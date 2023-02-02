Українські військові у США випереджають графік навчань на ЗРК Patriot: тренування завершаться за кілька тижнів, - військовий аташе Кременецький
Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.
Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року," - сказав аташе.
На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.
"Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати", - зазначив аташе.
Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.
Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.
Точну кількість українців, які проходять тренування у США, аташе не назвав. Утім зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання - в наданні більшої кількості цих систем.
"Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання", - зазначив Кременецький.
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хотя чему я удивляюсь? едят все!!!
главное как правильно сказано - уметь приготовить и сразу не говорить из кого эта ножка))))
вспомнил анекдот))))
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жара адская... в открытое окно высовывается мужик и орет:
- вашу мать, у кого ж, бл**ь, так воняет?!!!!
из соседнего окна высовывается блондинка:
- ой, это у нас, мы готовим фондю…
мужик:
- о! миль пардон! бон аппети!
Суп зі змією їв Корейці пригощали Нормально Як з курячою шийкою
на F-16 не зупинимось, буде ще зброя масового знищення русні!
Украина может не опасаться этих ракет, которые могли уничтожить украинские ПВО
После удара, склад взорвался, вызвав , колебания почвы , которые зафиксировали сейсмостанции.
https://www.youtube.com/watch?v=t_MHoqPPct8