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Україна й Росія відкинули пропозицію "миру в обмін на території", що розблокувало "танкову коаліцію", - ЗМІ

бернс

Рішення західних країн про надання Україні танків могли ухвалити через те, що Київ і Москва відхилили пропозицію мирного плану, який передбачав припинення воєнних дій в обмін на збереження російського контролю над частиною української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", із посиланням на статтю швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, яке посилається на двох незалежних співрозмовників у владі Німеччини.

Вони заявили, що в середині січня президент США Джо Байден доручив главі Центрального розвідувального управління Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів.

Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс таємно приїжджав до Києва для зустрічі із Зеленським, - The Washington Post

Співрозмовники NZZ додали, що й Україна, й Росія відмовились від "мирного плану". У Києві відмовились від розділення української території, а в Москві вважають, що в довгостроковій перспективі все одно виграють війну.

Вони стверджують, що саме після невдалої дипломатичної місії Бернса президент США вирішив поступитися наполяганням німецького канцлера Олафа Шольца й схвалити постачання бойових танків Abrams. Саме це й розблокувало рішення Берліна дозволити надання Leopard 2 – власних і з запасів інших країн.

За даними NZZ, рішення Байдена стало несподіванкою для Шольца, тож і його власне рішення щодо танків Leopard 2 було, ймовірно, спонтанним – а не продуманим, як це публічно заявляла німецька сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЦРУ не бачать переконливих доказів, що росіяни планують застосувати тактичну ядерну зброю, - Бернс

Автор: 

Байден Джо (2886) Швейцарія (862) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+31
О, пошли вбросы. Хер пойми какой издание высрало что-то непонятное.
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02.02.2023 21:31
+25
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02.02.2023 21:49
+21
ні ну чого. якщо рф віддасть 20% території рф то ми можемо на мир і погодитись.
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02.02.2023 21:35
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Он этим занимается с 25 января 2021г , когда Северный поток вновь стали прокладывать. Это через пять дней после инаугурации.
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03.02.2023 01:58 Відповісти
Рабінович - канадійський трампіст?
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03.02.2023 02:29 Відповісти
Так, Байден - повний маразматік.
Але Байден не розказує, що Путін - гарний хлопець, як це розказував рудий.Трамп би поставив Зеленському ультиматум: іди домовляйся, бо зброї не буде. Вся зброя Польщі, Балтії, Чехії та Словаччини закінчилася би восени - і все.

09 октября 2022 «Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию.

«Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Риторика была такой глупой». «Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого».

Ну його на*уй. Мати такого друга, так й ворогів не треба.
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03.02.2023 03:58 Відповісти
А шо такоє? Чому так мало кремлівських ботів з хрюканиною типу «Байден живатваряшчій поділив та злив Україну» ?
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03.02.2023 01:23 Відповісти
Что там Швец про ATACMS говорит? Скоро дадут?
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03.02.2023 01:26 Відповісти
на 1ой странице общественность уличила вас, что вы нарушили условия спора. Ответили, но не лайкнули. Не проверил, проверил- таки да
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03.02.2023 18:22 Відповісти
*Не поверил
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03.02.2023 18:24 Відповісти
Рабіновіч! Ви мені набрид зі своїми лайками та кацапськими методичками.

Видаляю вас з пїдписників і більше до мене навіть не наближайтесь.


Иренка официально отказалась от моих лайков, посему свои обязательстав считаю окончеными.
Если вы не согласны, могу лайкать вам вместо нее .
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03.02.2023 20:19 Відповісти
какая норовистая дама! ругаетесь с ней - ей не нравится, лайкаете - тоже
ваша совесть теперь чиста, и вам повезло. Хотя я скажу честно, если б я ляпнул такое как вы в пылу спора - вряд ли бы сдержал обещание.
так что респект!
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03.02.2023 22:27 Відповісти
"Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві - "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями."

Байден начал торговать Украиной ещё когда снял санкции с Северного потока. А в Женеве 16.06.2021 он конкретно договорился с хуьлом принудить Украину до минской капитуляции в обмен на участие РФ в климатической сделке. И подпись Байдена под этой сделкой лежит на столе у хуьла..Это и "тормозит" настоящую помощь, настоящий ЛендЛиз. Глава ЦРУ Бёрнс приезжал осенью 2021 в Украину с этой же целью - принуждение к минской капитуляции. Он, как и другие эмиссары (Меркель, макрон) тщетно всю осень 2021г пытались повторить Мюнхен 1938г. Но Украина в отличие от Чехословакии дала бой. И победит.
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03.02.2023 01:56 Відповісти
Ти диви, які в швабії оналітєгі повиростали...
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03.02.2023 02:27 Відповісти
За деньги американских налогоплательщиков в Украине использованных не по назначению будет отвечать каждый Зеленский...73,,% тоже....
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03.02.2023 03:13 Відповісти
Ще десь на початку січня "інсайдери" з "Генерал СВР" писали в себе в каналі, що пуйлу висунули нові умови закінчення війни. відкат пуйла на лінію 23.02.2022, ці "спірні" території включно з Кримом протягом 7 років дипломатично врегулювати і передати Україні. Україні нічого не говорили ще тоді, спочатку мали дочекатися відповіді пуйла. дали йому часу 2-3 тижні. якщо ні, то тоді Україна отримає всю необхідну зброю, щоб вичистити орків з України включно з Кримом. пуй ло через кілька днів відповіло новим ракетним обстрілом України. Не виключено, що Бернс і приїзджав до Зе проінформувати про таку пропозицію Заходу пуйлу. Крім того, там ще і з Придністров'я просили пуйла забратися.
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03.02.2023 07:26 Відповісти
Просто Бернс слабый переговорщик он не понимает как надо давить бензоколонку
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03.02.2023 08:55 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/27269 Борислав Береза :
Русня не меняется и пытается заниматься информационными вбросами и распространением фейков через западные СМИ. Например, через немецкие.
Последний вброс был сделан через NZZ о том, что США предлагали России 20% территории Украины в обмен на мир. Это делается с целью подорвать доверие украинцев к союзникам.
Информация выглядела так: "Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе предложил Москве и Киеву заключить мир, по которому России отходило 20% оккупированной территории Украины, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По их словам, Бернс предлагал Киеву «мир в обмен на землю», а Москве - «землю в обмен на мир»."
Официальная реакция США была молниеносной: - Такая версия событий «совершенно ложная», дали комментарий Newsweek в ЦРУ. А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт сказал, что данные NZZ «не соответствуют действительности».
Но самое циничное в этой истории - это то, что Россия фактически озвучила свои мечты, а выдаёт их за чужие стремления. Не удивлён.
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03.02.2023 10:35 Відповісти
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