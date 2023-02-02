Рішення про участь спортсменів з російськими або білоруськими паспортами в Олімпіаді-2024 ще не прийнято, - МОК

НОК України завтра, 3 лютого, проведе конференцію, де обговорюватимуть питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024.

Міжнародний Олімпійський Комітет опублікував відповіді на деякі питання щодо можливого допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, передає Укрінформ.

"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом на Олімпіаді в Парижі 2024 року ще не прийнято. Йдеться про їх участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про участь у Олімпійських іграх в Парижі 2024 року спортсменів з російським чи білоруським паспортом. Щодо українських спортсменів, однак, є повне зобов’язання докласти всіх зусиль солідарності, щоб мати сильну команду від НОК України в Парижі 2024 та Мілані та Кортіні 2026", - пише пресслужба МОК.

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