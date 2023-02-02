У Нацполіції почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для деокупації країни, - Клименко
Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади. Їхнім завданням буде звільнення територій від російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону
За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.
"Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив Клименко.
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Біда прийшла до поліціянтів в дім...
А просто це "потужна" відповідь на запит суспільства, чому сотні тисяч вгодованих мусорів, які вміють поводитись зі зброєю, отримують від 60т зп та свідомо вдягли форму, але чомусь в тилу займаються хз чим. Ще вражає охорона західного кордону, навіть черги ******* і торгують місцями. Там кожен метр кордону на вагу золота)
І ось нам всім потужна відповідь - комбінація з 3х пальців.
Навіть на Майдані у 2013 та в Білорусії у 2020 протестувальників розстрілювали завезені московські спецпризначенці.
Так ідіть служить в поліцію і будете кофе пить сутками!
Аби варнякать, все не так - хоч не знаю і як!
Вангую - все це пшик .. Або спецзагони по віджиму грошей у населення ...
Це вже відпрацьовано, - зачищає ЗСУ, потім заходять НГ, потім поліція. Ну ... або схожі варіанти.
тому почали шевелитись.
але так як повноцінно служити в армії не хочуть - то мутять якісь свої мутки.
Бригада МВС "МУТЬ" імені Гогілашвілі"