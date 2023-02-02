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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Нацполіції почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для деокупації країни, - Клименко

клименко,ігор

Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади. Їхнім завданням буде звільнення територій від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону

За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Автор: 

Нацполіція (15156) Клименко Ігор (483)


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Топ коментарі
+29
цирк. 9.00 кофейня біля подільського РОВД - всі ваші штурмвики))))клоуни ви
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02.02.2023 23:08
+23
https://molbuk.ua/news/30128-v-********-zjavilisja-rosijjskomovni-banderivci.html В Україні з'явилися «російськомовні бандерівці»

В Україні з'явилась нова категорія людей - російськомовні бандерівці. Про це заявив політолог і письменник Володимир Цибулько. Як він пояснив, "це люди, які у побуті користуються російською мовою, але мислять як західно-українці".

"Стався дивний феномен, коли мова - це лише спосіб передачі інформації. За роки незалежності виробилась система коректного білінгвізму, коли люди поділяють ті ж цінності і не зважають на мову спілкування. Мова перестає бути кодифікатором ідентичності. Свого чи чужого визначає не мова, а однакові цінності. Комплекс Батьківщини важливіший, ніж те, хто ти на Батьківщині - українець чи росіянин. Ти просто патріот України", - наголосив Цибулько.

Відповідаючи на запитання, чи є ці люди прихильниками поглядів Степана Бандери, політолог відповів, що вони розуміють і можуть пояснити, чому Бандера діяв так.

Причиною появи російськомовних бандерівців Цибулько вважає антиімперські настрої і радянську несправедливість до українців і їхньої землі.

"Росіяни, які приїжджали сюди, здатні відчувати спосіб мислення українців. Розуміючи несправедливість системи щодо цілої нації, вони стали спочатку співчуваючими. Потім ці люди вбачали в Україні гаранта ліберального і демократичного суспільства. Це робило нових патріотів", - розповів письменник.
Цибулько також зауважив, що "регіонали" зараз бавляться у пострадянську ідентичність, а вона не виробляє ніяких ідей.

"Ця ідентичність тупо паразитує на російському імперському культурному продукті, але він покликаний обслуговувати російську, а не українську державу. Цей світогляд і спосіб ведення політики приречений на поразку", - підкреслив він.

Появу такої категорії людей політолог назвав "дуже позитивним явищем".

