УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
617 2

Єврокомісія запропонує продовжити на рік скасування мит для України, - фон дер Ляєн

ляєн

Єврокомісія запропонує державам-членам продовжити на рік тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Торік Євросоюз скасував всі мита і квоти для товарів з України. Сьогодні я рада анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цей режим торгівлі на наступний рік, щоби допомогти Україні" - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Нагадаємо, у травні Євросоюз ухвалив рішення, що звільняє на рік український експорт від мит.

Автор: 

Єврокомісія (2155) мито (1024) фон дер Ляєн Урсула (765) Шмигаль Денис (4569)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там уже польские фермері подняли вой, шо ихнее зерно не продается из-за поставок украинского.
показати весь коментар
02.02.2023 19:15 Відповісти
 
 