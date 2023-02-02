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Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн

ляєн

Весною Європейська комісія надасть усне оновлення щодо виконання Україною семи рекомендацій, а письмовий звіт з цього питання буде восени.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками засідання уряду України та Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна є країною-кандидатом і ми погодилися щодо виконання семи кроків. Україна вже демонструє хороший прогрес у цих семи кроках… Буде, звичайно, усне оновлення щодо прогресу для країн-членів ЄС. Це відбудеться весною. Але фокус перебуває на великому письмовому звіті стосовно розширення, який буде восени", - сказала вона.

Президентка зауважила, що зараз сервіси Єврокомісії збирають дані.

Читайте також: Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям

Автор: 

Єврокомісія (2155) членство в ЄС (1246) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Карочє, братва, повний шухер! Бабло під загрозою! Конституційний Суд махає зеленою хустиною мріям законсервувати владу! Кудись з медіапростору зник Єрмак. Напевне вирішив ревізорам штатівмьким на очі не показуватись, тп й скандпли порулярності не додають. Не ловиться ерокодил, не росте кокос. Таке враження, що всвх зелених мати нпродила у впжкий понеділок. І нема на то ради.
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02.02.2023 20:18 Відповісти
Марна трата часу ! Ніякої відповіді ви не отримаєте. Ці люди не намагаються вступати в ЄС.
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02.02.2023 21:57 Відповісти
На усі рекомендації начхають.
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02.02.2023 21:59 Відповісти
 
 