володіє олігарх Ігор Коломойський.
в церкви, голос из-за колонны:
-Господи, уже столько лет мечтаю выиграть в лотерею...и хоть бы раз... хоть бы мелочь какую
голос с Небес
- мечтать мало... надо хотя бы один билет лотерейный купить...
послаливідмовили у своїх послугах?