До кінця 2024 року маємо бути готові, хоч він може затягнутися, - Шмигаль про вступ до Євросоюзу
Україна має бути готова до вступу в Євросоюз до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення всередині ЄС ще може зайняти певний час.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у телеграмі
Шмигаль наголосив, що навесні Україна може розраховувати на позитивну оцінку своїх зусиль з боку Єврокомісії.
"Наше завдання - до кінця 2023 року бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року - бути готовими до членства в ЄС", - наголосив він.
Проте зауважив, що ми маємо розуміти, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, однак Україна має робити все від себе залежне для досягнення результату.
Топ коментарі
+25 Vadim Gumenyk
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+15 Vadim Smirnoff #551071
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+12 Андрій Саган
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знають *****.ки що не мають ніякого відношення до європейських стандартів і правил а сам факт рівності усіх без виключення перед законом вони не перетравлять до скону. шансів видертися з кривавих обіймів кремлівських перевертнів з цими виродками у країни нема і поки люди цього не зрозуміють ніяких перемог не буде, як і не буде вступу до ЄС і вступу до НАТО бо це їх кінець.
а) на зоне, мотать пожизненный срок,
б) прятаться от закона в кацапии,
в) вступишь в батальон Монако