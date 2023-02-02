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Новини Санкції проти Росії
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Рішення про участь спортсменів з російськими або білоруськими паспортами в Олімпіаді-2024 ще не прийнято, - МОК

мок,олімпіада

НОК України завтра, 3 лютого, проведе конференцію, де обговорюватимуть питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024.

Міжнародний Олімпійський Комітет опублікував відповіді на деякі питання щодо можливого допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, передає Укрінформ.

"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом на Олімпіаді в Парижі 2024 року ще не прийнято. Йдеться про їх участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про участь у Олімпійських іграх в Парижі 2024 року спортсменів з російським чи білоруським паспортом. Щодо українських спортсменів, однак, є повне зобов’язання докласти всіх зусиль солідарності, щоб мати сильну команду від НОК України в Парижі 2024 та Мілані та Кортіні 2026", - пише пресслужба МОК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії та Польща виступають проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, - глава МЗС Латвії Рінкевичс

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Білорусь (7927) МОК (173) Олімпіада (687) росія (65073) спорт (1618)


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Топ коментарі
+17
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02.02.2023 19:34
+15
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02.02.2023 19:29
+12
Рішення повинне бути одне - на х@й!
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02.02.2023 19:29
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Во как ! Шапито. Как начались отказы стран - так сразу - решение еще не принято.
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02.02.2023 19:27 Відповісти
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02.02.2023 19:29 Відповісти
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02.02.2023 19:51 Відповісти
Рішення повинне бути одне - на х@й!
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02.02.2023 19:29 Відповісти
НОК Украины ни в коем случае не должен бойкотировать Олимпиаду - это жесточайшая расправа над собственными спортсменами , спортивный век которых очень короток и тяжёл . МИД , НОК и прочие чиновники должны отработать по максимуму и не лишать своих граждан возможности выступать на высшем уровне ! Нельзя бойкотировать - это преступно !
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02.02.2023 19:31 Відповісти
господу расскажешь, когда представишься
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02.02.2023 19:33 Відповісти
росс?
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02.02.2023 19:34 Відповісти
Что "росс"?
Что ты имеешь в виду ?
Что я кацап ?
..ну ******
Я из Днепра и совершенно ясно , кристально ясно и понятно написал , что будет невероятно преступно не участвовать на Олимпиаде нашим спортсменам !
Это жесточайшее наказание для человека который долго , тяжело и настойчиво трудился , что бы попасть на Великий Спортивный Праздник !
Для кого то это возможно будет единственный шанс на всю жизнь - понимаешь ЕДИНСТВЕННЫЙ!
..знаю , так как сам был профессиональным спортсменом.
да **** я тут распинаюсь
"если надо объяснять - значить не надо объяснять" ©
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02.02.2023 19:48 Відповісти
Так тебе и поверили. Из Днепра он . Березка - это руский символ , тут ты спалил контору свою. Брысь по-быстрячку "атседава"
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02.02.2023 20:10 Відповісти
не звертай увагу на дурнів, вони тільки в змаганнях по літрполу приймали участь і не розуміють ані що таке Олімпіада для спортсмена, а ні твоєї думки..вони прочитають лише те що хочуть
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02.02.2023 21:32 Відповісти
Дибилоид ты откуда ? Из вологды или твери? Под украинским флагом и с дибильным ником "крива береза". Никто с козломордятиной на одном стадионе соревноваться не будет. Самый хитрый , да? Допустить молчащих путинских спортсменчиков , набравших в рот путинского дермища??? Под благородной идеей к обьединению, под олимпийской хартией, спорт вне политики(но не для кацапов), и вообще нас за что. А если допустят до олимпиады, то потом и до футбола черед дойдет. Ага "щас". Нах%й из цивилизованного мира , на все суды например которого мордор насрал. А теперь хотят в мир.
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02.02.2023 19:58 Відповісти
**** , ***** , что "чукча не читатель"?
--
НОК України завтра, 3 лютого, проведе конференцію, де обговорюватимуть питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024. Джерело:
--
"Вниматочно" прочитай - я боюсь , что наш НОК примет решение о бойкоте Олимпиады и тогда наши спортсмены по сути будут незаслужено наказаны собственными же чиновниками.
И задача наших руководителей не допустить участие кацапо/картофельных в Олимпиаде !
А наши категорически должны участвовать в Олимпиаде...
..охоспаде , внимательно читайте , **** , я тебе про Днепр расскажу такое о чём может знать только днепрянин, ***** , берёзки,вологда,тверь..****** вы ********..
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02.02.2023 20:42 Відповісти
Чувак ти підозрілий дуже, сильно розпинаєшся за наших спортсменів. Почитай наприклад пости Еліни Світоліної. Український спортсмен повинен змагатися з нормальними людьми. Кацапи - це ненормальні люди, більше того це нелюди. Они мечтают о вездесущем "руском мире" , о величии расейской империи. ВСЕ... от уборщицы большого театра до дачницы-огородницы. Они должны быть ИЗГОЯМИ. А путинские спортсменчики пусть участвуют в олимпиаде камчатки, потом олимпиаде ямала и тд
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02.02.2023 21:46 Відповісти
Давать фашистам ещё один повод для гордости в случае получения призовых мест. Нахрен, пускай ущербные мироненавистники с кндр соревнуются по метанию коровьих лепёшек
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02.02.2023 19:32 Відповісти
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02.02.2023 19:34 Відповісти
Ооо, в МОК тоже любят когда их публично пистят с ноги?) Ты гля как быстро заднюю начали включать, что даже раша бабки не так уж и важны)))
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02.02.2023 19:57 Відповісти
Цікаво. МОК сам провокує розкол у олімпійському русі. Чи потрібний нам такий МОК на чолі з таким "товаришем" Бахом?
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02.02.2023 20:37 Відповісти
Якщо допустять цих мілітарістичних свиней - це буде плювком нам всим вмежиочі
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02.02.2023 21:23 Відповісти
Українських спортсменів тут ракетами обстрілюють і вбивають,

а кацапня хай собі виступає,
лицеміри бл@дські
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03.02.2023 00:00 Відповісти
Треба зв'язати ****** скотчем і покласти, хоча б на 5 хв, на околицях Бахмута. На лобі обов'язково написати "стурбованістть". Цього цілком має вистачити для лікування енурезу.
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03.02.2023 09:41 Відповісти
 
 