Рішення про участь спортсменів з російськими або білоруськими паспортами в Олімпіаді-2024 ще не прийнято, - МОК
НОК України завтра, 3 лютого, проведе конференцію, де обговорюватимуть питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024.
Міжнародний Олімпійський Комітет опублікував відповіді на деякі питання щодо можливого допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, передає Укрінформ.
"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом на Олімпіаді в Парижі 2024 року ще не прийнято. Йдеться про їх участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про участь у Олімпійських іграх в Парижі 2024 року спортсменів з російським чи білоруським паспортом. Щодо українських спортсменів, однак, є повне зобов’язання докласти всіх зусиль солідарності, щоб мати сильну команду від НОК України в Парижі 2024 та Мілані та Кортіні 2026", - пише пресслужба МОК.
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Что ты имеешь в виду ?
Что я кацап ?
..ну ******
Я из Днепра и совершенно ясно , кристально ясно и понятно написал , что будет невероятно преступно не участвовать на Олимпиаде нашим спортсменам !
Это жесточайшее наказание для человека который долго , тяжело и настойчиво трудился , что бы попасть на Великий Спортивный Праздник !
Для кого то это возможно будет единственный шанс на всю жизнь - понимаешь ЕДИНСТВЕННЫЙ!
..знаю , так как сам был профессиональным спортсменом.
да **** я тут распинаюсь
"если надо объяснять - значить не надо объяснять" ©
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НОК України завтра, 3 лютого, проведе конференцію, де обговорюватимуть питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024. Джерело:
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"Вниматочно" прочитай - я боюсь , что наш НОК примет решение о бойкоте Олимпиады и тогда наши спортсмены по сути будут незаслужено наказаны собственными же чиновниками.
И задача наших руководителей не допустить участие кацапо/картофельных в Олимпиаде !
А наши категорически должны участвовать в Олимпиаде...
..охоспаде , внимательно читайте , **** , я тебе про Днепр расскажу такое о чём может знать только днепрянин, ***** , берёзки,вологда,тверь..****** вы ********..
а кацапня хай собі виступає,
лицеміри бл@дські