Україна й Росія відкинули пропозицію "миру в обмін на території", що розблокувало "танкову коаліцію", - ЗМІ
Рішення західних країн про надання Україні танків могли ухвалити через те, що Київ і Москва відхилили пропозицію мирного плану, який передбачав припинення воєнних дій в обмін на збереження російського контролю над частиною української території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", із посиланням на статтю швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, яке посилається на двох незалежних співрозмовників у владі Німеччини.
Вони заявили, що в середині січня президент США Джо Байден доручив главі Центрального розвідувального управління Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів.
Бернс озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Розмір території, про який ідеться, нібито становив близько 20% площі України, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями.
Співрозмовники NZZ додали, що й Україна, й Росія відмовились від "мирного плану". У Києві відмовились від розділення української території, а в Москві вважають, що в довгостроковій перспективі все одно виграють війну.
Вони стверджують, що саме після невдалої дипломатичної місії Бернса президент США вирішив поступитися наполяганням німецького канцлера Олафа Шольца й схвалити постачання бойових танків Abrams. Саме це й розблокувало рішення Берліна дозволити надання Leopard 2 – власних і з запасів інших країн.
За даними NZZ, рішення Байдена стало несподіванкою для Шольца, тож і його власне рішення щодо танків Leopard 2 було, ймовірно, спонтанним – а не продуманим, як це публічно заявляла німецька сторона.
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Але Байден не розказує, що Путін - гарний хлопець, як це розказував рудий.Трамп би поставив Зеленському ультиматум: іди домовляйся, бо зброї не буде. Вся зброя Польщі, Балтії, Чехії та Словаччини закінчилася би восени - і все.
09 октября 2022 «Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию.
«Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Риторика была такой глупой». «Мыслите стратегически, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого».
Ну його на*уй. Мати такого друга, так й ворогів не треба.
Видаляю вас з пїдписників і більше до мене навіть не наближайтесь.
Иренка официально отказалась от моих лайков, посему свои обязательстав считаю окончеными.
Если вы не согласны, могу лайкать вам вместо нее .
ваша совесть теперь чиста, и вам повезло. Хотя я скажу честно, если б я ляпнул такое как вы в пылу спора - вряд ли бы сдержал обещание.
так что респект!
Байден начал торговать Украиной ещё когда снял санкции с Северного потока. А в Женеве 16.06.2021 он конкретно договорился с хуьлом принудить Украину до минской капитуляции в обмен на участие РФ в климатической сделке. И подпись Байдена под этой сделкой лежит на столе у хуьла..Это и "тормозит" настоящую помощь, настоящий ЛендЛиз. Глава ЦРУ Бёрнс приезжал осенью 2021 в Украину с этой же целью - принуждение к минской капитуляции. Он, как и другие эмиссары (Меркель, макрон) тщетно всю осень 2021г пытались повторить Мюнхен 1938г. Но Украина в отличие от Чехословакии дала бой. И победит.
Русня не меняется и пытается заниматься информационными вбросами и распространением фейков через западные СМИ. Например, через немецкие.
Последний вброс был сделан через NZZ о том, что США предлагали России 20% территории Украины в обмен на мир. Это делается с целью подорвать доверие украинцев к союзникам.
Информация выглядела так: "Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе предложил Москве и Киеву заключить мир, по которому России отходило 20% оккупированной территории Украины, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По их словам, Бернс предлагал Киеву «мир в обмен на землю», а Москве - «землю в обмен на мир»."
Официальная реакция США была молниеносной: - Такая версия событий «совершенно ложная», дали комментарий Newsweek в ЦРУ. А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт сказал, что данные NZZ «не соответствуют действительности».
Но самое циничное в этой истории - это то, что Россия фактически озвучила свои мечты, а выдаёт их за чужие стремления. Не удивлён.