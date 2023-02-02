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Українські військові у США випереджають графік навчань на ЗРК Patriot: тренування завершаться за кілька тижнів, - військовий аташе Кременецький

patriot

Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.

Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року," - сказав аташе.

На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 70 українських військових почали опановувати систему ППО Patriot у Німеччині

"Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати", - зазначив аташе.

Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.

Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.

Точну кількість українців, які проходять тренування у США, аташе не назвав. Утім зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання - в наданні більшої кількості цих систем.

"Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання", - зазначив Кременецький.

Автор: 

ППО (3176) США (22713) військові навчання (2775) ЗСУ (7531) Patriot (308)


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Топ коментарі
+25
Выясняется, что Израиль уничтожил в Иране склад баллистических ракет среднего радиуса действий, предназначаемых для передачи России.
Украина может не опасаться этих ракет, которые могли уничтожить украинские ПВО
После удара, склад взорвался, вызвав , колебания почвы , которые зафиксировали сейсмостанции.
https://www.youtube.com/watch?v=t_MHoqPPct8
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02.02.2023 22:54
+16
а от уявіть на скільки вони будуть випереджати графіки на F-16 ??? та там здивуються всі!!!
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02.02.2023 23:11
+12
Let's go boys! 🇺🇸
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02.02.2023 22:46
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02.02.2023 22:46 Відповісти
Якщо щось здається вам надскладним, значить в вас недостатня русофобія.
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02.02.2023 22:47 Відповісти
Русоіобія ніколи не буває достатньою!
Виключення може бути лише одне - коли росісі не стане!
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02.02.2023 23:23 Відповісти
Бывал в Оклахоме, голая, почти бесплодная( красная земля, глина)степь с останцами. Собственно, в Оклахоме тупо нема нихрена, кроме коней и оленей. Зато рядом, на юг, - Тексас( не теХас, а именно Тексас), а там.......ай-ай-ай, эти Сеньориты-Чикано просто огонь. Надеюсь, наши хлопци не е одруженными.
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02.02.2023 22:50 Відповісти
так... аморалочку нашим не рекламировать!!! их дома паняночки ждут !!!!
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02.02.2023 23:13 Відповісти
Та, млин, бедному татарину уж и подумать нельзя....я ж в плане взаимопроникновения культур, а то, шо происходит ночерами в Тексасе......об этом знают только те двое(дай им Боже Шастья) А Вы о чем сразу подумали, негодный мальчишка?.
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02.02.2023 23:19 Відповісти
так о том же))) подумал......абзавидовался )))
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02.02.2023 23:21 Відповісти
No problem, brother. У меня есть родня в Тексасе, не кровная. У них там есть здоровезная проблема с одичавшими хрюшками, на них охота без лицензии. Они там на вот этих повторно одичавших кабанов охотятся с гончими и большими ножиками. Это у них развлечение такое. А еще там есть сезон охоты на аллигатора, с капканом и мелкашкой....или без капкана. Много веселых дел можно делать в Тексасе. И это я еще не затронул ковбоев.
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02.02.2023 23:32 Відповісти
от одного слова аллигатор мне уже шо-то ничего не хочется )))))
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02.02.2023 23:35 Відповісти
Вы в Украине просто не знаете как их готовить. На самом деле очень вкусно
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02.02.2023 23:53 Відповісти
так их еще и едят? )))
хотя чему я удивляюсь? едят все!!!
главное как правильно сказано - уметь приготовить и сразу не говорить из кого эта ножка))))
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03.02.2023 00:01 Відповісти
Взагали, рецепты с аллигатором происходят от Кайджин или Креол - потомков африканских рабов и французов из Луизианы. Просто обожаю Креольскую кухню.Это французско-южноамериканская,много морепродуктов, острое...такое. Жареные раки под чесночно-сырным соусом с фетуччини - как Вам такое? Аллигатор(кусочки мяса, разумеется, не вся тушка!), жареный в оливковом масле, в кляре....та ну Вас,Пане, и с аллигаторами Вашими, я голодный уже, ну....
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03.02.2023 00:24 Відповісти
от хорошо шо у меня свет выключили...а тобы пошел холодильник инспектировать...а так просто пошел спать ...голодным... но без обильного слюноотделения )))))
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03.02.2023 09:53 Відповісти
Рассказать, как пожарить perfect medium-rare steak на двух-трех свечках? Единственное "шо" - если небольшая квартира, то запах жареного мяса будет присутствовать долго.
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03.02.2023 21:47 Відповісти
и соседи абзавидуются ? ))))))
вспомнил анекдот))))
***
жара адская... в открытое окно высовывается мужик и орет:
- вашу мать, у кого ж, бл**ь, так воняет?!!!!
из соседнего окна высовывается блондинка:
- ой, это у нас, мы готовим фондю…
мужик:
- о! миль пардон! бон аппети!
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03.02.2023 22:31 Відповісти
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03.02.2023 22:33 Відповісти
Вася! Там (читав колись) головний смак у хвості (як і у нашого бобра) Тільки бобровий хвіст найсмачніший копчений (сам готував) а крокодилячий - смажений До нього я вже не доберуся
Суп зі змією їв Корейці пригощали Нормально Як з курячою шийкою
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03.02.2023 02:05 Відповісти
А консерви з анаконди не пробував?.. теж смакота ще та. Дивлюсь, тут одні гурмани зібрались
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03.02.2023 04:20 Відповісти
Про анаконду нічого не знаю З "американського" їв тільки нутрію ондатру ламу індика і морську свинку Тобто те що у нас розводять
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03.02.2023 08:02 Відповісти
Шоб ты не сомневался, Пане-друже, главная еда Американского выживальщика в наших ипенях - белка. Они тут серые,раза в полтора больше ваших рыжих, и их тут дох....ну, много их тут, короче. Я, разумеется, попробовал - настрелял полтора десятка белок, втихаря их посвежевал, потушил, мясо от костей отделил, и накормил семью на ужин, с рисом. Вкусно. Правда, жене сказал, шо это мясо горлиц.
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03.02.2023 21:52 Відповісти
Здивував! Те ж саме - у Сибіру Промисловики саме білок і їдять у основному Шкурки - на сушку а м"ясо - в казан А у казахів у старі часи основним джерелом м"яса у бідняків у літній період (хоч казахи про це і не ******* говорить) були ховрахи (в преріях США - "лугові собачки") Колись поїхали на на степову річку - на рибалку Взяли "раколовки" Наловили ховрахів (легко - відро води в нору і петля навкруг нірки ) М"ясо у раколовки клали Коли юшка рибна і варені раки надоїли - зварили плов з тушками ховрахів "Зайчатинка" молоденька
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03.02.2023 22:04 Відповісти
Я когда нашу землю купил, там был голый фундамент и норы ВЕЗДЕ. Местных ховрахив звуть groundhogs, тобто "земляной кабан". В среднем в год я валю мин.10, мах - 18. Эта война продолжается уже 16 лет. Удалось их оттеснить к линии зеленки, от дома - ровно 180 метров. 180 метров за 16 лет.
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03.02.2023 22:16 Відповісти
Порекомендував-би завести пару тхорів (навіть одомашнених "фредок") Але ж вони і домашню птицю душитимуть!
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03.02.2023 22:23 Відповісти
Так отож, неможна, бо сусiди мають курятники. Это моя война, и я ее воюю. Не без плюсов - имею уникальный полигон для испытаний разных глушителей моего пр-ва, разных типов патронов(дозвуковых) в разных калибрах. Интересно, шо дозвуковой hollowpoint, 40gr мелкашечный патрон на 50 метров гораздо эффективнее патрона ,380 acp(он же 9мм Kurtz,9x17).
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03.02.2023 22:45 Відповісти
как скучно я живу...как пресно и неинтересно я питаюсь))))
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Приїжджай до нас улітку Буде плов з "перлівницями" та "беззубками" (прісноводні молюски) Років з двадцять на Десні дехто з рибалок варить! Збирать легко - вони влітку на мілководді Розбивають стулки, дістають вміст Відривають білий м"яз Його - у плов, а решту - на прикормку рибі Бо тут же ловлять і рибу на фідерні вудочки
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03.02.2023 10:18 Відповісти
У нас сезон охоты на кацапов, без лицензии. Прошу дуже.
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03.02.2023 00:40 Відповісти
Коротше кажучи, наших козаків будуть згадувати «Незлим тихім словом» не лише інструктори з бази?
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02.02.2023 23:26 Відповісти
Представляешь, сколько разбитых сердец останется в США? И поверь мне, я их знаю - они прискочут даже на ноль за их рыцарями. Этих не остановишь.
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02.02.2023 23:55 Відповісти
Я зрозумів - русні п#$да вже двічі!

