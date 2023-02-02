До кінця 2024 року маємо бути готові, хоч він може затягнутися, - Шмигаль про вступ до Євросоюзу

Україна має бути готова до вступу в Євросоюз до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення всередині ЄС ще може зайняти певний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у телеграмі

Шмигаль наголосив, що навесні Україна може розраховувати на позитивну оцінку своїх зусиль з боку Єврокомісії.

"Наше завдання - до кінця 2023 року бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року - бути готовими до членства в ЄС", - наголосив він.

Проте зауважив, що ми маємо розуміти, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, однак Україна має робити все від себе залежне для досягнення результату.

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