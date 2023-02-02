Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн
Весною Європейська комісія надасть усне оновлення щодо виконання Україною семи рекомендацій, а письмовий звіт з цього питання буде восени.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками засідання уряду України та Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна є країною-кандидатом і ми погодилися щодо виконання семи кроків. Україна вже демонструє хороший прогрес у цих семи кроках… Буде, звичайно, усне оновлення щодо прогресу для країн-членів ЄС. Це відбудеться весною. Але фокус перебуває на великому письмовому звіті стосовно розширення, який буде восени", - сказала вона.
Президентка зауважила, що зараз сервіси Єврокомісії збирають дані.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар02.02.2023 20:18 Відповісти Мені подобається 3
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар02.02.2023 21:57 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар02.02.2023 21:59 Відповісти Мені подобається 0
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