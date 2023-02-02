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Персонал північнокорейських компаній у Росії готують до відправлення на окуповані території України, - ЗМІ

кндр

Уряд КНДР наказав північнокорейським торговим компаніям в Росії відібрати персонал для відправки на окуповану частину України, нібито для "відновлювальних" робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилпнням на УП, про це  пише Daily NK

 За інформацією джерела видання в Росії, 20 січня Північна Корея видала наказ кільком торговим компаніям, у тому числі афілійованим з міністерством оборони Cholhyon Construction і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро №7 Міністерства соціального забезпечення КНДР.

Всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з військовими або органами держбезпеки.

Схоже, що Північна Корея має намір відправити на схід України солдатів або поліцейських, а не цивільних.

Особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - це молоді чоловіки у віці від 19 до 27 років; більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї.

За словами джерела, у КНДР наказали компаніям завершити відбір персоналу до кінця січня.

Загалом компаніям було надано близько 10 днів на завершення відбору.

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За словами джерела, ймовірно, в КНДР мають намір відправити людей в Україну в середині лютого або в березні, проте наразі невідомо про яку кількість такого "персоналу" йдеться.

Судячи з наказів, виданих великим торговим компаніям, перша партія, ймовірно, становитиме від 300 до 500 осіб.

У наказах не уточнюється, які завдання будуть поставлені перед цими людьми після прибуття на схід України.

Повідомляється, що базова угода між КНДР і Росією включає в себе положення про те, що північнокорейці не повинні брати участь у реальній війні, оскільки участь відібраного персоналу в конфлікті може створити враження, що Пхеньян відправив найманців в Росію.

З огляду на це, відібраний персонал, ймовірно, візьме участь у відновлені будівель та доріг.

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Раніше цього тижня ЗМІ повідляли, що Північна Корея таємно відібрала дві партії робітників для відправки в окуповану частину Україну, але поки що утримується від їх відправки.

Що саме отримує Північна Корея в обмін на відправку людей в Україну, залишається невідомим, але дехто стверджує, що робітники отримуватимуть втричі більшу заробітну плату, ніж традиційно отримують північнокорейські робітники в Росії.

Джерело також повідомило, що Пхеньян видав раптовий наказ про набір персоналу для розгортання в Україні на тимчасовій основі, але в разі "успіху" в Україну відправлять більше людей: "Є гроші, які можна заробити, тому немає причин не відправляти їх".

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Автор: 

КНДР (1215) росія (65073)


