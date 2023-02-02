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Новини
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Україна розпочинає підготовку до переговорів по всіх 35 розділах угоди про вступ до ЄС, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Україна розпочинає підготовку переговорних позицій по всіх 35 розділах майбутньої угоди про приєднання до ЄС. Це рішення буде політично закріплене в документах завтрашнього саміту Україна-ЄС.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Саміт стартує завтра, а сьогодні ми проводили міжурядові консультації - власне, це перший такого рівня підготовчий захід до зустрічі на рівні президентів (України, Єврокомісії і Європейської Ради – ред.). Ми проговорили всі секторальні питання – від енергетики до торгової лібералізації і питань довкілля", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що президентка Єврокомісії сьогодні офіційно вручила Президенту України звіт ЄС про відповідність українського законодавства європейському.

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"Ми також оголосили, що починаємо оцінку і підготовку переговорних позицій по всім 35-ти розділам майбутньої угоди про приєднання до ЄС. Це дуже проривне рішення, завтра воно буде політично закріплене в документах саміту. Але, безумовно, завтрашня зустріч дозволить нам сконцентруватися на надважливих питаннях – питанні перемоги, буде обговорюватися Формула, питання саміту миру, питання посилення санкційного тиску і, безумовно, політичні реформи в рамках виконання семи рекомендацій Єврокомісії і тих очікувань, які ми маємо на весну, коли ЄС представить свою (проміжну. – ред.) оцінку", - додала Стефанішина.

Автор: 

членство в ЄС (1246) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+14
Ну-ну. 😁

А свій диван Стефанішина готова показати комісії ЄС?
А диван Арахамії, Єрмака, Татарова?
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02.02.2023 20:38
+8
Агов! Стефанішина! У Шабуніна підписний підписали?
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02.02.2023 20:38
+7
Може нехай комісари в Україні сидять і нікуди не їдуть.
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02.02.2023 20:40
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Агов! Стефанішина! У Шабуніна підписний підписали?
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02.02.2023 20:38 Відповісти
Рахатлукумія вже сказав, що там все ідеально і нічого робити не треба.
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02.02.2023 21:17 Відповісти
Ну-ну. 😁

А свій диван Стефанішина готова показати комісії ЄС?
А диван Арахамії, Єрмака, Татарова?
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02.02.2023 20:38 Відповісти
Ну, какой еще диван у ара- хмии ? Он низший примат, мартышка и спит дупле дерева! Там и нужно искать награбленное!
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02.02.2023 20:59 Відповісти
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02.02.2023 21:09 Відповісти
Може нехай комісари в Україні сидять і нікуди не їдуть.
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02.02.2023 20:40 Відповісти
Комісари - ніззя! Місіб потрібно зробити постійеоб, а комісарів міняти щотри місяці. Бо вон - таки слабкі люди і можуть піти на зустріч за дуже великі суми.
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02.02.2023 20:45 Відповісти
Клоуни, як були так і залишаються клоунами. Можна скільки-завгодно розказувати бидлу, що ще трохи і ми виграємо війну, а потім ще трохи і в Євросоюзі, однак якщо ми побачимо на реальний стан справ із згвалтуванням констиційного суду, зашкварним процесом вибору голови НАБУ, колосальним розкраданням армії і країни під вас війни, то виявиться дуже цікава картина - чим довже царює Буратіно зі своїми смірновими-таровими-дєрьмаками - тим сильніше країна віддаляється від ЄС.
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02.02.2023 20:53 Відповісти
Влада напевно до кінця не розуміє де вона йде. Вони сподіваються на тендери в евро і гасати по 240км на швидкісних тачках по дорогах Європи. Думаю що вони ще добре попекуться, і за швидкість і за $ готівку мам міліонерів і за гешефти на службових місцях. Вони впевнені що вони хитріше.
Запасаємось попкорном і будемо дивитись...
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02.02.2023 21:00 Відповісти
З такою владою варто виганяти з ЄС,а краще так звану владу брати за яйця.
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02.02.2023 21:01 Відповісти
Ще одна балаболка !
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02.02.2023 21:01 Відповісти
Хто є ця Стефанищина? Боже, Трускавець University?
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02.02.2023 21:03 Відповісти
Пора в отставку эту власть. А где расследования по Ермаку? Украинская правда, начните с Ермака.
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02.02.2023 21:11 Відповісти
"зелене квартальне словесне шоу " продовжується в розрахунку все на той же "мудрий нарід",котрий має проковтнути "зелену гичку".
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02.02.2023 21:26 Відповісти
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02.02.2023 21:29 Відповісти
Включаем Турборежим, имитируеи бурную деятельность,типа шастаем по домам олегархов и ищем то,чего невозможно найти...и докладываем Байденко и Джонсоненко...типа мы уже в ЕС или НАТО? или надо ещё научиться быть не Геной Тимошенко или Юлией Тимошенко?🤣🤣🤣
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02.02.2023 21:31 Відповісти
Ну в єдиних новинах ще не таке казали А скільки ще розкажуть не переслухаєш
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02.02.2023 21:41 Відповісти
 
 