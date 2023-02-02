Персонал північнокорейських компаній у Росії готують до відправлення на окуповані території України, - ЗМІ
Уряд КНДР наказав північнокорейським торговим компаніям в Росії відібрати персонал для відправки на окуповану частину України, нібито для "відновлювальних" робіт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилпнням на УП, про це пише Daily NK
За інформацією джерела видання в Росії, 20 січня Північна Корея видала наказ кільком торговим компаніям, у тому числі афілійованим з міністерством оборони Cholhyon Construction і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро №7 Міністерства соціального забезпечення КНДР.
Всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з військовими або органами держбезпеки.
Схоже, що Північна Корея має намір відправити на схід України солдатів або поліцейських, а не цивільних.
Особовий склад, відібраний для відправки в Україну, - це молоді чоловіки у віці від 19 до 27 років; більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї.
За словами джерела, у КНДР наказали компаніям завершити відбір персоналу до кінця січня.
Загалом компаніям було надано близько 10 днів на завершення відбору.
За словами джерела, ймовірно, в КНДР мають намір відправити людей в Україну в середині лютого або в березні, проте наразі невідомо про яку кількість такого "персоналу" йдеться.
Судячи з наказів, виданих великим торговим компаніям, перша партія, ймовірно, становитиме від 300 до 500 осіб.
У наказах не уточнюється, які завдання будуть поставлені перед цими людьми після прибуття на схід України.
Повідомляється, що базова угода між КНДР і Росією включає в себе положення про те, що північнокорейці не повинні брати участь у реальній війні, оскільки участь відібраного персоналу в конфлікті може створити враження, що Пхеньян відправив найманців в Росію.
З огляду на це, відібраний персонал, ймовірно, візьме участь у відновлені будівель та доріг.
Раніше цього тижня ЗМІ повідляли, що Північна Корея таємно відібрала дві партії робітників для відправки в окуповану частину Україну, але поки що утримується від їх відправки.
Що саме отримує Північна Корея в обмін на відправку людей в Україну, залишається невідомим, але дехто стверджує, що робітники отримуватимуть втричі більшу заробітну плату, ніж традиційно отримують північнокорейські робітники в Росії.
Джерело також повідомило, що Пхеньян видав раптовий наказ про набір персоналу для розгортання в Україні на тимчасовій основі, але в разі "успіху" в Україну відправлять більше людей: "Є гроші, які можна заробити, тому немає причин не відправляти їх".
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в Китае, что в России нужны рабочие, я с целью найти работу приехал
на Урал и устроился на работу в Алапаевском заводе. Зимой 1917 г.
Алапаевский завод был приостановлен, так как все рабочие ушли на
фронт, тогда и я добровольно ушел в Китайский полк, которым командовал Ли Пу Сен» [5].
К 1917 г. стотысячный контингент китайских рабочих оказался
в безвыходном положении. Китайцы были лишены работы и какойлибо возможности покинуть страну. Этим положением поспешили
воспользоваться большевики. За службу в рядах РККА китайцам
полагалось жалование, вещевое и продовольственное довольствие.
Китайцы воевали на всех фронтах. По разным данным, в годы Гражданской войны в ряды Красной армии влилось от 40 до 70 тыс.
китайских рабочих [6].
Первый отряд китайских интернационалистов был создан весной
1918 г. в Перми. Он насчитывал 400 бойцов и был разделен на роты.
Первой ротой командовал Кин Лен Ден, второй ротой - У-Ван, третьей ротой - Чан Хай Сна [7].
В конце июля 1918 г. в Ижевске вспыхнуло антибольшевистское восстание, которое охватило огромную территорию с населением более 1 млн человек. Организатором повстанческого движения
был Союз фронтовиков. Именно на подавление этого восстания был
отправлен первый китайский отряд. 17 августа 1918 г. пермский отряд
был практически полностью разбит в бою с повстанцами. Оставшиеся в живых китайцы принимали участие в боях у селений Частые
Бабки, Ножовки, Крылово, Барды [8].
А як серьйозно, були вже в нас войовничі блідосруси рік тому на Сумщині та Чернігівщині. Їх мази в колонах загарбників ми добре пам'ятаємо. Результат: хто не Zдох, той Zдріснув.
І ці найманці тим же шляхом підуть. Воювати, то не лайно на плацу місити.
100 лет назад, тогда россияне воспользовались китайским мясом
У своїй книзі "Між червоним і білим" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Троцький саркастично посилається на звинувачення в тому, що Радянський Союз утримував Петроград і Москву «за допомогою "латвійських, китайських, німецьких і башкирських полків".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-21 [21]
Командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іона Якір очолював китайський загін, який охороняв Леніна і Троцького. Пізніше він очолював полк, що складався з китайських робітників-добровольців, який відзначився в боях, коли Червона армія завдала тяжкої поразки (тимчасово) румунським військам у лютому 1918 року під час румунської окупації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F Бессарабії .
Китайці в ЧК і військових гвардійських частинах[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&veaction=edit§ion=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit§ion=5 ред. код ]
Деяким китайським добровольцям, фанатично відданим революції, дозволили вступити в ЧК і різні загони військової охорони.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Lukin-4 [4] У 1919 році в ЧК було близько 700 китайських військових.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Rayfield-3 [3] ЧК використовувала їх для арештів і розстрілів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 антирадянських вояків.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Khvostov-17 [17]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg/200px-WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WhiteArmyPropagandaPosterOfTrotsky.jpg
Агітаційний плакат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F білої армії 1919 року. Китайські солдати в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 чергах і синьо-золотих уніформах зображені, страчуючи в'язня та розгрібаючи кістки, а демонічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Троцький нависає над ними.
Є ряд повідомлень про участь китайських загонів у російській революції та громадянській війні в Росії. Китайці служили охоронцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицьких функціонерівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-2 [2] , служили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 ЧК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Rayfield-3 [3] і навіть формували повні полки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Lukin-4 [4] Підраховано, що в Червоній армії були десятки тисяч китайських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-kniga-5 [5] , і вони були одними з небагатьох груп іноземців, які воювали на боці Червоної армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6]
Інші відомі приклади іноземців, які служать у Червоній армії, включають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%96 корейців на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 російському Далекому Сході ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-7 [7]
Китайці в Червоній армії[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97&action=edit§ion=4 ред. код ]
Китайці в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червону Армію були набрані з заводських робітників, які були залучені в Росію перед війною і стали на бік міського пролетаріату, з яким вони працювали. Окремі китайські загони воювали на боці більшовиків на Україні, в Закавказзі та Сибіру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6]
Одна оцінка свідчить про те, що в Червоній армії були сотні тисяч китайських солдатів. Тим не менш, Браян Мерфі стверджує, що "кількість китайських військ не становила значної частини Червоної армії".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-BrianMurphy-6 [6] До літа 1919 року Червона Армія налічувала понад мільйон чоловік. До листопада 1920 року вона налічувала понад 1,8 млн осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-15 [15]
Китайці були одним із кількох іноземних контингентів, які в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1 радянській історіографії https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_historiography [en] називали "загонами інтернаціоналістів" (отряды интернационалистов).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-16 [16] Китайські війська-інтернаціоналісти носили таку ж форму, як і решта Червоної Армії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-Khvostov-17 [17]
Більшовики знаходили особливу цінність у використанні китайських військ, які вважалися працьовитими та ефективними. Крім того, вони рідко могли зрозуміти російську мову, що тримало їх ізольованими від зовнішнього впливу.