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Топ коментарі
+24
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02.02.2023 18:55
+19
Какие ***** ещё "компании" в обоссаной КНДР есть))) по пошиву портянок, такое же племя ****** рабов безправных
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02.02.2023 18:58
+10
А снаряди не вибирають кого бить І паспорти не питатимуть
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02.02.2023 19:06
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02.02.2023 18:55 Відповісти
І ти прєвратішся в харошево руцкава.
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02.02.2023 19:28 Відповісти
А потім у своєму комуняцькому заповіднику по ТВ скажуть, що захопили Америку.
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02.02.2023 18:58 Відповісти
Какие ***** ещё "компании" в обоссаной КНДР есть))) по пошиву портянок, такое же племя ****** рабов безправных
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02.02.2023 18:58 Відповісти
Ну и что?
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02.02.2023 19:12 Відповісти
Лапоть, здрисни звідси, бо зараз модер візьметься за тебе.
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02.02.2023 19:13 Відповісти
Вот ноль у тебя гордости,тебя каждый день ссаной тряпкой по лбу лупят,но ты опять сюда приползаешь.И это не стукачество.Это уборка.Ты же дома за собой каки сливаешь,мусор выносишь?(Очень конечно сомневаюсь)Так и тут,должно быть чисто.🌹🌹🌹
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02.02.2023 20:10 Відповісти
А ти що будеш непарений?
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02.02.2023 20:41 Відповісти
ПШНХЙ руская свінья
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02.02.2023 20:43 Відповісти
Із абсолютно порожніми вулицями😂
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02.02.2023 19:22 Відповісти
перше - не фото а малюнок проекту. а друге - фото, яке нічого не доводить про високу цивілізованість корейців півночі.
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02.02.2023 19:25 Відповісти
Реальное. Это они образцово показательный квартал забабахали. Для туристов) Там особо никто не живет, но вата в ****. То что у нас обычный спальный квартал для среднего и ниже класса, для них почти музейный экспонат. Вторая фотка застекленный 40летний долгострой на заднем фоне. Древние мифы говорят что его даже достроили, но этого никто не видел. Но судя по тому как кимовцы любят показать свое "величие" на любой, как для цивилизованного человека, херне, это скорее всего просто легенды и кроме бетонных сен там ничего нет.
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02.02.2023 20:01 Відповісти
Нагадує види Москви з фільму "Іван Васильович...", десь приблизно в тих роках і живуть.
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02.02.2023 19:33 Відповісти
єто ты зря, у них акуенные таланты...не слышал разве что они чемпионы мира по футболу?
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02.02.2023 21:41 Відповісти
Китайцы занимали места, не требующие какой-либо квалификации. Красноармеец Чжан Юн Сен вспоминал: «В 1914 г. узнал
в Китае, что в России нужны рабочие, я с целью найти работу приехал
на Урал и устроился на работу в Алапаевском заводе. Зимой 1917 г.
Алапаевский завод был приостановлен, так как все рабочие ушли на
фронт, тогда и я добровольно ушел в Китайский полк, которым командовал Ли Пу Сен» [5].
К 1917 г. стотысячный контингент китайских рабочих оказался
в безвыходном положении. Китайцы были лишены работы и какойлибо возможности покинуть страну. Этим положением поспешили
воспользоваться большевики. За службу в рядах РККА китайцам
полагалось жалование, вещевое и продовольственное довольствие.
Китайцы воевали на всех фронтах. По разным данным, в годы Гражданской войны в ряды Красной армии влилось от 40 до 70 тыс.
китайских рабочих [6].
Первый отряд китайских интернационалистов был создан весной
1918 г. в Перми. Он насчитывал 400 бойцов и был разделен на роты.
Первой ротой командовал Кин Лен Ден, второй ротой - У-Ван, третьей ротой - Чан Хай Сна [7].
В конце июля 1918 г. в Ижевске вспыхнуло антибольшевистское восстание, которое охватило огромную территорию с населением более 1 млн человек. Организатором повстанческого движения
был Союз фронтовиков. Именно на подавление этого восстания был
отправлен первый китайский отряд. 17 августа 1918 г. пермский отряд
был практически полностью разбит в бою с повстанцами. Оставшиеся в живых китайцы принимали участие в боях у селений Частые
Бабки, Ножовки, Крылово, Барды [8].
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02.02.2023 23:39 Відповісти
Глаз узкій,нос плюскій,крічіт рускій.А цих треба "привітати". Без зайвого розголосу.
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02.02.2023 18:59 Відповісти
Загалом, їм навіть бронік не потрібен. Їх іконостаси відповідають другому рівню захисту
А як серьйозно, були вже в нас войовничі блідосруси рік тому на Сумщині та Чернігівщині. Їх мази в колонах загарбників ми добре пам'ятаємо. Результат: хто не Zдох, той Zдріснув.
І ці найманці тим же шляхом підуть. Воювати, то не лайно на плацу місити.
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02.02.2023 19:10 Відповісти
Нові "стоители руского мира", на місці до них під'їде пригожин з божевільними пропозиціями і північні корейці підуть на штурм Бахмуту, а незгодних розстріляюють і прикопають. Замість тройних зарплат і вивчення безсмертних ідей чучхе отримають посмертні портрети у рашистських школах та глечики з прахом додому.
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02.02.2023 19:04 Відповісти
А снаряди не вибирають кого бить І паспорти не питатимуть
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02.02.2023 19:06 Відповісти
Та шо ж ти лапоть у всіх темах одне і те ж саме відео спамиш?
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02.02.2023 20:49 Відповісти
Буде ще одне велике будівництво. Їм мало асфальтованих доріг що клоун набудував?
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02.02.2023 19:10 Відповісти
Нда, креативно ...хоч поїдять(поки їхатимуть)
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02.02.2023 19:19 Відповісти
"хоч поїдять"? "Но ето нє точно"©
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02.02.2023 19:22 Відповісти
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02.02.2023 19:25 Відповісти
Фахівці у віці від 19 до 27 років... Тиснути на спусковий гачок фахівці. За бурятів корейці проконають, але що скаже півн. корейський уряд на претензії нашого, коли полонений "фахівець з ремонту шляхів та будинків" потрапить у полон ЗСУ?
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02.02.2023 19:20 Відповісти
А ти думаєш - чого вони відбирали сімейних? Сім"ї у них в заложниках! Тому будуть стріляться при безвиході - тоді хоч сім"я отримає якісь пільги А якщо потрапить у полон чи взагалі до нас втече - сім"я загримить в концтабір!
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02.02.2023 20:57 Відповісти
Формирование китайских красноармейских интернациональных отрядов в России происходит по почину самих китайских рабочих организаций, их собственными силами, с собственным командованием и притом исключительно из китайских революционеров-добровольцев. И никакая клевета, ни угрозы, ни жестокости, учиняемые войсками Колчака, Деникина и Юденича с молчаливого одобрения Антанты, не запугают китайцев. Мы, китайцы, проливаем свою кровь за освобождение угнетенных народов..."

