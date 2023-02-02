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Новини Підписання асоціації з ЄС
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До кінця 2024 року маємо бути готові, хоч він може затягнутися, - Шмигаль про вступ до Євросоюзу

шмигаль

Україна має бути готова до вступу в Євросоюз до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення всередині ЄС ще може зайняти певний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у телеграмі

Шмигаль наголосив, що навесні Україна може розраховувати на позитивну оцінку своїх зусиль з боку Єврокомісії.

"Наше завдання - до кінця 2023 року бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року - бути готовими до членства в ЄС", - наголосив він.

Проте зауважив, що ми маємо розуміти, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, однак Україна має робити все від себе залежне для досягнення результату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цілі євроінтеграції на 2023 рік - роумінг ЄС та "промисловий безвіз", - Шмигаль

Автор: 

Євросоюз (13388) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+25
Імітація роботи .. тварина ...
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02.02.2023 20:42
+15
Шмыгаль! А где ты сам будешь в конце 24 года?
а) на зоне, мотать пожизненный срок,
б) прятаться от закона в кацапии,
в) вступишь в батальон Монако
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02.02.2023 20:45
+12
війну ще не виграли,а уже вступають у Євросоюз...
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02.02.2023 20:44
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Імітація роботи .. тварина ...
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02.02.2023 20:42 Відповісти
Такі суки будуть 40 років водить
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02.02.2023 21:28 Відповісти
це навіть не тварини це потвори.
знають *****.ки що не мають ніякого відношення до європейських стандартів і правил а сам факт рівності усіх без виключення перед законом вони не перетравлять до скону. шансів видертися з кривавих обіймів кремлівських перевертнів з цими виродками у країни нема і поки люди цього не зрозуміють ніяких перемог не буде, як і не буде вступу до ЄС і вступу до НАТО бо це їх кінець.
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02.02.2023 21:53 Відповісти
війну ще не виграли,а уже вступають у Євросоюз...
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02.02.2023 20:44 Відповісти
Шмыгаль! А где ты сам будешь в конце 24 года?
а) на зоне, мотать пожизненный срок,
б) прятаться от закона в кацапии,
в) вступишь в батальон Монако
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02.02.2023 20:45 Відповісти
в однозначно!вже і хворма наготові - шорти, шльопки від полякової, майка та кредитка в казино
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02.02.2023 22:11 Відповісти
яйця в мозги ударили ...
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02.02.2023 20:46 Відповісти
Звіздеть... не в окопі сідєть. Забагато його сьогодні.
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02.02.2023 20:47 Відповісти
І тут Остапа понєсло...
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02.02.2023 20:51 Відповісти
Для Шмигаля бути готовим до вступу у Євросоюз, як і більшості йоги Кабміну означає зібрати тривожні корзинки зі змінною парою білизни і Кримінальним Кодексом для коротання вільних від допитів і слідчих дій звилин. Інакше - ніяк!
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02.02.2023 20:51 Відповісти
Пока в диванах рядом с яйцами по 170 будет лежать по миллиону долларов, ЕС "мудрый нарiд" увидит так, как он сдуру проголосовал в 2019-м, т.е. через дупу.
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02.02.2023 20:54 Відповісти
Правильно, пане Шмигаль, до кінця 2024 року після зміни влади на демократичних виборах. Чи "слуги" будуть втирати, що потрібно перевибрати тільки їх, бо вони розпочали і мають закінчувати вступ до ЄС? Розпочали ще, здається при Ющенко, а реально при Порошенко, де цю процедуру навіть закріпили в Конституцію, то при ньому і закінчать.
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02.02.2023 20:55 Відповісти
Клоун, блін. ******* лисий клоун. Від вашого сраного правління, Україна по рівню корупції у середні другої сотні. Який нахєр Євросоюз з вами рахітами?!!
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02.02.2023 20:56 Відповісти
Зупиніть хто-небудь оцей потік лайна...при таких рівнях навіть не корупції, а ....бандитизму нас не те що до євро. нас в тюрьму не приймуть
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02.02.2023 20:58 Відповісти
Лучше бы так: "До кінця 2034 року маємо бути готові, хоч він може затягнутися, - Шмигаль про вступ до Євросоюзу". Это хоть звучит более реально, хотя вступление через 10 лет - прогноз для нас черезчур оптимистичный.
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02.02.2023 20:58 Відповісти
Зрозуміло, що на момент вступу до ЄС не буде ні Шмігаля, ні Зеленського.
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02.02.2023 20:59 Відповісти
Дуже сподіваюсь що цих гнид не буде серед живих!
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02.02.2023 21:56 Відповісти
Через вас сскотів і затягнеться
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02.02.2023 21:03 Відповісти
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02.02.2023 21:05 Відповісти
На крайняк 32 мартобря...
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02.02.2023 21:15 Відповісти
ото до неділі до сахаліна дійдем і втопимо ***** в самому східному сортирі росії, і вже тоді будемо готові
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02.02.2023 21:07 Відповісти
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02.02.2023 21:10 Відповісти
Странно.... Почему то лошары с ЕС не покупаются на ваши "реформы"... Не верят вашим честным глазам.... Все время недовольны чем то....
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02.02.2023 21:10 Відповісти
Я вже як дятел задовбався... у 2024 році вибори у штатах. І усім цим планам-прогнозам 3,14зда - ніхто нас ні підтримувати, ні приймати кудись вже не буде. Хочу дуже помилитись, але...
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02.02.2023 21:11 Відповісти
У ЄС якраз чекають крадівливих брехливих зелених шльондр
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02.02.2023 21:19 Відповісти
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02.02.2023 21:27 Відповісти
Тапки будеш, аай?
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02.02.2023 21:36 Відповісти
Ага . Будинок бєні як музей пархатого жлобства.
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02.02.2023 21:59 Відповісти
с таким темпом и количеством поставок оружия от парнеров как бы не прилось вступать не в ЭС а в кацапстан
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02.02.2023 21:56 Відповісти
Кому ти втираєш додік?
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03.02.2023 00:42 Відповісти
 
 