на F-16 не зупинимось, буде ще зброя масового знищення русні!
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03.02.2023 00:32 Відповісти
Brother, ты сейчас не можешь даже представить себе, насколько Американцы похожи на Украинцев. Мы тут этот урок уже выучили, очередь за Вами. Кстати, Украина оставила свой след в Американской истории. Такой, без которого невозможно даже представить США, как державу. И далеко не один.
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03.02.2023 00:40 Відповісти
На фото Джош воїн іноземного легіону а у руцях лут
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03.02.2023 01:46 Відповісти
Выхлоп??? Нулевый, муха не сидела? курва, нибуя себе каких матерых зверей они валят под Бахмутом....
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03.02.2023 01:54 Відповісти
Выясняется, что Израиль уничтожил в Иране склад баллистических ракет среднего радиуса действий, предназначаемых для передачи России.
Украина может не опасаться этих ракет, которые могли уничтожить украинские ПВО
После удара, склад взорвался, вызвав , колебания почвы , которые зафиксировали сейсмостанции.
https://www.youtube.com/watch?v=t_MHoqPPct8
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02.02.2023 22:54 Відповісти
Та там нібито локальний землетрус 6-бального рівня був!
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02.02.2023 23:27 Відповісти
"Ойц!"
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03.02.2023 02:06 Відповісти
а от уявіть на скільки вони будуть випереджати графіки на F-16 ??? та там здивуються всі!!!
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02.02.2023 23:11 Відповісти
Прем'єр Великобританії щось там молов про 35 місяців,які потрібні для підготовки наших пілотів на F-16. Явно не в темі чоловік,чи просто клеїть тупу відмазку.
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02.02.2023 23:51 Відповісти
Війна - це містецтво обману!
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03.02.2023 01:53 Відповісти
Это просто спектакль)) давно они кадры подготовили. Как и на танки. Думаю и пилоты ф16 есть уже, но пока ещё не решён вопрос с самими истребителями
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03.02.2023 00:07 Відповісти
Україна-країна країна чудес і несподіванок...привикайте
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03.02.2023 04:23 Відповісти
Я бы не озвучивал всякие сроки. У нас зеленые чиновники языком мелют, как помелом. Болтун -находка для шпиона. Но у нас всем пофиг. Гайдай растрепал, что в Кременная никем не занята - россияне спохватились, зашли обратно.
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03.02.2023 07:05 Відповісти
 
 