100 лет назад, тогда россияне воспользовались китайским мясом
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02.02.2023 19:30 Відповісти
Цибулю треба скоро саджати...
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02.02.2023 19:34 Відповісти
До речі корейці специ по посадці і вирощуванню цибулі але зараз будуть грати роль гумусу для цибулі.
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02.02.2023 21:47 Відповісти
Не смішно. треба готуватися до найгіршого. А європі нарешті зрозуміти . що їм таке саме буде . якщо вони нам не допоможуть спинити та розтрощити цих орків
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02.02.2023 19:44 Відповісти
Ещё и этим говном нашу землю засорять в виде дохлятины....
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02.02.2023 19:46 Відповісти
кацапи вирішили зробити дубль з "мільйоном китайських добровольців", як у війні 1953 року?
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02.02.2023 20:24 Відповісти
Сирійців та афганців вже вербували. Тепер дійшла черга до північнокорейських комуняк. Явно вони не братимуть участь у "відновлені будівель та доріг". Скоріш за все, кім вирішив потренувати своє м'ясо на справжній війні. Може там серед них ще й китайців закинуть? До речі, якщо сюди почнуть пачками завозити азіатів, то тоді буде дуже "весело". Їх там як тарганів...
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02.02.2023 21:09 Відповісти
монголо-татарська навала 2.0
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02.02.2023 21:11 Відповісти
Jim tam kirdik
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02.02.2023 21:31 Відповісти
Будут консультировать как суп варить из опилок, жить без интернета и мобильных телефонов, они шарят в этом, лугандону такой опыт скоро понадобится 😂
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02.02.2023 22:07 Відповісти
У 1918 році https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Дмитро Гавронський , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8 Російських Установчих зборів , стверджував, що більшовики базують свою владу головним чином на іноземній підтримці. Він стверджував, що "в Москві вони мають у своєму розпорядженні 16 000 добре озброєних латиських солдатів, кілька загонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F) фінських червоногвардійців і великий батальйон китайських військ". Гавронський додав, що "останні завжди використовуються для розстрілів".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-20 [20]

У своїй книзі "Між червоним і білим" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Троцький саркастично посилається на звинувачення в тому, що Радянський Союз утримував Петроград і Москву «за допомогою "латвійських, китайських, німецьких і башкирських полків".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-21 [21]

Командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іона Якір очолював китайський загін, який охороняв Леніна і Троцького. Пізніше він очолював полк, що складався з китайських робітників-добровольців, який відзначився в боях, коли Червона армія завдала тяжкої поразки (тимчасово) румунським військам у лютому 1918 року під час румунської окупації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F Бессарабії .
Китайці в ЧК і військових гвардійських частинах[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&section=5 ред. код ]

Деяким китайським добровольцям, фанатично відданим революції, дозволили вступити в ЧК і різні загони військової охорони.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Lukin-4 [4] У 1919 році в ЧК було близько 700 китайських військових.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Rayfield-3 [3] ЧК використовувала їх для арештів і розстрілів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 антирадянських вояків.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Khvostov-17 [17]
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02.02.2023 23:34 Відповісти
Китайці у російській революції та громадянській війні в Росії[.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg/200px-WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg
Агітаційний плакат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F білої армії 1919 року. Китайські солдати в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 чергах і синьо-золотих уніформах зображені, страчуючи в'язня та розгрібаючи кістки, а демонічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Троцький нависає над ними.

Є ряд повідомлень про участь китайських загонів у російській революції та громадянській війні в Росії. Китайці служили охоронцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицьких функціонерівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-2 [2] , служили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 ЧК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Rayfield-3 [3] і навіть формували повні полки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Lukin-4 [4] Підраховано, що в Червоній армії були десятки тисяч китайських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-kniga-5 [5] , і вони були одними з небагатьох груп іноземців, які воювали на боці Червоної армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6]

Інші відомі приклади іноземців, які служать у Червоній армії, включають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%96 корейців на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 російському Далекому Сході ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-7 [7]

Китайці в Червоній армії[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit&section=4 ред. код ]

Китайці в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червону Армію були набрані з заводських робітників, які були залучені в Росію перед війною і стали на бік міського пролетаріату, з яким вони працювали. Окремі китайські загони воювали на боці більшовиків на Україні, в Закавказзі та Сибіру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6]

Одна оцінка свідчить про те, що в Червоній армії були сотні тисяч китайських солдатів. Тим не менш, Браян Мерфі стверджує, що "кількість китайських військ не становила значної частини Червоної армії".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6] До літа 1919 року Червона Армія налічувала понад мільйон чоловік. До листопада 1920 року вона налічувала понад 1,8 млн осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-15 [15]

Китайці були одним із кількох іноземних контингентів, які в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1 радянській історіографії https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_historiography [en] називали "загонами інтернаціоналістів" (отряды интернационалистов).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-16 [16] Китайські війська-інтернаціоналісти носили таку ж форму, як і решта Червоної Армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Khvostov-17 [17]

Більшовики знаходили особливу цінність у використанні китайських військ, які вважалися працьовитими та ефективними. Крім того, вони рідко могли зрозуміти російську мову, що тримало їх ізольованими від зовнішнього впливу.
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02.02.2023 23:33 Відповісти
це треба карліків привозити за 10 тис км щоб рити окопи?
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03.02.2023 00:03 Відповісти
 
 