У Нацполіції почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для деокупації країни, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади. Їхнім завданням буде звільнення територій від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону

За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив Клименко.

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