http://tsn.ua/********/rozkrito-fenomen-rosiyskomovnih-banderivciv.html

Редактор: https://molbuk.ua/user/Igor/ Igor

24-08-2010, 14:49

0 1 680
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02.02.2023 23:01
+14
Ментовню всю гнать надо на ноль. А то морды поотедали на пайках и халявную зарплату ,ходят только маты гнут да кофе жрут катаясь на машинках.
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02.02.2023 23:48
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Київ будуть штурмувати,як рік тому з Чернігова?
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03.02.2023 05:26 Відповісти
Краще б МВС з корупцією боролися у власному відомстві і розкривало злочини🙄
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03.02.2023 05:51 Відповісти
А куди поділися нацдружини?
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03.02.2023 05:57 Відповісти
зараз массово поліціянти звільнятись почнуть і лізти до польщі через кордон. йшли до поліції промадян обдірать а тут їх лякають що до війська загребуть.
Біда прийшла до поліціянтів в дім...
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03.02.2023 06:29 Відповісти
Бригада МВС "Нєлюді" імені Авакова"
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03.02.2023 07:30 Відповісти
Бригада МВС "Криша" імені Ескобара"
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03.02.2023 07:32 Відповісти
Бригада МВС "Мародягура" імені Татарова Єрмаковського"
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03.02.2023 07:35 Відповісти
Правильна ініціатива. Не можна забороняти патріотам боронити батьківщину. Не так багато мотивованих лишилося...
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03.02.2023 09:15 Відповісти
Бачу у кацапів пригораєт від таких ініціатив... Значить все правильно робиться
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03.02.2023 09:28 Відповісти
певно готуються на сході віджимати бізнес після звільнення
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03.02.2023 09:34 Відповісти
Це було дуже смішно, як він запинався на Г+Г і безліч разів повторив "суто добровільно, ті що втратили житло блаблабла". Ще спочатку розповідав про 2000+ "ухилянтів", на яких вже завели справи.
А просто це "потужна" відповідь на запит суспільства, чому сотні тисяч вгодованих мусорів, які вміють поводитись зі зброєю, отримують від 60т зп та свідомо вдягли форму, але чомусь в тилу займаються хз чим. Ще вражає охорона західного кордону, навіть черги ******* і торгують місцями. Там кожен метр кордону на вагу золота)
І ось нам всім потужна відповідь - комбінація з 3х пальців.
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03.02.2023 09:43 Відповісти
Сотен тисяч таких й з такими зп от точно немає. І дофіга поліцейських воювало й воюють. В мене товариш воював. Якщо мовчки зробили б, то всі б мовчали, дебіл нафігато розпіаріл.
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03.02.2023 10:04 Відповісти
Це все добре звісно, але чи є ще стільки добровольців?
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03.02.2023 09:44 Відповісти
Чисто мєнтовські понти в стилі 95 кварталу і клоуна 🤡 зєлєнского, ********* щось героїчне і фсьо. так само як всратий розвідник буданов в обнімку з кацапом гогішвілі буде звільняти крим ,ржу німагу.пррсто зєлєнські уйобки
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03.02.2023 09:53 Відповісти
Ось вам і загороджувальні загони з'являться для новомобілізованих, обмежено придатних, з двома тижнями підготовки. В статті ж не написано, що саме вони будуть штурмувати, вони будуть ззаду йти, закон приводити в дію, той який Зеленський підтримав, для кращої дисципліни. В веселі часи живемо а ще з росіян сміялися.
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03.02.2023 10:03 Відповісти
В нас менталітет іншій. Ніхто не буде стріляти. Зрівняли гівно мокшанське з нашими..
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03.02.2023 10:05 Відповісти
Правду кажете. В мокшанських загратотрядах ставлять осіб інших національностей та усілякі відбірні відходи. З такими розбіжностями на болотах громадянської війни не довго чекати.
Навіть на Майдані у 2013 та в Білорусії у 2020 протестувальників розстрілювали завезені московські спецпризначенці.
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03.02.2023 11:17 Відповісти
Такого гівна яке там лишилося з часів міліції ще пошукати треба .
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03.02.2023 13:37 Відповісти
Чимось будуть відрізнятися від ЗСУ? Щось не те...ю
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03.02.2023 10:59 Відповісти
Ого скільки набігло гною і всі гавкають на поліцію!
Так ідіть служить в поліцію і будете кофе пить сутками!
Аби варнякать, все не так - хоч не знаю і як!
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03.02.2023 11:11 Відповісти
Так ще, як нафантазувала собі Liya d21d54a3 отримувати від 60к. заробітної платні. Мені от що не зрозуміло. Якщо в поліції все так гарно - і нічого вони не роблять (ну звісно окрім того, ща каву п"ють) і зарпалата в них від 60к., і ******* вони усе, що бачать, Чому ж тоді ви самі ще не в поліціїї? Тільки не кажіть про високі моральни принципи
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03.02.2023 12:12 Відповісти
тому що там тотальна корупція і кумовство,і простому посполитому з вулиці вхід туди закритий. В поліцію як і сбу можливо потрапити тільки по рекомендації знайомих або за дуже великі гроші знову ж таки через тих же знайомих.
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03.02.2023 12:46 Відповісти
Спешу Вас обрадовать. За СБУ писать не буду - не знаю. По поводу полиции все гораздо проще - та же обсуждаемая бригада "Лють". Как здесь пишут многие специалисты - безопасно, ненапряжно и денежно. Кроме того еще вакансии - полиция охраны, патрульная полиция.
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03.02.2023 13:51 Відповісти
Ментуру в заградотряди Оце правильно оце по зєлєнскому, все в кацапів злизують клоуни зєлєнскіє
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03.02.2023 11:22 Відповісти
Всі мусора зараз по веєнкоматах в ролі пастухів )) воювать вони не будуть ... В 40 років на пенсію і + група інвалідності .. Навіщо їм воювать ...

Вангую - все це пшик .. Або спецзагони по віджиму грошей у населення ...
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03.02.2023 13:50 Відповісти
И снова вопрос - почему Вы сами отказываетесь от такой шары? По поводу того, что в полицию невозможно попасть - неправда. В ту же "Лють" изначально набор был открыт только для гражданских. Для полицейских открыли набор уже после того, как стало понятно, что с гражданки не очень то и идут.
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03.02.2023 13:53 Відповісти
Краще б було якби розформували їх.
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03.02.2023 15:13 Відповісти
Ясно, що нічого не ясно. Для зачистки є НГ і тер. загони поліції. Знову ж таки ... КОРД.

Це вже відпрацьовано, - зачищає ЗСУ, потім заходять НГ, потім поліція. Ну ... або схожі варіанти.
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03.02.2023 15:29 Відповісти
тиловій МУСОРАТУРІ урізали халявну пайку з 1го лютого.
тому почали шевелитись.

але так як повноцінно служити в армії не хочуть - то мутять якісь свої мутки.

Бригада МВС "МУТЬ" імені Гогілашвілі"
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03.02.2023 15:33 Відповісти
схоже те все на звичайне фуфло в вуха ... Поясню, чого саме так. За свою другу ротацію на лугандонію я бачив серед своїх побратимів і сбушників, і поліціянтів, і дснсників. То люди ЧЕСТІ, в їхніх диванах вдома готівки не знайдеш. Багато з них на Божій правді вже. Бо то ЛЮДИ.
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03.02.2023 16:28 Відповісти
черговий цирк про ментів ...
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04.02.2023 03:47 Відповісти
На якій підставі на базі МВС штурмові загони ? Кого збираєтесь штурмувати , часом не український народ ? Ой, не здорова ця ідея . Здається за цим знову стоїть ЧОРТ.
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04.02.2023 05:34 Відповісти
Юридично нема ніяких "російськомовних " , а є зросійщені в силу російської та радянської колонізації , які потребують українізації . Хай не видумують ніяких нових формул , як уникнути українізації .
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04.02.2023 05:38 Відповісти
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