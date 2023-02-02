БЕБ повідомило про підозру директору компанії, яка поставила військовим неякісні бронежилети на майже 6,5 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, яка поставила бронежилети неналежної якості військовим. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

Товариство з обмеженою відповідальністю уклало із обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки договір на придбання амуніції, зокрема бронежилетів 4 класу захисту. Вони були поставлені та передані до військової частини, але виявилося, що засоби захисту не відповідають заявленим характеристикам.

Детективи БЕБ вилучили 340 бронежилетів та судова експертиза встановила, що вони за своїми технічними властивостями не відповідають вимогам 4 класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 8782:2018. При здійсненні пострілів патронами 7,62х54 мм, з кулею ЛПС (57-Н-323с), з масою кулі 9,6 г, можливе пробиття наданих на дослідження виробів.

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Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Розмір збитків державі оцінюється у майже 6,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.