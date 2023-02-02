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Новини Війна
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БЕБ повідомило про підозру директору компанії, яка поставила військовим неякісні бронежилети на майже 6,5 млн грн

бронежилети,беб

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, яка поставила бронежилети неналежної якості військовим. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

Товариство з обмеженою відповідальністю уклало із обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки договір на придбання амуніції, зокрема бронежилетів 4 класу захисту. Вони були поставлені та передані до військової частини, але виявилося, що засоби захисту не відповідають заявленим характеристикам.

Детективи БЕБ вилучили 340 бронежилетів та судова експертиза встановила, що вони за своїми технічними властивостями не відповідають вимогам 4 класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 8782:2018. При здійсненні пострілів патронами 7,62х54 мм, з кулею ЛПС (57-Н-323с), з масою кулі 9,6 г, можливе пробиття наданих на дослідження виробів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру посадовцю Міноборони Хмельницькому у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Розмір збитків державі оцінюється у майже 6,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Міноборони (7345) Бронежилет (154) закупівлі (3368) ЗСУ (7531) Бюро економічної безпеки (613)


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Топ коментарі
+11
БЕБ - те саме, яке шєстерить на фашиста татарова, пресує тих з кими рєзніков прібарахляється. Дуже смішно. Шоу кварталу95 триває.
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02.02.2023 17:59
+10
Норм, збитків державі. Тобто не життя хлопців, що можуть загинути, а збитків державі. Ну тоді лише 150 тис дол. І все гуд для ціх підарів
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02.02.2023 18:07
+10
Вот что пендель Байдена животворящий сделал. Подаставали все, только бы прикрыть подгоревшую сраку "величайшего"
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02.02.2023 18:10
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БЕБ - те саме, яке шєстерить на фашиста татарова, пресує тих з кими рєзніков прібарахляється. Дуже смішно. Шоу кварталу95 триває.
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02.02.2023 17:59 Відповісти
у Бутусова на сторінці ФБ гарна ретроспектива усіх останніх "движух"
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02.02.2023 18:01 Відповісти
, що це відбувається? Американці приїхали почалися посадки?
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02.02.2023 18:05 Відповісти
Норм, збитків державі. Тобто не життя хлопців, що можуть загинути, а збитків державі. Ну тоді лише 150 тис дол. І все гуд для ціх підарів
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02.02.2023 18:07 Відповісти
Я уже говорил - Резникова одеть в ту экипировку и в ту форму, которую он поставил и отправить его на нуль в самый пи@дорез. Да и чтобы морозец был -20. Чтобы все на себе испытал.
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02.02.2023 18:13 Відповісти
Вот что пендель Байдена животворящий сделал. Подаставали все, только бы прикрыть подгоревшую сраку "величайшего"
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02.02.2023 18:10 Відповісти
Це чарівні яйки, з них усе почалося, а там і Байден підтягнувся 😀
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02.02.2023 18:18 Відповісти
Далеко не все. Так дрібнота для шоу.
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02.02.2023 18:37 Відповісти
Да нет. Сегодня сам "светило" Подоляк вылез и дело малолетних придурков комментировал. Это у нас оказывается сверхважное государственное дело, что до комментария снизошел сам Подоляк? Шоу для зеленых лохов.
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02.02.2023 19:18 Відповісти
Они вчера их продали? Или год назад? А до этого что делали?🤡
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02.02.2023 18:15 Відповісти
Чому метушня почалася лише зараз? Що всі ці органи робили три роки? Чи ніхто нічого не крав? Цирк
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02.02.2023 18:19 Відповісти
А коли були події закупівлі цих бронежилетів? І чому не відкрили справу проти тих, хто своїми діями перешкоджав виробництво і закупівлю бронежилетів три роки до активних дій московії?
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02.02.2023 18:21 Відповісти
До уваги БЕБ,, Генеральної прокуратури та військової контррозвідки:

1. На підставі якого обгрунтування БЕБ ,попередньо, кваліфікує постачання неякісних бронежилетів бійцям на фронт як фінансовий злочин ( ст 191 ККУ), а не як замах на масове вбивство захисників країни?!
Це ж стосується і злочину хмельницького на 100 млн.грн.

2. Вибачаюсь за цинізм цього запитання: а які втрати понесли ЗСУ у тих військових підрозділах, куди були поставлені неякісні бронежилети?

І пропозиція: коли дійде справа до суду, потрібно запросити на розгляд справи всіх рідних/близьких тих воїнів, які постраждали від вказаних вище "фінансових" злочинів.
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02.02.2023 18:48 Відповісти
скільки броників, стільки та загиблих воїнів України... ЦЕ вбивство. РОЗСТРІЛ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ЦЬОГО дерьма, А НЕ ТЕРМІНИ... ЖИТТЯ ВСУ УКРАЇНИ ДОРОЖЧЕ ЗА УСЕ.
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02.02.2023 19:11 Відповісти
"Можливе пробиття"- що це за фуйня? По такому експертному висновку можна пересадити за грати весь колектив Харківського танкового заводу. Якщо пробиття є, то бронік не відповідає класу захисту, а якщо нема, але можливе, то це звичайний для зеленої шобли наїзд на неугодних.
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02.02.2023 20:29 Відповісти
 
 