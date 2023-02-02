Єврокомісія запропонує продовжити на рік скасування мит для України, - фон дер Ляєн

Єврокомісія запропонує державам-членам продовжити на рік тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Торік Євросоюз скасував всі мита і квоти для товарів з України. Сьогодні я рада анонсувати, що ми запропонуємо продовжити цей режим торгівлі на наступний рік, щоби допомогти Україні" - сказала вона.

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Нагадаємо, у травні Євросоюз ухвалив рішення, що звільняє на рік український експорт від мит.