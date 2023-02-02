Україна розпочинає підготовку до переговорів по всіх 35 розділах угоди про вступ до ЄС, - Стефанішина

Україна розпочинає підготовку переговорних позицій по всіх 35 розділах майбутньої угоди про приєднання до ЄС. Це рішення буде політично закріплене в документах завтрашнього саміту Україна-ЄС.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Саміт стартує завтра, а сьогодні ми проводили міжурядові консультації - власне, це перший такого рівня підготовчий захід до зустрічі на рівні президентів (України, Єврокомісії і Європейської Ради – ред.). Ми проговорили всі секторальні питання – від енергетики до торгової лібералізації і питань довкілля", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що президентка Єврокомісії сьогодні офіційно вручила Президенту України звіт ЄС про відповідність українського законодавства європейському.

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"Ми також оголосили, що починаємо оцінку і підготовку переговорних позицій по всім 35-ти розділам майбутньої угоди про приєднання до ЄС. Це дуже проривне рішення, завтра воно буде політично закріплене в документах саміту. Але, безумовно, завтрашня зустріч дозволить нам сконцентруватися на надважливих питаннях – питанні перемоги, буде обговорюватися Формула, питання саміту миру, питання посилення санкційного тиску і, безумовно, політичні реформи в рамках виконання семи рекомендацій Єврокомісії і тих очікувань, які ми маємо на весну, коли ЄС представить свою (проміжну. – ред.) оцінку", - додала Стефанішина.